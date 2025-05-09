Sorgen Sie mit umfassender Risikotransparenz für bessere Sicherheits-Compliance

Wir hören von Cybersicherheitsexperten immer wieder, dass ihre Teams nicht in der Lage sind, den Netzwerktraffic effektiv zu überwachen, und daher keine Risikofaktoren erkennen können, wie z. B. welche Assets miteinander kommunizieren. Dies ist entscheidend für Vorschriften wie den Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS v4.0) und die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Beide Vorschriften erfordern die Trennung der betreffenden Daten von anderen Systemen in einer IT-Umgebung und die Berichterstattung über die Maßnahmen. Die Netzwerktransparenz ist auch für ISMS-Standards (Information Security Management Systems, Informationssicherheits-Managementsysteme) wie die IEC 27001 der ISO (International Organization for Standardization) von Bedeutung, die eine Trennung von Daten und Datenverarbeitungseinrichtungen erfordert, um laterale Netzwerkbewegungen zu vermeiden, wenn ein Angreifer in das Netzwerk eindringt.

Unternehmen verfügen häufig über grundlegende Ebenen, um die Transparenz zu erhöhen. Beispielsweise können herkömmliche Netzwerk-Firewalls einige Einblicke bieten. Diese Ebenen können jedoch nicht mit dem Umstieg von Unternehmen auf eine komplexe IT-Umgebung in der Cloud und dem Einsatz von Microservices Schritt halten. Folglich fehlt es Sicherheitsteams an folgenden Fähigkeiten:

Sicherstellen der Einhaltung der Anforderungen verschiedener Auflagen in einer Vielzahl von Regionen, in denen ein Unternehmen tätig ist, Verkäufe tätigt und/oder Dritte einsetzt

Ein klares Verständnis darüber, wie Anwendungen mit Endnutzern kommunizieren und auf Datenbanken im Netzwerk zugreifen

Diese Transparenzlücken machen es schwierig, Regulierungsbehörden zu zeigen, wie Ihr Unternehmen Cyberbedrohungen erkennt und sich vor Angriffen schützt, die zu gestohlenen Daten, Betriebsunterbrechungen und Malware führen können. Schlechte Transparenz erschwert auch die Erfüllung technischer Anforderungen, wie z. B. die Anforderung 1 von PCI DSS v4.0, die vorschreibt, dass Firewalls so konfiguriert werden müssen, dass Verbindungen zwischen vertrauenswürdigen und nicht vertrauenswürdigen Netzwerken eingeschränkt werden.

Eine Möglichkeit, die Transparenzlücke im Netzwerktraffic zu schließen, besteht darin, softwaredefinierte Mikrosegmentierung als zusätzliche Sicherheitsebene hinzuzufügen, um die Kommunikation zwischen Assets im Netzwerk zu visualisieren, zu überwachen und zu identifizieren. Dieser Ansatz bietet folgende Vorteile:

Detaillierte Kontrolle über Netzwerkinteraktionen und Unterstützung von Unternehmen beim Verstehen, Isolieren und Verhindern von nicht legitimem Netzwerktraffic zwischen Geräten innerhalb eines bestimmten Rechenzentrums (d. h. East-West-Traffic) über komplexe Netzwerke, die sich über On-Premise und Cloud erstrecken

Funktionen zur Abwehr und Eindämmung von Ransomware-Angriffen durch Aufteilung eines Netzwerks in Segmente, in denen Sicherheitskontrollen für die Risikoattribute jedes Segments definiert werden können

Optimierte East-West-Transparenz, damit Sicherheitsteams besser erkennen können, wer auf welche Ressourcen – wie Kreditkartendaten von Kunden – zugreifen kann

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Mikrosegmentierungsebenen Ihr Unternehmen zur Verbesserung der Netzwerktransparenz verwenden kann, setzen Sie auf Funktionen, die Echtzeit- und Verlaufseinblicke bieten. So können Sie bei Compliance-Audits nachweisen, dass die betreffenden Daten und Ressourcen nicht gefährdet sind.