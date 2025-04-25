X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud
Essayer Akamai
Victime d'une attaque ?
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud

Comment évaluer la sécurité de votre API

Comment puis-je évaluer la sécurité de mon API ?

L'évaluation de la sécurité d'une API est un processus important qui permet de maintenir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité de l'API elle-même et des données sensibles qu'elle traite. 

Une évaluation permet d'identifier les vulnérabilités potentielles, de simuler une série de scénarios d'attaque et d'évaluer la fiabilité des mesures de sécurité actuellement mises en œuvre. 

Les principaux points à examiner lors de l'évaluation sont les mécanismes d'authentification et d'autorisation, les normes de chiffrement, les procédures de traitement des erreurs, les mesures de limitation des taux et l'Input Validation. 

L'objectif de cette évaluation est de révéler les points faibles susceptibles d'être exploités, afin que l'entreprise puisse les corriger.

Pourquoi évaluer la sécurité de mon API ?

Diagramme illustrant la manière dont les API servent de support aux applications Web

Les API servent de base à de nombreuses applications Web, applications pour mobile et cadres de microservices. Leur utilisation généralisée en a fait une cible attrayante pour les cybercriminels. 

De nombreuses failles ont été causées par le manque de sécurité des API, entraînant des piratages importants tels que des fuites de données, des accès non autorisés et des interruptions de service. 

Une évaluation de la sécurité des API permet de détecter et d'atténuer rapidement les risques associés aux API, garantissant ainsi leur sécurité.

Comment Akamai peut-il contribuer à la sécurité des API ?

Akamai offre une sécurité complète des API avec une visibilité totale, permet de trouver les points de terminaison, de détecter les signatures et comportements, et propose également des politiques de réponse en ligne et automatisées. 

La solution WAAP phare d'Akamai, App & API Protector, protège les sites Web, les applications et les API en bloquant le trafic malveillant entrant en temps réel. Dans le trafic accepté par App & API Protector et partout dans l'entreprise, API Security détecte toutes les API, utilise l'analyse comportementale pour détecter les activités anormales et répond automatiquement aux menaces et aux abus. En outre, l'outil Akamai Identity Cloud peut renforcer les protocoles d'authentification des utilisateurs. Notre équipe de professionnels de la sécurité, qu'il s'agisse de services gérés ou d'experts spécialisés dans la recherche des menaces, peut également fournir des conseils d'experts sur les meilleures pratiques en matière de sécurité des API, en aidant ainsi votre entreprise à mettre en place un environnement sécurisé pour vos API.

La sécurité des API en détail

Une évaluation détaillée de la sécurité des API doit prendre en compte plusieurs facteurs clés :

Authentification et autorisation: Les API doivent mettre en œuvre des mécanismes fiables, tels que OAuth ou JWT, pour s'assurer que seuls les utilisateurs ou services légitimes et autorisés accèdent à l'API.

Chiffrement: Toutes les données transmises par l'intermédiaire des API doivent être cryptées à l'aide de protocoles sécurisés tels que HTTPS, afin de se prémunir contre les espionnages de conversations et les attaques de type « machine-in-the-middle ».

Gestion des erreurs: Il est important de gérer correctement les erreurs afin d'éviter toute fuite d'information potentielle par le biais de messages d'erreur.

Limitation du débit: La mise en place d'une limitation du débit permet d'atténuer les abus concernant les API en limitant le nombre de demandes qu'un utilisateur ou un service peut effectuer dans un laps de temps donné.

Input Validation: Toutes les entrées doivent être validées et assainies afin de prévenir les attaques par injection les plus courantes.

Pour assurer une sécurité totale des API, il est nécessaire de procéder régulièrement à des évaluations de la vulnérabilité et à des tests de pénétration. Ces tests permettent aux entreprises d'identifier et de traiter les problèmes de sécurité potentiels de manière proactive, garantissant ainsi la sécurité, l'efficacité et la fiabilité des API.

Questionnaire d'évaluation de la sécurité des API

Un questionnaire d'évaluation de la sécurité des API est un outil important pour évaluer la sécurité des API d'une entreprise. 

Vous trouverez ci-dessous 30 questions qui peuvent être incluses dans un questionnaire d'évaluation sur la sécurité des API afin de vous aider à identifier les risques et les vulnérabilités en matière de sécurité.

