Aumente la visibilidad de los riesgos para reforzar el cumplimiento de normas de seguridad

Escuchamos con frecuencia a líderes de ciberseguridad señalar que sus equipos carecen de las capacidades necesarias para supervisar de forma eficaz el tráfico de red. Esta limitación impide identificar factores de riesgo críticos, como qué activos están comunicándose entre sí, lo cual es clave para cumplir normativas como la norma de seguridad de datos del Sector de las tarjetas de pago (PCI DSS v4.0) y el Reglamento general de protección de datos (RGPD).

Ambas regulaciones exigen una separación entre los datos del ámbito de aplicación y otros sistemas del entorno de TI, además de la capacidad de informar sobre los esfuerzos implementados. La visibilidad de la red también es un requisito fundamental en normas para los sistemas de gestión de la seguridad (ISMS), como la ISO/IEC 27001, que exige la segmentación de datos y de instalaciones de procesamiento para impedir que un atacante realice un movimiento lateral en la red.

Si bien muchas empresas cuentan con herramientas básicas, como los firewalls de red tradicionales, que proporcionan algo de visibilidad, estas soluciones no han evolucionado al ritmo del complejo entorno de TI actual, que incluye ecosistemas multinube y microservicios. Como resultado, los equipos de seguridad enfrentan dificultades para:

asegurar el cumplimiento normativo en múltiples jurisdicciones donde operan, venden o colaboran con terceros; y

obtener una idea clara de cómo interactúan las aplicaciones, los usuarios finales y las bases de datos por todas las redes.

Estas brechas de visibilidad limitan la capacidad de las empresas para demostrar cómo detectan y abordan ciberamenazas que pueden provocar filtraciones de datos, interrupciones operativas y la propagación de malware. Además, dificultan el cumplimiento de requisitos técnicos específicos, como el Requisito 1 de la PCI DSS v4.0, que exige configurar los firewalls para que restrinjan las conexiones entre redes fiables y no fiables.

Una forma de corregir esta brecha es implementar una capa de microsegmentación definida por software para visualizar, supervisar e identificar la comunicación entre los activos de la red. Este enfoque ofrece múltiples ventajas:

Control preciso del tráfico de red, lo que permite a las organizaciones comprender, aislar y bloquear tráfico ilegítimo entre dispositivos dentro de un centro de datos específico (tráfico este-oeste), incluso en entornos locales y en la nube.

Contención y mitigación eficaz del ransomware, mediante segmentación de la red en zonas controladas, donde se aplican controles de seguridad adaptados al atributo de riesgo de cada segmento.

Mayor visibilidad del tráfico este-oeste, lo que permite a los equipos de seguridad identificar con claridad "quién puede acceder a qué", especialmente en lo que respecta a recursos críticos como los datos de tarjetas de crédito de los clientes.

Al evaluar las opciones de microsegmentación para mejorar la visibilidad en su red, opte por soluciones que ofrezcan información histórica y en tiempo real. Estas soluciones le ayudarán a obtener una validación durante las auditorías de cumplimiento para demostrar que los datos del ámbito de aplicación y los activos no se han visto comprometido.