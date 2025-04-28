Le tradizionali soluzioni per la sicurezza delle app implementano sistemi WAF (Web Application Firewall) concepiti per mitigare molti tipi di minacce, tra cui attacchi alle applicazioni web, attacchi DDoS e attacchi alle API. Tuttavia, queste soluzioni richiedono ai team addetti alla cybersecurity di analizzare continuamente e mettere a punto regole adeguate all'evoluzione delle minacce e all'aggiornamento di app e API. Spesso, si tratta di un processo manuale che richiede tempo ed è difficilmente scalabile poiché richiede operatori esperti. Di conseguenza, le autorizzazioni di sicurezza diventano rapidamente obsolete, creando un eccessivo numero di avvisi poiché i team dedicati non sono in grado di distinguere in modo accurato gli attacchi reali dai falsi positivi. Poiché non si riescono a mettere a punto efficaci regole di convalida e autenticazione, i team addetti alla sicurezza potrebbe rimuovere gli avvisi nel timore che possano influire sugli utenti legittimi e interrompere le attività aziendali. In definitiva, ciò determina un maggior rischio che i criminali informatici possono sfruttare a proprio vantaggio.

Oggi i criminali hanno a disposizione un arsenale di tecniche praticamente illimitato per creare scompiglio, massimizzare i danni e penetrare nei sistemi di protezione delle applicazioni. Quando gli hacker riescono ad esfiltrare informazioni sensibili o a rendere inattivi i siti web con un attacco DDoS, possono causare ad un'azienda danni significativi, perdita della fedeltà dei clienti, mancate opportunità commerciali e sanzioni normative, azioni legali e danni alla reputazione del brand.