Akamai App & API Protector は、アプリのセキュリティをシンプル化しながら、保護を強化して、常に進化する脅威環境から防御するためのクラウドベースのソリューションです。この Akamai テクノロジーにより、セキュリティチームが従来のファイアウォールソリューションでは解決できなかった問題の多くを解決できます。セルフサービスのオンボーディングウィザードやセルフチューニング案の推奨など、App & API Protector のセキュリティ機能により、保護を自動化し、その管理を Akamai に任せることができるため、セキュリティチームは無干渉でセキュリティリスクとアプリセキュリティを管理できます。

App & API Protector は、Web アプリケーションファイアウォール、ボット緩和、API セキュリティ、DDoS 防御などのコアテクノロジーを 1 つにまとめた、使いやすいソリューションです。このソリューションにより、Web と API の資産全体を保護できます。

Akamai の自動保護により、継続的なメンテナンスを必要とせずに、SQL インジェクション、クロスサイトスクリプティング、ローカル・ファイル・インクルージョンなどの Web 攻撃から強力に防御できます。また、ヒューリスティック（フレームワーク）および機械学習により、一般的なネットワーク全体のチェックではなく、ポリシーごとにトラフィック全体の誤検知パターンを正確に特定し、実用性と関連性の高い結果を得ることができます。これらのセルフチューニング機能により、Web サービスの操作の負担や管理オーバーヘッドを抑えながら、一般的な攻撃と高度な標的型攻撃の両方をリアルタイムの精度で阻止できます。