Qu'est-ce que la sécurité des applications ?

La sécurité des applications (également appelée AppSec) désigne les mesures, les programmes et les contrôles de sécurité conçus pour protéger les applications contre les attaques des cybercriminels cherchant à entrer dans l'écosystème informatique d'une entreprise sans y être autorisés.
Pourquoi la sécurité des applications doit être une priorité absolue
Les applications Web et les API actuelles sont des technologies essentielles pour l'entreprise, permettant pratiquement toutes les interactions en ligne. Plus votre entreprise dépend de ces ressources informatiques, plus il est important de les protéger contre un large éventail de menaces. Pourtant, sécuriser ces propriétés digitales se révèle plus difficile que jamais.
Les failles de sécurité Web connues continuent de présenter des risques et sont fréquemment réintroduites dans les applications pendant le processus de développement des logiciels par chaque nouvelle génération de codeurs. À mesure que les applications et les API se complexifient, elles donnent naissance à de nouvelles vulnérabilités et des points de terminaison potentiels pour les pirates informatiques. Les cybercriminels sont passés maîtres de l'art d'utiliser des bots et de lancer des attaques multivectorielles afin de cibler les applications Web et les API. Ils cherchent ainsi à découvrir des vulnérabilités qui leur permettront d'accéder à des bases de données, de charger des fichiers malveillants ou de submerger un site de trafic.
Akamai App & API Protector, une solution de protection des applications Web et des API (WAAP), offre des outils complets pour la sécurité des sites Web, des API et de sécurité des applications. Dotée d'un moteur de sécurité adaptatif, cette technologie Akamai offre un niveau de sécurité unique, sans compromis, conçu pour sécuriser les applications et les API face à un large éventail de menaces au niveau des couches applicatives et réseau, en fournissant moins d'efforts et à moindres frais.
Les défis de la sécurité des applications
Les solutions traditionnelles de sécurité des applications déploient des pare-feu d'applications Web destinés à endiguer de nombreux types de menaces, notamment les attaques d'applications Web, DDoS et d'API. Toutefois, ces solutions nécessitent que les équipes de cybersécurité analysent et ajustent les règles au fur et à mesure que les menaces évoluent et que les applications et les API sont mises à jour. Il s'agit généralement d'un processus manuel qui prend beaucoup de temps et qui évolue difficilement, étant donné qu'il nécessite des opérateurs qualifiés. Par conséquent, les autorisations de sécurité deviennent rapidement obsolètes, ce qui crée une fatigue liée aux alertes, car les équipes sont incapables de distinguer avec précision les attaques réelles des faux positifs. Étant donné qu'elles ne sont pas en mesure d'ajuster efficacement les règles d'authentification et de validation, les équipes de sécurité peuvent les supprimer de peur que les alertes affectent les utilisateurs légitimes et perturbent l'activité. Résultat : un profil de risque affaibli que les cybercriminels peuvent exploiter.
Aujourd'hui, les attaquants disposent d'un arsenal presque illimité de techniques conçues pour causer des ravages, maximiser les dommages et contourner les protections des applications. Lorsque les pirates réussissent à exfiltrer des informations sensibles ou bloquer l'accès aux sites par le biais d'une attaque DDoS, ils peuvent causer des dommages importants à une entreprise. Celle-ci peut alors perdre des clients fidèles, manquer des opportunités commerciales, encourir des amendes réglementaires et des poursuites judiciaires et voir sa réputation entachée.
Amélioration de la sécurité des applications avec Akamai
Akamai App & API Protector est une solution basée sur le cloud conçue pour simplifier la sécurité des applications tout en augmentant la protection contre un écosystème des menaces en constante évolution. Cette technologie Akamai élimine de nombreux problèmes que vos équipes de sécurité rencontrent avec les solutions de pare-feu traditionnelles. De l'assistant d'intégration en libre-service aux recommandations de réglage automatique, les fonctionnalités de sécurité d'App & API Protector offrent une protection automatique, entièrement gérée par Akamai, qui permet à vos équipes d'adopter une approche pratique pour gérer les risques de sécurité et la sécurité des applications.
