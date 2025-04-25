Qu'est-ce que la sécurité des applications ?

Akamai App & API Protector est une solution basée sur le cloud conçue pour simplifier la sécurité des applications tout en augmentant la protection contre un écosystème des menaces en constante évolution. Cette technologie Akamai élimine de nombreux problèmes que vos équipes de sécurité rencontrent avec les solutions de pare-feu traditionnelles. De l'assistant d'intégration en libre-service aux recommandations de réglage automatique, les fonctionnalités de sécurité d'App & API Protector offrent une protection automatique, entièrement gérée par Akamai, qui permet à vos équipes d'adopter une approche pratique pour gérer les risques de sécurité et la sécurité des applications.

App & API Protector est conçu pour défendre l'ensemble des domaines Web et API avec des technologies de base complètes qui incluent un pare-feu d'applications Web, l'atténuation des bots, la sécurité des API et la protection DDoS dans une solution unique facile à utiliser.

Par exemple, les protections automatiques d'Akamai contre les attaques Web telles que l'injection SQL, le cross-site scripting et l'inclusion de fichiers locaux offrent des protections solides tout en ne nécessitant aucune maintenance continue. L'heuristique (ou les structures) et l'apprentissage automatique permettent à cette solution d'identifier avec précision les modèles faux positifs règle par règle dans votre trafic plutôt que d'effectuer une vérification générique à l'échelle du réseau, pour des résultats plus exploitables et plus pertinents. Ces fonctionnalités de réglage automatique sont conçues pour réduire les frictions opérationnelles dans les services Web ainsi que les frais administratifs, tout en contrant à la fois les attaques courantes et les attaques hautement ciblées avec précision en temps réel.