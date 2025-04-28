X
Come valutare la sicurezza della vostra API

Come posso valutare la sicurezza della mia API?

La valutazione della sicurezza di un'API è un processo importante che aiuta a mantenere l'integrità, la riservatezza e la disponibilità sia dell'API stessa che dei dati sensibili da essa elaborati. 

Una tale valutazione mira a identificare potenziali vulnerabilità, a simulare un'ampia gamma di scenari di attacco e a valutare la solidità delle misure di sicurezza attualmente in atto. 

Le principali aree da esaminare durante la valutazione sono i meccanismi di autenticazione e autorizzazione, gli standard di crittografia, le procedure di gestione degli errori, le misure di limitazione della velocità e la convalida dell'input. 

L'obiettivo di questa valutazione è quello di rivelare i punti deboli che potrebbero essere sfruttati, consentendo all'organizzazione di correggerli.

Perché dovei valutare la sicurezza della mia API?

Diagramma che illustra il modo con cui le API supportano le applicazioni web

Le API sono la colonna portante di molte applicazioni web e mobili, nonché delle strutture dei microservizi. Il loro diffuso utilizzo le ha rese un bersaglio allettante per i criminali informatici. 

Numerose violazioni hanno avuto origine dalla mancanza di sicurezza delle API, portando a importanti danni, quali la perdita di dati, l'accesso non autorizzato e le interruzioni dei servizi. 

Una valutazione della sicurezza di delle API consente di individuare e mitigare precocemente i rischi associati alle API, assicurandone la protezione.

In che modo Akamai può agevolare la sicurezza delle API?

Akamai offre strumenti completi per la sicurezza delle API con piena visibilità, rilevamento degli endpoint e individuazione di firme e comportamenti, nonché con policy di risposta in linea e automatizzate. 

Soluzione WAAP di punta di Akamai App & API Protector, protegge siti web, applicazioni e API bloccando in tempo reale il traffico dannoso in entrata. All'interno del traffico accettato dalla soluzione App & API Protector, e in qualunque punto all'interno dell'azienda, API Security individua tutte le API, utilizza l'analisi comportamentale per rilevare le attività sospette e risponde automaticamente a minacce e abusi. Inoltre, Akamai Identity Cloud può rafforzare i protocolli di autenticazione degli utenti. Il nostro team di professionisti della sicurezza, dai servizi gestiti agli esperti di ricerca delle minacce, è in grado di fornire consigli sulle best practice per la sicurezza delle API, aiutando la vostra azienda a costruire un ambiente API sicuro.

Approfondimenti sulla sicurezza delle API

Una valutazione dettagliata della sicurezza di un'API deve considerare diversi fattori chiave:

Autenticazione e autorizzazione: le API devono implementare meccanismi solidi, come OAuth o JWT, per garantire che solo gli utenti o i servizi legittimi e autorizzati possano accedere all'API.

Crittografia: tutti i dati trasmessi tramite API devono essere crittografati utilizzando protocolli sicuri come HTTPS per proteggersi da intercettazioni e attacchi MITM (Machine-In-The-Middle).

Gestione degli errori: una corretta gestione degli errori è fondamentale per evitare potenziali perdite di informazioni attraverso i messaggi di errore.

Limitazione della velocità: l'implementazione della limitazione della velocità aiuta a mitigare l'abuso delle API, limitando il numero di richieste che un utente o un servizio può effettuare in un determinato periodo di tempo.

Convalida dell'input: tutti gli input devono essere convalidati e ripuliti per prevenire i comuni attacchi di tipo injection.

Per avere una sicurezza API completa, sono necessarie valutazioni delle vulnerabilità e test di penetrazione periodici. Questi test consentono alle aziende di identificare e affrontare in modo proattivo i potenziali problemi di sicurezza, garantendo che l'API rimanga sicura, efficiente e affidabile.

Questionario di valutazione della sicurezza delle API

Un questionario di valutazione della sicurezza delle API è uno strumento importante per valutare la sicurezza delle API di un'organizzazione. 

Di seguito sono riportate 30 domande che possono essere incluse in un questionario di valutazione della sicurezza delle API per aiutare a identificare i rischi e le vulnerabilità della sicurezza.

