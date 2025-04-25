So bewerten Sie Ihre API-Sicherheit

Die Bewertung der Sicherheit einer API ist ein wichtiger Prozess. Er gewährleistet die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit sowohl der API selbst als auch der sensiblen Daten, die diese verarbeitet.

Eine Bewertung zielt darauf ab, potenzielle Schwachstellen zu identifizieren, eine Reihe von Angriffsszenarien zu simulieren und die Widerstandsfähigkeit der derzeit implementierten Sicherheitsmaßnahmen zu bewerten.

Die wichtigsten Bereiche, die im Rahmen der Bewertung untersucht werden müssen, sind Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen, Verschlüsselungsstandards, Verfahren der Fehlerbehandlung, Maßnahmen zur Ratenbeschränkung und Input Validation.

Ziel dieser Bewertung ist es, Schwachstellen aufzudecken, die anfällig für Exploits sein könnten, damit das Unternehmen sie beheben kann.