  • Quel est l'objectif de l'API ?
  • À quelles données ou à quels services l'API donne-t-elle accès ?
  • Quel est l'audience visée par l'API ?
  • Existe-t-il une règle de sécurité documentée pour l'API ?
  • Comment l'accès à l'API est-il contrôlé et authentifié ?
  • Comment les clés API sont-elles gérées et distribuées ?
  • Le point de terminaison de l'API est-il protégé par SSL/TLS ?
  • Quels algorithmes et protocoles de chiffrement sont utilisés pour protéger les données de l'API en transit ?
  • Comment les données sensibles et les informations d'identification sont-elles transmises par l'intermédiaire de l'API ?
  • Comment les messages d'erreur sont-ils traités et renvoyés au client ?
  • L'API est-elle protégée contre les attaques de type « cross-site request forgery » (CSRF) ?
  • L'API est-elle protégée contre les attaques par injection SQL ?
  • L'API est-elle protégée contre les attaques de type « cross-site scripting » (XSS) ?
  • Existe-t-il des vulnérabilités connues dans l'API ou ses programmes liés ?
  • Comment l'API est-elle protégée contre les attaques par déni de service (DoS) ?
  • Comment l'API est-elle surveillée pour détecter les menaces et les incidents de sécurité ?
  • L'API s'appuie-t-elle sur des API ou des intégrations tierces ?
  • Comment les API ou intégrations tierces sont-elles authentifiées et autorisées ?
  • Comment l'utilisation de l'API est-elle suivie et contrôlée ?
  • Comment les versions de l'API sont-elles gérées ?
  • L'utilisation de l'API fait-elle l'objet de restrictions ou de limitations tarifaires ?
  • Comment les journaux d'API et les données d'accès sont-ils stockés et protégés ?
  • Existe-t-il un plan de sauvegarde et de reprise après sinistre pour l'API ?
  • Comment les modifications apportées à l'API sont-elles testées et vérifiées avant d'être déployées ?
  • Quelle est la procédure de signalement et de réponse aux incidents de sécurité de l'API ?
  • Existe-t-il un programme de recherche des bugs pour l'API ?
  • Comment les correctifs de sécurité et les mises à jour de l'API sont-ils mis en œuvre ?
  • Comment les risques et les vulnérabilités liés à la sécurité de l'API sont-ils identifiés et atténués ?
  • À quelles certifications ou normes de sécurité l'API est-elle conforme ?
  • Comment les pratiques et politiques de sécurité des API sont-elles communiquées aux développeurs et aux utilisateurs ?

Lorsqu'elle répond à ces questions, une entreprise comprend mieux le niveau de sécurité de ses API. Il est important de procéder régulièrement à des évaluations de la sécurité des API afin de s'assurer de prendre en compte les risques de sécurité et de maintenir la sécurité des API.

Foire aux questions (FAQ)

Une évaluation de la sécurité d'une API est une évaluation systématique des mesures de sécurité d'une API qui permet d'identifier les vulnérabilités, les risques potentiels et les faiblesses. Il s'agit d'examiner et de tester des aspects tels que l'authentification, l'autorisation, le chiffrement, la limitation du débit et l'Input Validation.

L'objectif est de s'assurer que l'API offre une communication sécurisée et protège correctement les données sensibles qu'elle traite.

Les tests de sécurité de l'API comportent un certain nombre d'étapes, comme la validation des protocoles d'authentification et d'autorisation, la recherche de fuites de données dans les en-têtes de réponse ou les messages d'erreur, le test des méthodes de chiffrement, la vérification de la limitation du débit pour éviter les abus, et l'Input Validation pour éviter les attaques par injection. Des outils comme Postman, SoapUI et des solutions automatisées comme OWASP ZAP peuvent aider à réaliser ces tests.

L'évaluation de l'API consiste à examiner la conception, la mise en œuvre et l'utilisation de l'API. Il s'agit notamment de tester la sécurité des communications, de vérifier que l'authentification et l'autorisation sont correctes, de rechercher les vulnérabilités telles que l'injection SQL ou le cross-site scripting, et de garantir les meilleures pratiques en matière de traitement des erreurs et de limitation de débit.

Des outils automatisés et des tests de pénétration manuels peuvent être utilisés pour une évaluation complète.

Les tests de sécurité effectués à l'aide d'une API consistent à valider ses mécanismes d'authentification et d'autorisation, à vérifier la sécurité de la transmission des données, à tester les vulnérabilités telles que les attaques par injection et à examiner les mécanismes de gestion des erreurs et de limitation du débit de l'API. Des outils tels que Postman, SoapUI et OWASP ZAP peuvent faciliter ce processus.

Une API est un ensemble de protocoles et de définitions qui permettent à différentes applications logicielles de communiquer entre elles. 

Une clé API est un identifiant unique utilisé pour authentifier un utilisateur, un développeur ou un programme appelant une API. On utilise essentiellement un jeton secret pour contrôler l'accès à l'API.

Les tests de sécurité de l'API peuvent faire appel à des méthodes telles que l'analyse statique et dynamique, les tests à données aléatoires et les tests de pénétration. Ces méthodes permettent d'identifier les vulnérabilités, de tester la résilience du système face à des saisies inattendues ou mal formulées et de simuler des attaques réelles pour évaluer la sécurité de l'API.

Pourquoi les clients choisissent-ils Akamai ?

Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité.

Découvrez toutes les solutions de sécurité d'Akamai

Me faire découvrir