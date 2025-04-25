X
So bewerten Sie Ihre API-Sicherheit

Wie kann ich meine API-Sicherheit bewerten?

Die Bewertung der Sicherheit einer API ist ein wichtiger Prozess. Er gewährleistet die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit sowohl der API selbst als auch der sensiblen Daten, die diese verarbeitet. 

Eine Bewertung zielt darauf ab, potenzielle Schwachstellen zu identifizieren, eine Reihe von Angriffsszenarien zu simulieren und die Widerstandsfähigkeit der derzeit implementierten Sicherheitsmaßnahmen zu bewerten. 

Die wichtigsten Bereiche, die im Rahmen der Bewertung untersucht werden müssen, sind Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen, Verschlüsselungsstandards, Verfahren der Fehlerbehandlung, Maßnahmen zur Ratenbeschränkung und Input Validation. 

Ziel dieser Bewertung ist es, Schwachstellen aufzudecken, die anfällig für Exploits sein könnten, damit das Unternehmen sie beheben kann.

Warum sollte ich meine API-Sicherheit bewerten?

Diagramm, das zeigt, wie APIs Webanwendungen unterstützen

APIs dienen als Backbone für zahlreiche Webanwendungen, Apps und Microservices Frameworks. Ihre weite Verbreitung hat sie zu einem attraktiven Ziel der Cyberkriminalität gemacht. 

Zahlreiche Sicherheitsverstöße sind auf mangelnde API-Sicherheit zurückzuführen, die zu weitreichenden Hacks wie Datenlecks, unbefugtem Zugriff und Serviceunterbrechungen geführt hat. 

Eine API-Sicherheitsbewertung ermöglicht die frühzeitige Erkennung und Minderung von Risiken im Zusammenhang mit APIs. Dadurch wird gewährleistet, dass diese sicher bleiben.

Wie kann Akamai Sie bei der API-Sicherheit unterstützen?

Akamai bietet umfassende API-Sicherheit mit vollständiger Transparenz, Erkennung von Endgeräten, Erkennung von Signaturen und Verhaltensweisen sowie Reaktionsrichtlinien (inline und automatisiert). 

Die führende WAAP-Lösung von Akamai, App & API Protector, schützt Websites, Anwendungen und APIs, indem eingehender Schadtraffic in Echtzeit blockiert wird. Innerhalb des von App & API Protector akzeptierten Traffics und überall im Unternehmen erkennt API Security alle APIs, nutzt Verhaltensanalysen, um abnormale Aktivitäten zu erkennen, und reagiert automatisch auf Bedrohungen und Missbrauch. Akamai Identity Cloud kann Nutzerauthentifizierungsprotokolle verstärken. Unser Team aus Sicherheitsexperten – von Managed Services bis hin zu Experten für die Bedrohungssuche – kann Ihnen auch fachkundige Beratung zu den Best Practices für API-Sicherheit geben und so Ihr Unternehmen beim Aufbau einer sicheren API-Umgebung unterstützen.

Einblick in die Details der API-Sicherheit

Bei einer genauen Bewertung der API-Sicherheit sollten mehrere Schlüsselfaktoren berücksichtigt werden:

Authentifizierung und Autorisierung: APIs sollten zuverlässige Mechanismen wie OAuth oder JWT implementieren, um sicherzustellen, dass nur legitime und autorisierte Nutzer oder Services auf die API zugreifen können.

Verschlüsselung: Alle Daten, die über APIs übertragen werden, sollten mithilfe sicherer Protokolle wie HTTPS verschlüsselt werden, um ein Abhören und Machine-in-the-Middle-Angriffe zu verhindern.

Fehlerbehandlung: Eine ordnungsgemäße Fehlerbehandlung ist entscheidend, um einen potenziellen Informationsverlust durch Fehlermeldungen zu vermeiden.

Ratenbeschränkung: Die Implementierung von Ratenbeschränkungen hilft, API-Missbrauch zu mindern, indem die Anzahl der Anfragen eingeschränkt wird, die ein Nutzer oder Service innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens stellen kann.

Input Validation: Alle Eingaben müssen validiert und bereinigt werden, um häufige Injection-Angriffe zu verhindern.

Um eine vollständige API-Sicherheit zu gewährleisten, sind regelmäßige Schwachstellenbewertungen und Penetrationstests erforderlich. Diese Tests ermöglichen es Unternehmen, potenzielle Sicherheitsprobleme proaktiv zu erkennen und zu beheben. So wird sichergestellt, dass die API sicher, effizient und zuverlässig bleibt.

Fragebogen zur API-Sicherheitsbewertung

Ein Fragebogen zur API-Sicherheitsbewertung ist unerlässlich für die Bewertung der Sicherheit der APIs eines Unternehmens. 

Im Folgenden finden Sie 30 Fragen, die zur Identifizierung von Sicherheitsrisiken und Schwachstellen in einen Fragebogen zur API-Sicherheitsbewertung aufgenommen werden können.