  • Qual è lo scopo dell'API?
  • A quali dati o servizi fornisce accesso l'API?
  • Qual è il pubblico a cui è destinata l'API?
  • Esiste una policy di sicurezza documentata per l'API?
  • Come viene controllato e autenticato l'accesso all'API?
  • Come vengono gestite e distribuite le chiavi API?
  • L'endpoint dell'API è protetto dal protocollo SSL/TLS?
  • Quali algoritmi e protocolli di crittografia vengono utilizzati per proteggere i dati delle API in transito?
  • Come vengono trasmessi i dati sensibili e le credenziali attraverso l'API?
  • Come vengono gestiti i messaggi di errore e come vengono restituiti al cliente?
  • L'API è protetta dagli attacchi CSRF (Cross-Site Request Forgery)?
  • L'API è protetta dagli attacchi SQL injection?
  • L'API è protetta dagli attacchi XSS (Cross-Site Scripting)?
  • Ci sono vulnerabilità note nell'API o nelle sue dipendenze?
  • Come viene protetta l'API dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service)?
  • Come viene monitorata l'API per rilevare minacce e incidenti di sicurezza?
  • Esistono API o integrazioni di terze parti su cui l'API si basa?
  • Come vengono autenticate e autorizzate le API o le integrazioni di terze parti?
  • Come viene monitorato e verificato l'utilizzo dell'API?
  • Come viene gestito il controllo delle versioni dell'API?
  • Ci sono restrizioni o limitazioni di velocità nell'utilizzo delle API?
  • Come vengono archiviati e protetti i registri delle API e i dati di accesso?
  • Esiste un piano di backup e disaster recovery per l'API?
  • Come vengono testate e verificate le modifiche all'API prima della distribuzione?
  • Qual è il processo di segnalazione e risposta agli incidenti di sicurezza dell'API?
  • Viene implementato un programma bug bounty per l'API?
  • Come vengono implementate le patch di sicurezza e gli aggiornamenti dell'API?
  • Come vengono identificati e mitigati i rischi e le vulnerabilità della sicurezza dell'API?
  • A quali certificazioni o standard di sicurezza è conforme l'API?
  • Come vengono comunicate le pratiche e le policy di sicurezza delle API a sviluppatori e utenti?

Rispondendo a queste domande, un'organizzazione può comprendere meglio lo stato di sicurezza delle proprie API. È importante condurre regolarmente valutazioni della sicurezza delle API per garantire che i rischi di sicurezza siano affrontati e che le API rimangano sicure.

Domande frequenti (FAQ)

Una valutazione della sicurezza dell'API è una valutazione sistematica delle misure di sicurezza di un'API per identificare vulnerabilità, rischi potenziali e punti deboli. Ciò comporta l'esame e la verifica di aspetti quali l'autenticazione, l'autorizzazione, la crittografia, la limitazione della velocità e la convalida dell'input.

L'obiettivo è garantire che l'API fornisca una comunicazione sicura e protegga adeguatamente i dati sensibili che gestisce.

Il test della sicurezza delle API comporta una serie di passaggi quali la convalida dei protocolli di autenticazione e autorizzazione, il controllo di eventuali fughe di dati nelle intestazioni delle risposte o nei messaggi di errore, il test dei metodi di crittografia, la verifica della limitazione della velocità per evitare abusi e la convalida degli input per evitare attacchi di tipo injection. Strumenti come Postman, SoapUI, e soluzioni automatizzate come OWASP ZAP, possono aiutare a condurre questi test.

La valutazione di un'API comporta l'esame della progettazione, dell'implementazione e dell'utilizzo dell'API. Ciò include il test della sicurezza delle comunicazioni, la verifica dell'autenticazione e dell'autorizzazione, il controllo di vulnerabilità quali SQL injection o XSS (Cross-Site Scripting), e la garanzia dell'applicazione delle best practice per la gestione degli errori e la limitazione della velocità.

Per una valutazione completa, è possibile utilizzare strumenti automatici e test di penetrazione manuali.

L'esecuzione di test di sicurezza su un'API implica la convalida dei meccanismi di autenticazione e autorizzazione, il controllo della sicurezza della trasmissione dei dati, la verifica di vulnerabilità come gli attacchi di tipo injection e l'esame dei meccanismi di gestione degli errori e di limitazione della velocità dell'API. Strumenti come Postman, SoapUI e OWASP ZAP possono aiutare in questo processo.

Un'API è un set di protocolli e definizioni che consentono alle diverse applicazioni software di comunicare tra loro. 

Una chiave API è un identificatore univoco utilizzato per autenticare un utente, uno sviluppatore o un programma di chiamata su un'API. Si tratta essenzialmente di un token segreto che viene utilizzato per controllare l'accesso all'API.

I test di sicurezza delle API possono comprendere metodi come l'analisi statica e dinamica, i fuzz testing e i test di penetrazione. Questi metodi aiutano a identificare le vulnerabilità, a testare la resilienza del sistema contro input inattesi o malformati e a simulare attacchi reali per valutare la sicurezza dell'API.

