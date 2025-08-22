Como avaliar sua segurança de API

Uma avaliação detalhada da segurança de API deve considerar vários fatores-chave:
Autenticação e autorização: As APIs devem implementar mecanismos robustos, como OAuth ou JWT, para garantir que somente usuários ou serviços legítimos e autorizados possam acessar uma API.
Criptografia: Todos os dados transmitidos por APIs devem ser criptografados usando protocolos seguros, como HTTPS, para proteção contra ataques de espionagem e machine-in-the-middle.
Tratamento de erros: O tratamento adequado de erros é crucial para evitar possíveis vazamentos de informações por meio de mensagens de erro.
Limitação de taxa: A implementação da limitação de taxa ajuda a mitigar o abuso de API restringindo o número de solicitações que um usuário ou serviço pode fazer dentro de um determinado período de tempo.
Validação de entradas: Todas as entradas devem ser validadas e higienizadas para evitar ataques de injeção comuns.
Para ter segurança de API completa, são necessárias avaliações regulares de vulnerabilidade e testes de penetração. Esses testes permitem que as empresas identifiquem e solucionem possíveis problemas de segurança de forma proativa, garantindo que a API permaneça segura, eficiente e confiável.