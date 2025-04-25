Comment évaluer la sécurité de votre API

L'évaluation de la sécurité d'une API est un processus important qui permet de maintenir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité de l'API elle-même et des données sensibles qu'elle traite.

Une évaluation permet d'identifier les vulnérabilités potentielles, de simuler une série de scénarios d'attaque et d'évaluer la fiabilité des mesures de sécurité actuellement mises en œuvre.

Les principaux points à examiner lors de l'évaluation sont les mécanismes d'authentification et d'autorisation, les normes de chiffrement, les procédures de traitement des erreurs, les mesures de limitation des taux et l'Input Validation.

L'objectif de cette évaluation est de révéler les points faibles susceptibles d'être exploités, afin que l'entreprise puisse les corriger.