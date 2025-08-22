O que é Segurança de apps?

Akamai App & API Protector é uma solução baseada em nuvem projetada para simplificar a segurança de apps e aumentar a proteção contra um cenário de ameaças em constante evolução. Essa tecnologia da Akamai elimina muitos dos problemas enfrentados pelas suas equipes de segurança com soluções de firewall tradicionais. De um assistente de integração com autoatendimento a recomendações de autoajuste, os recursos de segurança do App & API Protector oferecem proteção automática, totalmente gerenciada pela Akamai, que permite que suas equipes assumam uma abordagem prática para gerenciar riscos de segurança e segurança de apps.

O App & API Protector foi criado para defender toda a Web e as propriedades de API com tecnologias básicas abrangentes que incluem um Web Application Firewall, mitigação de bots, segurança de API e proteção contra DDoS em uma única solução fácil de usar.

Por exemplo, as proteções automáticas da Akamai contra ataques na Web, como injeção de SQL, cross-site scripting e inclusão de arquivos locais, oferecem proteções fortes e, essencialmente, não exigem manutenção contínua. A heurística (ou estruturas) e o machine learning permitem que essa solução identifique com precisão padrões de falsos positivos em todo o tráfego, de acordo com cada política, em vez de fazer uma verificação genérica em toda a rede, o que fornece resultados mais acionáveis e relevantes. Esses recursos de autoajuste são projetados para reduzir o atrito operacional em serviços da Web e a sobrecarga administrativa, ao mesmo tempo em que interrompem ataques comuns e altamente direcionados com precisão em tempo real.