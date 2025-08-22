X
Logotipo da Akamai
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem
Experimente a Akamai
Você está sob ataque?
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem

Como avaliar sua segurança de API

Como posso avaliar minha segurança de API?

A avaliação da segurança de uma API é um processo importante que ajuda a manter a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade da própria API e dos dados confidenciais processados por ela. 

Uma avaliação visa identificar possíveis vulnerabilidades, simular uma série de cenários de ataque e avaliar a robustez das medidas de segurança implementadas atualmente. 

As principais áreas a serem examinadas durante a avaliação são mecanismos de autenticação e autorização, padrões de criptografia, procedimentos de tratamento de erros, medidas de limitação de taxa e validação de entrada. 

O objetivo desta avaliação é revelar os pontos fracos que possam estar vulneráveis à exploração para que a organização possa corrigi-los.

Por que devo avaliar minha segurança de API?

Diagrama ilustrando como as API oferecem suporte a aplicações da web

As API servem como espinha dorsal de muitos aplicações da Web, aplicações móveis e estruturas de microsserviços. Seu uso generalizado os tornou um alvo atraente para o cibercrime. 

Inúmeras violações foram causadas pela falta de segurança de API, levando a grandes invasões, como vazamento de dados, acesso não autorizado e interrupções de serviço. 

Uma avaliação de segurança de API permite a detecção e a mitigação antecipadas de riscos associados às APIs, garantindo que elas permaneçam seguras.

Como a Akamai pode ajudar com a segurança de APIs?

A Akamai oferece segurança abrangente de API com visibilidade completa, descoberta de pontos de extremidade e detecções de assinatura e de comportamento, bem como políticas de resposta em linha e automatizadas. 

A principal solução WAAP da Akamai, App & API Protector, protege websites, aplicações e APIs bloqueando em tempo real o tráfego mal-intencionado recebido. Dentro do tráfego aceito pelo App & API Protector e em qualquer lugar da empresa, o API Security descobre todas as APIs, usa análise comportamental para detectar atividades anormais e responde automaticamente a ameaças e violações. Além disso, o Akamai Identity Cloud pode fortalecer os protocolos de autenticação do usuário. Nossa equipe de profissionais de segurança, com especialistas que vão de serviços gerenciados a busca de ameaças, também pode dar conselhos especializados sobre as melhores práticas para segurança de API, ajudando sua empresa a criar um ambiente de API seguro.

Aprofunde-se nos detalhes da segurança de API

Uma avaliação detalhada da segurança de API deve considerar vários fatores-chave:

Autenticação e autorização: As APIs devem implementar mecanismos robustos, como OAuth ou JWT, para garantir que somente usuários ou serviços legítimos e autorizados possam acessar uma API.

Criptografia: Todos os dados transmitidos por APIs devem ser criptografados usando protocolos seguros, como HTTPS, para proteção contra ataques de espionagem e machine-in-the-middle.

Tratamento de erros: O tratamento adequado de erros é crucial para evitar possíveis vazamentos de informações por meio de mensagens de erro.

Limitação de taxa: A implementação da limitação de taxa ajuda a mitigar o abuso de API restringindo o número de solicitações que um usuário ou serviço pode fazer dentro de um determinado período de tempo.

Validação de entradas: Todas as entradas devem ser validadas e higienizadas para evitar ataques de injeção comuns.

Para ter segurança de API completa, são necessárias avaliações regulares de vulnerabilidade e testes de penetração. Esses testes permitem que as empresas identifiquem e solucionem possíveis problemas de segurança de forma proativa, garantindo que a API permaneça segura, eficiente e confiável.

Questionário de avaliação de segurança de API

Um questionário de avaliação de segurança de API é uma ferramenta importante para avaliar a segurança das APIs de uma organização. 

Abaixo estão 30 perguntas que podem ser incluídas em um questionário de avaliação de segurança de API para ajudar a identificar riscos e vulnerabilidades de segurança.

