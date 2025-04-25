API セキュリティを評価する方法

詳細な API セキュリティ評価を実施するためには、以下の重要な要素を考慮する必要があります。

認証と認可：許可された正規のユーザー／サービスのみが API にアクセスできるよう、OAuth や JWT などの堅牢なメカニズムを実装します。

暗号化：HTTPS などの安全なプロトコルを使用して、API 経由で送信するすべてのデータを暗号化することで、傍受や Machine-in-the-middle 攻撃から保護します。

エラー処理：エラーメッセージによる情報漏えいを防ぐためには、適切なエラー処理が不可欠です。

レート制限：レート制限を実装して、特定の期間内にユーザー／サービスが実行できるリクエストの数を制限することで、API の不正使用を緩和できます。

入力検証：一般的なインジェクション攻撃を防止するために、すべての入力を検証し、サニタイズ（無害化）する必要があります。

API のセキュリティを完全に確保するためには、脆弱性評価と侵入テストを定期的に実施することが重要です。それらのテストにより、潜在的なセキュリティ問題をプロアクティブに特定して対処し、API のセキュリティ、効率性、信頼性を確保できます。