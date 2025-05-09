Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur les risques pour répondre aux exigences de conformité en matière de sécurité

Les responsables de la cybersécurité nous disent que leurs équipes n'ont pas les capacités nécessaires pour surveiller efficacement le trafic réseau et, par conséquent, ne peuvent pas voir les facteurs de risque tels que les ressources qui communiquent entre elles. Ce critère est essentiel pour les réglementations telles que la norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS v4.0) et le règlement général sur la protection des données (RGPD).

Ces deux normes exigent que les données concernées soient séparées des autres systèmes d'un environnement informatique et que les mesures mises en place soient documentées. La visibilité du réseau est également essentielle pour les systèmes de gestion de la sécurité de l'information (ISMS) tels que la norme IEC 27001 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), qui exige la séparation des données et des sites de traitement des données pour éviter les mouvements latéraux en cas d'intrusion d'un pirate dans le réseau.

Les entreprises disposent souvent de couches de base en matière de visibilité. Par exemple, les pare-feux réseau traditionnels offrent une visibilité limitée. Cependant, ces couches n'ont pas évolué au même rythme que les entreprises, qui disposent désormais d'un parc informatique complexe comprenant des environnements cloud et des microservices. Par conséquent, les équipes de sécurité ne peuvent pas :

garantir que l'entreprise respecte les exigences des diverses normes dans les nombreuses régions où elle exerce son activité, vend ses produits et services et/ou fait appel à des tiers ;

comprendre clairement comment les applications et les utilisateurs finaux communiquent et interagissent avec les bases de données sur l'ensemble des réseaux.

Ces lacunes en matière de visibilité empêchent les entreprises de démontrer efficacement aux organismes de réglementation la manière dont elles détectent les cybermenaces et se protègent contre les attaques qui peuvent entraîner le vol de données, une interruption de l'activité et l'installation de logiciels malveillants. Le manque de visibilité complique également le respect des exigences techniques, telles que l'exigence 1 de la norme PCI DSS v4.0, selon laquelle les pare-feux doivent être configurés pour interdire les connexions entre les réseaux de confiance et les réseaux non fiables.

L'une des solutions pour résoudre ce manque de visibilité du trafic réseau consiste à ajouter une couche de microsegmentation définie par logiciel pour visualiser, surveiller et identifier la communication entre les ressources du réseau. Cette approche offre les avantages suivants :

Un contrôle granulaire des interactions réseau qui aide les entreprises à comprendre, isoler et empêcher le trafic réseau illégitime entre les terminaux d'un centre de données spécifique (ex. : trafic est-ouest) sur des réseaux complexes sur site et dans le cloud

Des fonctionnalités permettant d'atténuer et de contenir les attaques par ransomware en divisant un réseau en segments dans lesquels des contrôles de sécurité peuvent être définis pour les attributs de risque de chaque segment

Une meilleure visibilité est-ouest, afin que les équipes de sécurité puissent mieux voir « qui a accès à quoi », notamment en ce qui concerne les ressources sensibles telles que les données de carte de crédit des clients

Lorsque vous réfléchissez aux couches de microsegmentation permettant d'améliorer la visibilité de votre entreprise sur le réseau, recherchez des fonctionnalités qui offrent des informations en temps réel et historiques. Vous pourrez ainsi fournir des attestations lors des audits de conformité pour prouver que les données et les ressources concernées n'ont pas été compromises.