  • Qual é o propósito da API?
  • A quais dados ou serviços a API fornece acesso?
  • Qual é o público-alvo da API?
  • Existe uma política de segurança documentada para a API?
  • Como o acesso à API é controlado e autenticado?
  • Como as chaves de API são gerenciadas e distribuídas?
  • O ponto de extremidade da API é protegido por SSL/TLS?
  • Quais algoritmos e protocolos de criptografia são usados para proteger os dados da API em trânsito?
  • Como os dados confidenciais e as credenciais são transmitidos pela API?
  • Como as mensagens de erro são tratadas e retornadas ao cliente?
  • A API está protegida contra ataques CSRF (falsificação de solicitação entre websites)?
  • A API está protegida contra ataques de injeção de SQL?
  • A API está protegida contra ataques de XSS (ataques de scripts entre websites)?
  • Há alguma vulnerabilidade conhecida na API ou em suas dependências?
  • Como a API é protegida contra ataques DoS (ataques de negação de serviço)?
  • Como a API é monitorada em busca de ameaças e incidentes de segurança?
  • Existem APIs ou integrações de terceiros das quais a API depende?
  • Como as APIs ou integrações de terceiros são autenticadas e autorizadas?
  • Como o uso da API é monitorado e auditado?
  • Como é feito o controle de versão de API?
  • Há alguma restrição ou limitação de taxa no uso da API?
  • Como os registros de API e os dados de acesso são armazenados e protegidos?
  • Existe um plano de backup e recuperação de desastres para a API?
  • Como as alterações de API são testadas e verificadas antes da implantação?
  • Qual é o processo de relatórios e resposta a incidentes de segurança de API?
  • Existe um programa de recompensa de bugs em vigor para a API?
  • Como os patches e atualizações de segurança da API são implementados?
  • Como os riscos e as vulnerabilidades de segurança da API são identificados e mitigados?
  • Com quais certificações ou padrões de segurança a API está em conformidade?
  • Como as práticas e políticas de segurança de API são comunicadas a desenvolvedores e usuários?

Ao responder a essas perguntas, uma organização pode entender melhor o estado de segurança de suas APIs. É importante realizar avaliações de segurança de API regularmente para garantir que os riscos de segurança sejam resolvidos e que as APIs permaneçam seguras.

Perguntas frequentes (FAQ)

Uma avaliação de segurança de API é uma avaliação sistemática das medidas de segurança de uma API para identificar vulnerabilidades, riscos potenciais e pontos fracos. Isso envolve a revisão e o teste de aspectos como autenticação, autorização, criptografia, limitação de taxa e validação de entrada.

O objetivo é garantir que a API forneça comunicação segura e proteja adequadamente os dados confidenciais que ela manipula.

Testar a segurança da API envolve várias etapas, como validar protocolos de autenticação e autorização, verificar vazamentos de dados em cabeçalhos de resposta ou mensagens de erro, testar métodos de criptografia, verificar se a limitação de taxa está em vigor para evitar abusos e validação de entrada para evitar ataques de injeção. Ferramentas como Postman, SoapUI e soluções automatizadas como OWASP ZAP podem ajudar nesses testes.

Uma avaliação de API envolve análise do design, da implementação e do uso da API. Isso inclui testes para comunicação segura, verificação de autenticação e autorização adequadas, verificação de vulnerabilidades como injeção de SQL ou script entre sites e garantia de práticas recomendadas no tratamento de erros e limitação de taxa.

Ferramentas automatizadas e testes manuais de penetração podem ser usados para uma avaliação abrangente.

A realização de testes de segurança usando uma API envolve a validação de seus mecanismos de autenticação e autorização, a verificação da segurança da transmissão de dados, o teste de vulnerabilidades como ataques de injeção e o exame dos mecanismos de manipulação de erros e limitação de taxa da API. Ferramentas como Postman, SoapUI e OWASP ZAP podem ajudar nesse processo.

Uma API é um conjunto de protocolos e definições que permitem que diferentes aplicações de software se comuniquem entre si. 

Uma chave de API é um identificador exclusivo usado para autenticar um usuário, desenvolvedor ou programa de chamada para uma API. É essencialmente um token secreto que é usado para controlar o acesso à API.

Os testes de segurança de API podem envolver métodos como análise estática e dinâmica, testes de fuzz e testes de penetração. Esses métodos ajudam a identificar vulnerabilidades, testar a resiliência do sistema contra entradas inesperadas ou malformadas e simular ataques reais para avaliar a segurança da API.

Por que os clientes escolhem a Akamai

A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, a inteligência avançada contra ameaças e a equipe de operações globais oferecem defesa completa para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.

Explore todas as soluções de segurança da Akamai

Leve-me até lá