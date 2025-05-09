深化风险洞察，保障安全合规

我们从很多网络安全负责人那里了解到，他们的团队缺乏有效监控网络流量的能力，因此无法看到哪些资产正在相互通信等风险因素。对于支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS v4.0) 和通用数据保护条例 (GDPR) 等标准和法规来说，能够有效监控网络流量至关重要。

上述标准和法规都要求在 IT 环境中将范围内的数据与其他系统相分离，并报告您的相关工作。网络监测能力对于国际标准化组织 (ISO) IEC 27001 等信息安全管理系统 (ISMS) 标准来说也非常重要，该标准要求隔离数据和数据处理设施，以阻止在攻击者入侵网络后进行横向移动。

企业通常会部署一些基准层以实现监测能力；例如，传统网络防火墙可以提供一些见解。但是，这些层未跟上企业向由云环境和微服务组成的复杂 IT 资产转变的步伐。因此，安全团队缺乏以下能力：

确保企业在运营、销售和/或使用第三方产品的众多地区遵守各种法规的要求

清楚地了解应用程序和最终用户在整个网络中如何与数据库进行通信和交互

这些监测能力差距使得您的企业难以向监管机构证明自己如何检测网络威胁并防范可能会导致数据失窃、运营中断和感染恶意软件的攻击。监测能力不佳也使得企业难以满足技术要求，例如 PCI DSS v4.0 的第一条要求，其中规定必须对防火墙进行配置，以限制受信任网络与不受信任网络之间的连接。

弥补网络流量方面的监测能力差距的一种方法是，增加一个软件定义的微分段层，以便对网络中资产之间的通信进行可视化、监控和识别。此方法：

提供对网络交互的精细控制，并帮助企业了解、隔离和阻止在跨越本地和云端的复杂网络环境下，特定数据中心内各种设备之间的非法网络流量（即，东西向流量）

让企业能够将网络划分为多个分段，并针对每个分段的风险属性定义相应的安全控制措施，从而抵御和遏制勒索软件攻击

可以增强东西向监测能力，使安全团队能够更好地了解“谁可以访问什么”敏感资源，例如客户的信用卡数据

在您考虑贵企业能够使用哪些微分段层来增强网络监测能力的同时，可以寻找提供实时和历史见解的功能。这样就能在合规审计过程中提供证据，证明范围内的数据和资产未遭到破坏。