App & API Protector est conçu pour défendre l'ensemble des domaines Web et API avec des technologies de base complètes qui incluent un pare-feu d'applications Web, l'atténuation des bots, la sécurité des API et la protection DDoS dans une solution unique facile à utiliser.
Par exemple, les protections automatiques d'Akamai contre les attaques Web telles que l'injection SQL, le cross-site scripting et l'inclusion de fichiers locaux offrent des protections solides tout en ne nécessitant aucune maintenance continue. L'heuristique (ou les structures) et l'apprentissage automatique permettent à cette solution d'identifier avec précision les modèles faux positifs règle par règle dans votre trafic plutôt que d'effectuer une vérification générique à l'échelle du réseau, pour des résultats plus exploitables et plus pertinents. Ces fonctionnalités de réglage automatique sont conçues pour réduire les frictions opérationnelles dans les services Web ainsi que les frais administratifs, tout en contrant à la fois les attaques courantes et les attaques hautement ciblées avec précision en temps réel.
Avantages pour une sécurité améliorée des applications
Avec App & API Protector d'Akamai, vos équipes en charge de la sécurité peuvent :
En faire plus avec moins de ressources. Conçue pour être simple et automatisée en fonction du client, la solution App & API Protector vous permet d'optimiser votre investissement en matière de sécurité grâce à une technologie qui inclut des protections d'applications Web et d'API, une visibilité et une atténuation des bots, une protection DDoS, une optimisation Web, des solutions d'edge computing, des connecteurs SIEM, une accélération API, et plus encore.
Simplifier la maintenance. Les mises à jour automatiques garantissent une maintenance sans friction, tandis que les fonctionnalités de réglage automatique permettent à vos équipes sécurité et DevOps de se concentrer sur les vrais problèmes de sécurité plutôt que sur les fausses alertes.
Réduire la surface d'attaque de vos API. Grâce à Akamai, vos équipes peuvent détecter et protéger automatiquement les API contre les vulnérabilités de sécurité telles que celles incluses dans les 10 principaux risques pour la sécurité des API de l'OWASP.
Vous pouvez bénéficier de protections étendues grâce à un seul produit. App & API Protector offre une sécurité supérieure des applications et des applications pour mobile pour se défendre contre un large éventail de menaces, y compris les botnets automatisés, l'injection, les attaques DDoS volumétriques et les attaques basées sur les API.
App & API Protector fait partie d'une suite intégrée de technologies pour la sécurité des applications et des API. Les solutions et outils de sécurité supplémentaires comprennent :
- Prolexic. Cette solution d'Akamai est spécialement conçue pour stopper les attaques DDoS dans le cloud, avant qu'elles n'affectent les centres de données, les applications, les systèmes d'exploitation et l'infrastructure Internet.
- Edge DNS. Akamai Edge DNS est une solution globale et hautement évolutive qui garantit un service DNS rapide et une disponibilité 24 h/24 et 7 j/7 en s'appuyant sur les milliers de serveurs DNS d'Akamai Cloud.
- Client-side Protection & Compliance. Cette technologie renforce l'intégrité de vos pages Web en détectant et en restreignant les comportements de script suspects.
Foire aux questions (FAQ)
La plupart des menaces qui pèsent sur les applications sont conçues pour exploiter les faiblesses et les vulnérabilités du logiciel. Ces vulnérabilités d'application peuvent permettre aux attaquants d'accéder à des bases de données, de corrompre des informations, d'exfiltrer des données sensibles, de charger des logiciels malveillants ou de rendre des applications indisponibles par le biais d'une attaque par déni de service distribué (DDoS).
Les meilleures pratiques en matière de sécurité des applications suggèrent qu'une approche multicouche de la sécurité est la meilleure façon de défendre les logiciels d'application Web et d'entreprise. Les pare-feu d'applications Web peuvent être utilisés pour inspecter et filtrer le trafic malveillant. Les solutions de gestion des bots permettent aux entreprises d'autoriser l'accès des bots bienveillants tout en arrêtant les bots malveillants. La technologie de protection contre les attaques DDoS empêche les attaques qui peuvent ralentir les performances ou mettre les machines et les applications hors ligne. Et les solutions de sécurité API offrent une protection contre les attaques spécialement conçues pour exploiter les faiblesses des API.
