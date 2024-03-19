기업들은 OWASP API 보안 상위 10대 취약점에서 강조한 리스크 외에도 체계 문제 및 런타임 문제로 분류되는 일반적인 취약점과 같은 수많은 다른 API 보안 문제에 직면해 있습니다.

1. 체계 문제는 기업의 API 구축 결함과 관련이 있습니다. 체계 문제를 나타내는 알림은 보안 팀이 공격자가 악용하기 전에 우선 순위가 높은 취약점을 식별하고 해결하는 데 도움이 됩니다. 가장 일반적인 체계 문제는 다음과 같습니다.

섀도 엔드포인트

인증되지 않은 리소스 액세스

URL의 민감한 데이터

허용적인 CORS 정책

과도한 클라이언트 오류

2. 런타임 문제는 긴급한 대응이 필요한 활성 위협 또는 행동입니다. 본질적으로 중요한 경우가 많지만, 이러한 알림은 보다 명시적인 인프라 유출 시도와는 달리 API 남용 형태를 취하기 때문에 다른 종류의 보안 알림보다 더 미묘합니다. 대부분의 런타임 문제는 다음과 같습니다.

인증되지 않은 리소스 접속 시도

비정상적인 JSON 속성

경로 매개변수 퍼징 시도

불가능한 시간 여행

데이터 스크레이핑

또한 보안 프로그램이 다룰 수 있도록 API가 직면하는 세 가지 일반적인 도전 과제를 한발 물러서서 살펴보는 것도 중요합니다. API 남용 및 악용.

1. 가시성: 프로그램이 모든 API를 확실히 보호하도록 하기 위한 프로세스 및 기술적 제어 수단을 갖추고 있나요? API는 종종 혁신의 일부이거나 신제품에 내장되어 있기 때문에 많은 API가 기존 웹 제품과 동일한 수준의 지침, 보호 및 검증을 제공하지 못하므로 이는 중요한 문제입니다.

2. 취약점: 기업 API가 개발 모범 사례를 따르고 있나요? OWASP의 가장 일반적인 잘못된 코딩 문제를 피하고 있나요? 또한 취약점을 추적하고 확인하고 있나요?

3. 비즈니스 로직 남용: 예상 트래픽 기준선이 있나요? 의심스러운 활동이 무엇인지 파악했나요?

이러한 질문에 대한 답변은 여러분이 이해해야 할 내용의 기초가 됩니다. 전반적인 목표는 조사를 수행할 수 있는 가시성과 능력을 확보하고 위협을 신속하게 방어할 수 있는 프로세스를 수립하는 것입니다. 이는 고객 대면 및 내부 API 모두에 해당됩니다. 전체 SOTI 보고서에는 위협 방법론에 대한 업계별 사례 연구가 포함되어 있습니다.