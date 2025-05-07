¿Qué es la seguridad de aplicaciones?

La seguridad de aplicaciones (también denominada seguridad de las aplicaciones o AppSec) son las medidas de seguridad, los programas de seguridad y los controles de seguridad diseñados para proteger las aplicaciones contra ataques de ciberdelincuentes que buscan acceso no autorizado al ecosistema de TI de una organización.
¿Por qué la seguridad de aplicaciones debe ser una prioridad principal?
Las aplicaciones web y las API modernas son tecnologías esenciales para el negocio que permiten prácticamente todas las interacciones online. Cuanto más depende su organización de estos activos de TI, más importante es protegerlos de una amplia gama de amenazas. Sin embargo, proteger estas propiedades digitales es más difícil que nunca.
Las vulnerabilidades web conocidas siguen planteando riesgos y con frecuencia se vuelven a introducir en las aplicaciones durante el proceso de desarrollo de software por cada nueva generación de codificadores. A medida que las aplicaciones y las API se vuelven más complejas, crean nuevas vulnerabilidades y posibles terminales para los hackers. Los ciberdelincuentes se han vuelto muy expertos en el uso de bots y ataques multivectoriales para atacar aplicaciones web y API, con el objetivo de descubrir vulnerabilidades que les permitan acceder a bases de datos, cargar archivos maliciosos o inundar un sitio con una cantidad abrumadora de tráfico.
Akamai App & API Protector, una solución de protección de API y aplicaciones web (WAAP), ofrece herramientas completas para la seguridad de sitios web, API y aplicaciones. Con la tecnología de un motor de seguridad adaptable, esta tecnología de Akamai ofrece seguridad integral y sin riesgos, diseñada para proteger las aplicaciones y las API de una amplia variedad de amenazas a las capas de red y de aplicación, con menos esfuerzo y gastos generales.
Los desafíos de la seguridad de aplicaciones
Las soluciones tradicionales de seguridad de aplicaciones implementan firewalls de aplicaciones web que están diseñados para mitigar muchos tipos de amenazas, incluidos los ataques a aplicaciones web, los ataques DDoS y los ataques a API. Sin embargo, estas soluciones requieren que los equipos de ciberseguridad analicen y ajusten continuamente las reglas a medida que las amenazas evolucionan y se actualizan las aplicaciones y las API. Normalmente, se trata de un proceso manual que requiere mucho tiempo y que resulta difícil de ampliar, ya que requiere operarios cualificados. Como resultado, los permisos de seguridad se quedan obsoletos rápidamente, lo que crea fatiga por alertas, ya que los equipos no pueden diferenciar con precisión los ataques reales de los falsos positivos. Dado que no pueden ajustar las reglas de autenticación y validación de forma eficaz, los equipos de seguridad pueden eliminarlas por temor a que las alertas afecten a los usuarios legítimos e interrumpan la actividad empresarial. En última instancia, esto crea una estrategia antes los riesgos más débil que los ciberdelincuentes pueden aprovechar.
Hoy en día, los atacantes cuentan con un arsenal casi ilimitado de técnicas diseñadas para causar estragos, maximizar los daños y penetrar en la protección de las aplicaciones. Cuando los hackers logran exfiltrar con éxito información confidencial o dejar sitios no disponibles con un ataque DDoS, pueden provocar que una empresa sufra daños importantes, pierda la fidelidad de los clientes, pierda oportunidades de negocio e incurra en multas normativas, demandas judiciales y merme la reputación de la marca.
Mejora de la seguridad de aplicaciones con Akamai
Akamai App & API Protector es una solución basada en la nube diseñada para simplificar la seguridad de las aplicaciones y aumentar la protección frente a un panorama de amenazas en constante evolución. Esta tecnología de Akamai elimina muchos de los problemas que tienen sus equipos de seguridad con las soluciones de firewall tradicionales. Desde un asistente para la incorporación en modo de autoservicio hasta recomendaciones de ajuste automático, las funciones de seguridad de App & API Protector ofrecen protección automática, totalmente gestionada por Akamai, que permite a sus equipos adoptar un enfoque no intervencionista para gestionar los riesgos de seguridad y la seguridad de las aplicaciones.
