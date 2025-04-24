X
如何评估 API 安全性

如何评估 API 安全性？

API 安全性评估是一个重要过程，可帮助保持 API 本身及其所处理敏感数据的完整性、保密性和可用性。

评估的目的是识别潜在漏洞，模拟一系列攻击情景，以及评估当前所实施安全措施的稳健性。

评估过程中需要重点检查的几个方面包括身份验证和授权机制、加密标准、错误处理程序、速率限制措施和输入验证。

该评估的目的是暴露易遭受攻击的任何薄弱环节，以便企业及时修复。

为何应评估 API 安全性？

展示 API 如何支持 Web 应用程序的示意图

API 充当众多 Web 应用程序、移动应用程序和微服务框架的支柱。API 的广泛使用使其成为颇具吸引力的网络犯罪目标。

许多漏洞都源于缺乏 API 安全保护，进而导致数据泄露、未经授权的访问和服务中断等重大黑客事件。

通过 API 安全评估，企业可以及早检测和抵御 API 相关风险，确保 API 始终安全无虞。

Akamai 如何帮助提供 API 安全保护？

Akamai 可提供全面的 API 安全保护，包括全面监测、端点发现、签名和行为检测，以及联机和自动响应策略。

Akamai 的旗舰级 WAAP 解决方案 App & API Protector通过实时拦截传入恶意流量来保护网站、应用程序和 API。对于 App & API Protector 收到的流量以及企业任何位置的流量，API Security 会从中发现所有 API，使用行为分析检测其中是否存在异常活动，然后自动应对威胁和滥用。此外，Akamai Identity Cloud 还能改进用户身份验证协议。我们的安全专家团队（从托管服务到威胁搜寻专家）还会就 API 安全保护最佳实践向您提供专业建议，帮助您的企业搭建安全的 API 环境。

深入探究 API 安全保护

对 API 安全性进行详细评估时应考虑以下几个关键因素：

身份验证和授权：API 应实施强大的机制，如 OAuth 或 JWT，以确保仅合法且经授权的用户或服务才能访问 API。

加密：应使用 HTTPS 等安全协议对通过 API 传输的所有数据进行加密，以防止窃听和中间机器攻击。

错误处理：恰当的错误处理至关重要，可避免经由错误消息的潜在信息泄露。

速率限制：实施速率限制可限制用户或服务在给定时间内的请求次数，从而帮助抵御 API 滥用。

输入验证：所有输入都应经过验证和筛选，以防止常见的注入攻击。

要实现全面的 API 安全保护，需要定期进行漏洞评估和渗透测试。通过这些测试，企业可以主动发现并解决潜在的安全问题，确保 API 始终安全、高效且可靠。

API 安全评估问卷

API 安全评估问卷是评估企业 API 安全性的一款重要工具。

以下是可加入到 API 安全评估问卷中的 30 个问题，可帮助企业识别安全风险和漏洞。

  • API 的用途是什么？
  • 可通过 API 访问哪些数据或服务？
  • API 的目标受众是谁？
  • API 是否有记录完备的安全策略？
  • 如何控制 API 访问以及对其进行身份验证？
  • 如何管理和分发 API 密钥？
  • API 端点是否受 SSL/TLS 保护？
  • 可使用何种加密算法和协议来保护传输中的 API 数据？
  • 如何通过 API 传输敏感数据和凭证？
  • 如何处理错误消息并将其返回至客户端？
  • API 能否抵御跨站点请求伪造 (CSRF) 攻击？
  • API 能否抵御 SQL 注入攻击？
  • API 能否抵御跨站点脚本 (XSS) 攻击？
  • API 或其依赖项中是否存在任何已知漏洞？
  • 如何保护 API 免遭拒绝服务 (DoS) 攻击？
  • 如何监控 API 以发现安全威胁和事件？
  • API 是否依赖任何第三方 API 或集成？
  • 如何对第三方 API 或集成进行身份验证和授权？
  • 如何跟踪和审计 API 使用情况？
  • 如何进行 API 版本控制？
  • 使用 API 时是否存在任何制约或速率限制？
  • 如何存储和保护 API 日志和访问数据？
  • 是否存在针对 API 的备份和灾难恢复计划？
  • 部署前如何测试和验证 API 变更？
  • 报告和应对 API 安全事件的流程是什么？
  • 是否存在针对 API 的漏洞赏金计划？
  • 如何对 API 实施安全补丁和更新？
  • 如何识别和抵御 API 安全风险和漏洞？
  • API 符合哪些安全认证或标准？
  • 如何向开发人员和用户传达 API 安全实践和策略？

通过回答这些问题，企业可以更好地了解其 API 安全状况。务必定期进行 API 安全评估，以确保安全风险得以解决，并且 API 始终安全无虞。

常见问题

API 安全评估是对 API 安全措施的系统性评估，目的是识别漏洞、潜在风险和薄弱环节。其中包括对身份验证、授权、加密、速率限制和输入验证等几个方面进行审查和测试。

目的是确保 API 提供安全通信，并妥善保护其处理的敏感数据。

测试 API 安全性涉及多个步骤，如对身份验证和授权协议进行验证、检查响应标头或错误消息中是否存在数据泄漏、测试加密方法、验证是否设置速率限制以防止滥用，以及进行输入验证以避免注入攻击。Postman、SoapUI 等工具和 OWASP ZAP 等自动化解决方案可协助开展这些测试。

API 评估包括审查 API 的设计、实施和使用。其中包括测试安全通信、验证身份验证和授权是否合适、检查 SQL 注入或跨站点脚本攻击等漏洞，以及确保在错误处理和速率限制中使用最佳实践。

可使用自动化工具和手动渗透测试执行全面评估。

使用 API 执行安全测试包括以下步骤：验证其身份验证和授权机制、检查数据传输的安全性、测试注入攻击等漏洞，以及检查 API 的错误处理和速率限制机制。在此过程中，Postman、SoapUI 和 OWASP ZAP 等工具均有所帮助。

API 是一组支持不同软件应用程序彼此通信的协议和定义。

API 密钥是用于对用户、开发人员或 API 的调用程序进行验证的唯一标识符。它本质上是一个机密令牌，用于控制对 API 的访问。

API 安全测试中可采用静态和动态分析、模糊测试和渗透测试等方法。这些方法有助于识别漏洞，测试系统对意外或格式错误输入的恢复能力，以及模拟实际攻击来评估 API 的安全性。

客户为什么选择 Akamai

Akamai 是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。众多全球企业信赖 Akamai，凭借我们卓越的可靠性、扩展性和专业技术，企业能够从容拓展业务。

探索 Akamai 的所有安全解决方案

一探究竟