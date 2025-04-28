Come valutare la sicurezza della vostra API

Akamai offre strumenti completi per la sicurezza delle API con piena visibilità, rilevamento degli endpoint e individuazione di firme e comportamenti, nonché con policy di risposta in linea e automatizzate.

Soluzione WAAP di punta di Akamai App & API Protector, protegge siti web, applicazioni e API bloccando in tempo reale il traffico dannoso in entrata. All'interno del traffico accettato dalla soluzione App & API Protector, e in qualunque punto all'interno dell'azienda, API Security individua tutte le API, utilizza l'analisi comportamentale per rilevare le attività sospette e risponde automaticamente a minacce e abusi. Inoltre, Akamai Identity Cloud può rafforzare i protocolli di autenticazione degli utenti. Il nostro team di professionisti della sicurezza, dai servizi gestiti agli esperti di ricerca delle minacce, è in grado di fornire consigli sulle best practice per la sicurezza delle API, aiutando la vostra azienda a costruire un ambiente API sicuro.