  • Was ist der Zweck einer API?
  • Auf welche Daten oder Services bietet die API Zugriff?
  • Wie lautet die Zielgruppe der API?
  • Gibt es eine dokumentierte Sicherheitsrichtlinie für die API?
  • Wie wird der API-Zugriff kontrolliert und authentifiziert?
  • Wie werden API-Schlüssel verwaltet und verteilt?
  • Ist der API-Endpunkt durch SSL/TLS geschützt?
  • Welche Verschlüsselungsalgorithmen und -protokolle werden verwendet, um API-Daten während der Übertragung zu schützen?
  • Wie werden sensible Informationen und Anmeldedaten über die API übertragen?
  • Wie werden Fehlermeldungen behandelt und an den Client zurückgegeben?
  • Ist die API gegen CSRF-Angriffe (Cross-Site Request Forgery) geschützt?
  • Ist die API gegen SQL-Injection-Angriffe geschützt?
  • Ist die API gegen XSS-Angriffe (Cross-Site Scripting) geschützt?
  • Gibt es bekannte Schwachstellen in der API oder deren Abhängigkeiten?
  • Wie wird die API vor DoS-Angriffen (Denial of Service) geschützt?
  • Wie wird die API auf Sicherheitsbedrohungen und -vorfälle überwacht?
  • Gibt es Drittanbieter-APIs oder -Integrationen, auf die die API angewiesen ist?
  • Wie werden Drittanbieter-APIs oder -Integrationen authentifiziert und autorisiert?
  • Wie wird die API-Nutzung nachverfolgt und geprüft?
  • Wie wird die API-Versionierung gehandhabt?
  • Gibt es Begrenzungen oder Ratenbeschränkungen für die API-Nutzung?
  • Wie werden API-Protokolle und -Zugriffsdaten gespeichert und geschützt?
  • Gibt es einen Backup- und Notfallwiederherstellungsplan für die API?
  • Wie werden API-Änderungen vor der Bereitstellung getestet und verifiziert?
  • Wie sehen das Reporting und die Reaktion auf API-Sicherheitsvorfälle aus?
  • Gibt es ein Bug-Bounty-Programm für die API?
  • Wie werden Sicherheitspatches und Updates für die API implementiert?
  • Wie werden API-Sicherheitsrisiken und -Schwachstellen identifiziert und abgewendet?
  • Welche Sicherheitszertifizierungen oder -standards erfüllt die API?
  • Wie werden API-Sicherheitspraktiken und -Richtlinien an Entwickler und Nutzer kommuniziert?

Durch die Beantwortung dieser Fragen kann ein Unternehmen den Sicherheitsstatus seiner APIs besser verstehen. Es ist wichtig, regelmäßig API-Sicherheitsbewertungen durchzuführen, denn so wird gewährleistet, dass Sicherheitsrisiken behoben werden und die APIs sicher bleiben.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine API-Sicherheitsbewertung ist eine systematische Bewertung der Sicherheitsmaßnahmen einer API, mit der Schwachstellen, potenzielle Risiken und Schwächen identifiziert werden sollen. Dabei werden Aspekte wie Authentifizierung, Autorisierung, Verschlüsselung, Ratenbeschränkung und Input Validation geprüft und getestet.

Ziel ist es, sicherzustellen, dass die API eine sichere Kommunikation bietet und die von ihr verwalteten sensiblen Daten ordnungsgemäß schützt.

Das Testen der API-Sicherheit umfasst eine Reihe von Schritten. Dazu gehören die Validierung von Authentifizierungs- und Autorisierungsprotokollen, die Überprüfung auf Datenlecks in Antwortheadern oder Fehlermeldungen, das Testen von Verschlüsselungsmethoden, die Überprüfung, ob die Ratenbeschränkung vorhanden ist, um Missbrauch zu verhindern, sowie Input Validation, um Injection-Angriffe zu vermeiden. Tools wie Postman, SoapUI und automatisierte Lösungen wie OWASP ZAP können bei der Durchführung dieser Tests nützlich sein.

Bei der API-Bewertung werden Design, Implementierung und Nutzung der API überprüft. Dazu gehören Tests auf sichere Kommunikation, die Überprüfung der richtigen Authentifizierung und Autorisierung, die Überprüfung auf Schwachstellen wie SQL Injection oder Cross-Site Scripting sowie die Sicherstellung von Best Practices bei der Fehlerbehandlung und Ratenbeschränkung.

Für eine umfassende Bewertung können automatisierte Tools und manuelle Penetrationstests eingesetzt werden.

Die Durchführung von Sicherheitstests mit einer API umfasst die Validierung ihrer Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen, die Überprüfung der Sicherheit der Datenübertragung, das Testen auf Schwachstellen wie Injection-Angriffe und die Untersuchung der Fehlerbehandlungs- und Ratenbeschränkungsmechanismen der API. Tools wie Postman, SoapUI und OWASP ZAP können dafür nützlich sein.

Eine API besteht aus einer Reihe von Protokollen und Definitionen, die die Kommunikation zwischen verschiedenen Softwareanwendungen ermöglichen. 

Ein API-Schlüssel ist eine eindeutige ID, die verwendet wird, um einen Nutzer oder Entwickler einer API oder ein die API aufrufendes Programm zu authentifizieren. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um ein geheimes Token, mit dem der Zugriff auf die API kontrolliert wird.

API-Sicherheitstests können Methoden wie statische und dynamische Analysen, Fuzz-Tests und Penetrationstests umfassen. Diese Methoden sind nützlich, um Schwachstellen zu identifizieren, die Ausfallsicherheit des Systems bei unerwarteten oder fehlerhaften Eingaben zu testen und reale Angriffe zu simulieren, anhand derer die Sicherheit der API bewertet wird.

