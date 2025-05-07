¿Qué es la seguridad de aplicaciones?

Akamai App & API Protector es una solución basada en la nube diseñada para simplificar la seguridad de las aplicaciones y aumentar la protección frente a un panorama de amenazas en constante evolución. Esta tecnología de Akamai elimina muchos de los problemas que tienen sus equipos de seguridad con las soluciones de firewall tradicionales. Desde un asistente para la incorporación en modo de autoservicio hasta recomendaciones de ajuste automático, las funciones de seguridad de App & API Protector ofrecen protección automática, totalmente gestionada por Akamai, que permite a sus equipos adoptar un enfoque no intervencionista para gestionar los riesgos de seguridad y la seguridad de las aplicaciones.

App & API Protector se ha diseñado para defender activos web y de API completos con tecnologías básicas que incluyen un firewall de aplicaciones web, mitigación de bots, seguridad de API y protección contra DDoS en una única solución fácil de usar.

Por ejemplo, las protecciones automáticas de Akamai frente a ataques web como la inyección SQL, los scripts entre sitios y la inclusión de archivos locales ofrecen una protección sólida y, en esencia, no requieren mantenimiento continuo. La heurística (o marcos) y el aprendizaje automático permiten a esta solución identificar con precisión patrones de falsos positivos en el tráfico política por política en lugar de una comprobación genérica de toda la red, lo que proporciona resultados más prácticos y relevantes. Estas capacidades de ajuste automático están diseñadas para reducir la fricción operativa en los servicios web y la sobrecarga administrativa, al tiempo que detienen los ataques comunes y altamente dirigidos con precisión en tiempo real.