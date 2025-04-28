La sicurezza delle applicazioni (anche nota come sicurezza delle app o AppSec) include le misure, i programmi e i controlli di sicurezza progettati per proteggere le applicazioni dagli attacchi sferrati dai criminali informatici che cercano di accedere in modo non autorizzato all'ecosistema IT di un'organizzazione.
Perché la sicurezza deve essere una delle principali priorità
Le applicazioni web e le API moderne sono tecnologie essenziali per le aziende poiché consentono di effettuare praticamente ogni interazione online. Più un'azienda si basa su queste risorse IT, più risulta importante proteggerle da una vasta gamma di minacce, anche se la protezione di queste proprietà digitali è più difficile che mai.
Le vulnerabilità web note continuano a porre rischi e vengono frequentemente reintrodotte nelle applicazioni durante il processo di sviluppo del software da tutte le nuove generazioni di programmatori. Man mano che app e API diventano più complessi, creano nuove vulnerabilità e potenziali endpoint per gli hacker. I criminali informatici sono diventati molto abili nell'utilizzo di bot e attacchi multivettore contro app web e API, cercando di scoprire le vulnerabilità necessarie per accedere a database, caricare file dannosi o inondare un sito con un'enorme quantità di traffico.
Akamai App & API Protector, una soluzione WAAP (Web Application and API Protection), offre strumenti completi per la sicurezza di siti web, API e applicazioni. Dotata di un motore di sicurezza adattiva, questa tecnologia di Akamai offre una sicurezza centralizzata senza compromessi ed è stata progettata per proteggere applicazioni e API da un'ampia gamma di minacce a livello di rete e applicazioni con il minimo sforzo e ridotti costi fissi.
Le sfide legate alla sicurezza delle app
Le tradizionali soluzioni per la sicurezza delle app implementano sistemi WAF (Web Application Firewall) concepiti per mitigare molti tipi di minacce, tra cui attacchi alle applicazioni web, attacchi DDoS e attacchi alle API. Tuttavia, queste soluzioni richiedono ai team addetti alla cybersecurity di analizzare continuamente e mettere a punto regole adeguate all'evoluzione delle minacce e all'aggiornamento di app e API. Spesso, si tratta di un processo manuale che richiede tempo ed è difficilmente scalabile poiché richiede operatori esperti. Di conseguenza, le autorizzazioni di sicurezza diventano rapidamente obsolete, creando un eccessivo numero di avvisi poiché i team dedicati non sono in grado di distinguere in modo accurato gli attacchi reali dai falsi positivi. Poiché non si riescono a mettere a punto efficaci regole di convalida e autenticazione, i team addetti alla sicurezza potrebbe rimuovere gli avvisi nel timore che possano influire sugli utenti legittimi e interrompere le attività aziendali. In definitiva, ciò determina un maggior rischio che i criminali informatici possono sfruttare a proprio vantaggio.
Oggi i criminali hanno a disposizione un arsenale di tecniche praticamente illimitato per creare scompiglio, massimizzare i danni e penetrare nei sistemi di protezione delle applicazioni. Quando gli hacker riescono ad esfiltrare informazioni sensibili o a rendere inattivi i siti web con un attacco DDoS, possono causare ad un'azienda danni significativi, perdita della fedeltà dei clienti, mancate opportunità commerciali e sanzioni normative, azioni legali e danni alla reputazione del brand.
Miglioramento della sicurezza delle app con Akamai
Akamai App & API Protector è una soluzione basata su cloud progettata per semplificare la sicurezza delle app, aumentando, al contempo, la protezione da uno scenario delle minacce in costante evoluzione. Questa tecnologia di Akamai elimina molti dei problemi che i team addetti alla sicurezza devono affrontare con le soluzioni di firewall tradizionali. Da una procedura guidata di onboarding self-service ai consigli di ottimizzazione automatica, le funzioni di sicurezza di App & API Protector offrono una protezione automatica (totalmente gestita da Akamai) che consente ai team dedicati di adottare un approccio diretto alla gestione dei rischi per la sicurezza e alla sicurezza delle app.