App & API Protector se ha diseñado para defender activos web y de API completos con tecnologías básicas que incluyen un firewall de aplicaciones web, mitigación de bots, seguridad de API y protección contra DDoS en una única solución fácil de usar.
Por ejemplo, las protecciones automáticas de Akamai frente a ataques web como la inyección SQL, los scripts entre sitios y la inclusión de archivos locales ofrecen una protección sólida y, en esencia, no requieren mantenimiento continuo. La heurística (o marcos) y el aprendizaje automático permiten a esta solución identificar con precisión patrones de falsos positivos en el tráfico política por política en lugar de una comprobación genérica de toda la red, lo que proporciona resultados más prácticos y relevantes. Estas capacidades de ajuste automático están diseñadas para reducir la fricción operativa en los servicios web y la sobrecarga administrativa, al tiempo que detienen los ataques comunes y altamente dirigidos con precisión en tiempo real.
Ventajas de la mejora de la seguridad de aplicaciones
Con App & API Protector, sus equipos de seguridad pueden:
Hacer más con menos. Diseñado para ofrecer sencillez y automatización centrada en el cliente, App & API Protector le permite maximizar su inversión en seguridad con tecnología que incluye protecciones de API y aplicaciones web, visibilidad y mitigación de bots, protección contra DDoS, optimización web, Edge Computing, conectores SIEM, aceleración de API y mucho más.
Simplificar el mantenimiento. Las actualizaciones automáticas garantizan un mantenimiento sin fricciones, mientras que las funciones de ajuste automático permiten a los equipos de seguridad y DevOps centrarse en investigar problemas de seguridad reales en lugar de perseguir alertas falsas.
Reducir la superficie de ataque de las API. Con Akamai, sus equipos pueden detectar y proteger automáticamente las API frente a vulnerabilidades de seguridad como las que aparecen en las 10 principales vulnerabilidades de seguridad de las API según OWASP.
Contar con amplias protecciones de un solo producto. App & API Protector ofrece una seguridad de aplicaciones y aplicaciones móviles superior para defenderse de una amplia gama de amenazas, como ataques basados en API, de botnets automatizadas, inyección y de DDoS volumétrico.
App & API Protector forma parte de un conjunto integrado de tecnologías para la seguridad de aplicaciones y API. Entre las soluciones y herramientas de seguridad adicionales se incluyen:
- Prolexic. Esta solución se ha diseñado específicamente para detener los ataques DDoS en la nube antes de que lleguen a los centros de datos, las aplicaciones y las infraestructuras de Internet.
- Edge DNS. Akamai Edge DNS es una solución global y altamente escalable que garantiza un servicio DNS rápido y una disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana, aprovechando miles de servidores DNS en Akamai Cloud.
- Client-side Protection & Compliance. Esta tecnología se refuerza la integridad de las páginas web mediante la detección y mitigación de comportamientos de scripts sospechosos.
Preguntas frecuentes
La mayoría de las amenazas a las aplicaciones están diseñadas para explotar las debilidades y vulnerabilidades del software. Estas vulnerabilidades de las aplicaciones pueden permitir a los atacantes acceder a bases de datos, dañar información, exfiltrar datos confidenciales, descargar malware o hacer que las aplicaciones no estén disponibles con un ataque distribuido de denegación de servicio (DDoS).
Las prácticas recomendadas de seguridad de aplicaciones sugieren que un enfoque de seguridad multicapa es la mejor manera de defender el software de aplicaciones web y empresariales. Los firewalls de aplicaciones web se pueden utilizar para inspeccionar y filtrar el tráfico malicioso. Las soluciones de gestión de bots permiten a las organizaciones permitir el acceso a bots buenos a la vez que detienen los bots maliciosos. La tecnología de mitigación de DDoS evita los ataques que pueden ralentizar el rendimiento o desconectar máquinas y aplicaciones. Y las soluciones de seguridad de API protegen contra ataques diseñados específicamente para aprovechar las debilidades de las API.
