如何评估 API 安全性？

API 评估包括审查 API 的设计、实施和使用。其中包括测试安全通信、验证身份验证和授权是否合适、检查 SQL 注入或跨站点脚本攻击等漏洞，以及确保在错误处理和速率限制中使用最佳实践。
可使用自动化工具和手动渗透测试执行全面评估。
API 安全性评估是一个重要过程，可帮助保持 API 本身及其所处理敏感数据的完整性、保密性和可用性。
评估的目的是识别潜在漏洞，模拟一系列攻击情景，以及评估当前所实施安全措施的稳健性。
评估过程中需要重点检查的几个方面包括身份验证和授权机制、加密标准、错误处理程序、速率限制措施和输入验证。
该评估的目的是暴露易遭受攻击的任何薄弱环节，以便企业及时修复。
API 充当众多 Web 应用程序、移动应用程序和微服务框架的支柱。API 的广泛使用使其成为颇具吸引力的网络犯罪目标。
许多漏洞都源于缺乏 API 安全保护，进而导致数据泄露、未经授权的访问和服务中断等重大黑客事件。
通过 API 安全评估，企业可以及早检测和抵御 API 相关风险，确保 API 始终安全无虞。
Akamai 可提供全面的 API 安全保护，包括全面监测、端点发现、签名和行为检测，以及联机和自动响应策略。
Akamai 的旗舰级 WAAP 解决方案 App & API Protector通过实时拦截传入恶意流量来保护网站、应用程序和 API。对于 App & API Protector 收到的流量以及企业任何位置的流量，API Security 会从中发现所有 API，使用行为分析检测其中是否存在异常活动，然后自动应对威胁和滥用。此外，Akamai Identity Cloud 还能改进用户身份验证协议。我们的安全专家团队（从托管服务到威胁搜寻专家）还会就 API 安全保护最佳实践向您提供专业建议，帮助您的企业搭建安全的 API 环境。
对 API 安全性进行详细评估时应考虑以下几个关键因素：
身份验证和授权：API 应实施强大的机制，如 OAuth 或 JWT，以确保仅合法且经授权的用户或服务才能访问 API。
加密：应使用 HTTPS 等安全协议对通过 API 传输的所有数据进行加密，以防止窃听和中间机器攻击。
错误处理：恰当的错误处理至关重要，可避免经由错误消息的潜在信息泄露。
速率限制：实施速率限制可限制用户或服务在给定时间内的请求次数，从而帮助抵御 API 滥用。
输入验证：所有输入都应经过验证和筛选，以防止常见的注入攻击。
要实现全面的 API 安全保护，需要定期进行漏洞评估和渗透测试。通过这些测试，企业可以主动发现并解决潜在的安全问题，确保 API 始终安全、高效且可靠。
API 安全评估问卷是评估企业 API 安全性的一款重要工具。
以下是可加入到 API 安全评估问卷中的 30 个问题，可帮助企业识别安全风险和漏洞。
通过回答这些问题，企业可以更好地了解其 API 安全状况。务必定期进行 API 安全评估，以确保安全风险得以解决，并且 API 始终安全无虞。
API 安全评估是对 API 安全措施的系统性评估，目的是识别漏洞、潜在风险和薄弱环节。其中包括对身份验证、授权、加密、速率限制和输入验证等几个方面进行审查和测试。
目的是确保 API 提供安全通信，并妥善保护其处理的敏感数据。
测试 API 安全性涉及多个步骤，如对身份验证和授权协议进行验证、检查响应标头或错误消息中是否存在数据泄漏、测试加密方法、验证是否设置速率限制以防止滥用，以及进行输入验证以避免注入攻击。Postman、SoapUI 等工具和 OWASP ZAP 等自动化解决方案可协助开展这些测试。
使用 API 执行安全测试包括以下步骤：验证其身份验证和授权机制、检查数据传输的安全性、测试注入攻击等漏洞，以及检查 API 的错误处理和速率限制机制。在此过程中，Postman、SoapUI 和 OWASP ZAP 等工具均有所帮助。
API 是一组支持不同软件应用程序彼此通信的协议和定义。
API 密钥是用于对用户、开发人员或 API 的调用程序进行验证的唯一标识符。它本质上是一个机密令牌，用于控制对 API 的访问。
API 安全测试中可采用静态和动态分析、模糊测试和渗透测试等方法。这些方法有助于识别漏洞，测试系统对意外或格式错误输入的恢复能力，以及模拟实际攻击来评估 API 的安全性。
