Maggiore visibilità sui rischi per soddisfare le esigenze di conformità dei sistemi di sicurezza

Sappiamo anche che alcuni team addetti alla sicurezza hanno difficoltà ad ottenere visibilità sul loro patrimonio delle API in rapida espansione. Ogni volta che un cliente, un partner o un vendor interagiscono in modo elettronico con un'organizzazione, le API trasmettono i dati "dietro le quinte" e questi dati sono, spesso, sensibili. Oggi, i criminali sanno che le API sono altamente vulnerabili (e relativamente semplici da violare) a causa di vari fattori, come gli errori di configurazione/codifica e gli scarsi controlli di autenticazione.

Molte organizzazioni riescono a vedere solo una parte del loro patrimonio IT complessivo perché la gran parte delle loro API sono nascoste e non vengono rilevate dai tradizionali strumenti di protezione delle API. Secondo il nostro studio sull'impatto della sicurezza delle API nel 2024, solo il 27% degli addetti alla sicurezza che dispongono di inventari delle API completi sa effettivamente quali delle loro API restituiscono dati sensibili, una percentuale in calo rispetto ad un preoccupante 40% registrato nel 2023.