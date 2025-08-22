Como avaliar sua segurança de API

A avaliação da segurança de uma API é um processo importante que ajuda a manter a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade da própria API e dos dados confidenciais processados por ela.

Uma avaliação visa identificar possíveis vulnerabilidades, simular uma série de cenários de ataque e avaliar a robustez das medidas de segurança implementadas atualmente.

As principais áreas a serem examinadas durante a avaliação são mecanismos de autenticação e autorização, padrões de criptografia, procedimentos de tratamento de erros, medidas de limitação de taxa e validação de entrada.

O objetivo desta avaliação é revelar os pontos fracos que possam estar vulneráveis à exploração para que a organização possa corrigi-los.