リスクをより詳細に可視化し、セキュリティコンプライアンス要件に対応

サイバーセキュリティのリーダーから、自チームにネットワークトラフィックを効果的に監視する機能がないため、どのアセットが相互に通信しているかなどのリスク要因を把握できないという声が寄せられています。このことは、Payment Card Industry Data Security Standard（PCI DSS v4.0）やGeneral Data Protection Regulation（GDPR）などの規制に対応する上で重要です。

これらの指令はどちらも、IT環境内で対象範囲内のデータを他のシステムから分離し、作業内容を報告することを要求しています。ネットワークの可視性は、国際標準化機構（ISO）IEC 27001などの情報セキュリティ管理システム（ISMS）規格においても重要です。この規格では、攻撃者がネットワークに侵入した場合にラテラルムーブメント（横方向の移動）を回避するために、データとデータ処理施設を分離することを要求しています。

多くの場合、組織では可視性を得るためのベースラインとなるレイヤーをすでに備えており、たとえば、従来のネットワークファイアウォールでもなんらかの分析情報を提供できます。しかし、これらのレイヤーは、クラウド環境とマイクロサービスで構成される複雑なIT資産に移行する企業の動きには追随できていません。その結果、セキュリティチームには以下のような機能が不足します。

企業が事業、販売、サードパーティーの活用を行う世界各地の無数の地域における多様な法規制へのコンプライアンス確保

アプリケーションとエンドユーザーがネットワーク全体でどのように通信し、データベースとやり取りするかの明確な理解

このような可視性のギャップにより、企業がサイバー脅威をどのように検知し、データの盗難、運用の中断、マルウェアにつながる攻撃から保護しているかを規制当局に示すことが困難になっています。また、可視性が低いと、PCI DSS v4.0の要件1などの技術要件を満たすことも難しくなります。この要件では、信頼できるネットワークと信頼できないネットワーク間の接続を制限するようにファイアウォールを設定する必要があります。

ネットワークトラフィックの可視性のギャップを解決する1つの方法は、ソフトウェア定義のマイクロセグメンテーションのレイヤーを追加して、ネットワーク内のアセット間の通信を可視化、監視、特定することです。このアプローチでは、次のような効果が得られます。

ネットワークインタラクションのきめ細かい制御により、オンプレミスとクラウドにまたがる複雑なネットワーク全体にわたり、特定のデータセンター内のデバイス間での不正なネットワークトラフィック（すなわち水平方向のトラフィック）を組織が把握、分離、防止するのを支援

ネットワークを複数のセグメントに分割し、各セグメントのリスク属性にセキュリティ制御を定義することにより、ランサムウェア攻撃を緩和し、阻止する機能

水平方向の可視性を強化することで、顧客のクレジットカードデータなどの機密リソースについて「誰が何にアクセスできるか」をセキュリティチームがよりよく把握できる

ネットワークの可視性を向上させる目的で、組織で使用できるマイクロセグメンテーションのレイヤーを検討する際には、リアルタイムおよび時系列の分析情報が得られる機能を探してください。これにより、コンプライアンス監査中に、対象範囲内のデータとアセットが侵害されていないことを立証できます。