App & API Protector è progettato per difendere l'intero patrimonio di applicazioni web e API con importanti tecnologie leader del settore nelle soluzioni WAF (Web Application Firewall), nella mitigazione dei bot, nella sicurezza delle API e nella protezione dagli attacchi DDoS in un unico prodotto semplice da usare.
Ad esempio, i sistemi di protezione automatica da attacchi web di Akamai come gli attacchi SQL injection, XSS (Cross-Site Scripting) ed LFI (Local File Inclusion) offrono una solida protezione senza richiedere praticamente una manutenzione costante. L'apprendimento automatico e l'euristica (o framework) consentono a questa soluzione un'identificazione accurata dei modelli di falsi positivi nel traffico sulla base di singole policy piuttosto che un controllo generico a livello di rete, per risultati più pertinenti e funzionali. Queste funzionalità di ottimizzazione automatica sono progettate per ridurre le criticità operative nei servizi web e i costi di gestione, bloccando, al contempo, gli attacchi comuni e altamente mirati con una precisione in tempo reale.
I vantaggi derivanti da una migliore sicurezza delle app
La soluzione Akamai App & API Protector consente ai team addetti alla sicurezza di:
Fare di più con meno. Progettata per offrire semplicità e automazione incentrata sui clienti, la soluzione App & API Protector vi consente di sfruttare al massimo gli investimenti effettuati nella sicurezza con una tecnologia che include funzioni di protezione di applicazioni e API, mitigazione e visibilità sui bot, protezione DDoS, ottimizzazione web, Edge Computing, connettori SIEM, accelerazione delle API e molto altro.
Semplificare la manutenzione. Gli aggiornamenti automatici garantiscono una semplice manutenzione, mentre le funzionalità di ottimizzazione automatica consentono ai team addetti alla sicurezza e DevOps di focalizzarsi sull'analisi dei problemi reali senza rincorrere falsi allarmi.
Ridurre la superficie di attacco delle API. Con Akamai, i team dedicati possono rilevare e proteggere automaticamente le API dalle vulnerabilità alla sicurezza, incluse quelle riportate nell'elenco OWASP API Security Top 10.
Affidarsi ad ampie protezioni da un unico prodotto. La soluzione App & API Protector offre un livello superiore di sicurezza per app e applicazioni mobili per difendersi da un'ampia gamma di minacce, incluse botnet automatizzate, attacchi injection, attacchi DDoS volumetrici e attacchi basati sulle API.
La soluzione App & API Protector fa parte di una suite integrata di tecnologie per la sicurezza di app e API. Tra le altre soluzioni e strumenti per la sicurezza, figurano i seguenti:
- Prolexic. Questa soluzione di Prolexic è appositamente progettata per bloccare gli attacchi DDoS nel cloud prima che possano influire sui data center, sulle applicazioni, sui sistemi operativi e sull'infrastruttura basata su Internet.
- Edge DNS. Akamai Edge DNS è una soluzione globale e altamente scalabile che garantisce la rapidità e la disponibilità del servizio DNS 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sfruttando migliaia di server DNS presenti nell'Akamai Cloud.
- Client-side Protection & Compliance. Questa tecnologia rafforza l'integrità delle pagine web mediante il rilevamento e la mitigazione dei comportamenti degli script sospetti.
Domande frequenti (FAQ)
La maggior parte delle minacce alle applicazioni sono progettate per sfruttare i punti deboli e le vulnerabilità presenti nei software, che possono consentire ai criminali di accedere a database, danneggiare le informazioni, esfiltrare i dati sensibili, scaricare programmi malware o rendere le applicazioni non disponibili con un attacco DDoS (Distributed Denial-of-Service).
Per la sicurezza delle applicazioni, è consigliabile adottare un approccio multilivello per difendere i software applicativi aziendali e web. È possibile usare una soluzione WAF (Web Application Firewall) per esaminare e filtrare il traffico dannoso. Le soluzioni per la gestione dei bot offrono alle organizzazioni la possibilità di consentire l'accesso ai bot legittimi bloccando, al contempo, i bot dannosi. La tecnologia di mitigazione degli attacchi DDoS previene gli attacchi che possono rallentare le performance o rendere inattivi computer e applicazioni. Inoltre, le soluzioni per la sicurezza delle API difendono dagli attacchi specificatamente progettati per sfruttare i punti deboli delle API.
