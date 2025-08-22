O que é Segurança de apps?

Segurança de aplicações (também chamada de segurança de apps ou AppSec) se refere a medidas, programas e controles de segurança criados para proteger aplicações contra ataques de cibercriminosos que buscam acesso não autorizado ao ecossistema de TI de uma organização.
Por que a segurança de apps deve ser uma prioridade máxima
As aplicações da Web e APIs modernas são tecnologias essenciais para os negócios, permitindo praticamente todas as interações online. Quanto mais sua organização depender desses ativos de TI, mais importante será protegê-los contra uma ampla variedade de ameaças. No entanto, proteger essas propriedades digitais está mais difícil do que nunca.
As vulnerabilidades da Web conhecidas continuam a representar riscos e são frequentemente reintroduzidas em aplicações durante o processo de desenvolvimento de software por cada nova geração de desenvolvedores. À medida que os apps e APIs se tornam mais complexos, eles criam novas vulnerabilidades e pontos de extremidade potenciais para hackers. Os cibercriminosos se tornaram muito adeptos ao uso de bots e ataques multivetoriais para atingir apps da Web e APIs, buscando descobrir vulnerabilidades que permitirão acessar bancos de dados, carregar arquivos maliciosos ou inundar um website com uma quantidade esmagadora de tráfego.
O Akamai App & API Protector, uma solução de proteção para aplicações web e APIs (WAAP), oferece ferramentas abrangentes para a segurança de sites, APIs e aplicações. Equipada com um mecanismo de segurança adaptável, essa tecnologia da Akamai oferece segurança completa e sem impactos, criada para proteger aplicações e APIs contra diversas ameaças de rede e camadas de aplicação, com menos esforço e sobrecarga.
Os desafios da segurança de apps
As soluções tradicionais de segurança de apps implantam Web Application Firewalls destinados a mitigar muitos tipos de ameaças, incluindo ataques de aplicações da Web, ataques DDoS e ataques de API. No entanto, essas soluções exigem que as equipes de cibersegurança analisem e ajustem continuamente as regras à medida que as ameaças evoluem e os apps e as APIs são atualizadas. Geralmente, esse é um processo manual demorado e difícil de escalar, já que requer operadores qualificados. Como resultado, as permissões de segurança se tornam rapidamente desatualizadas, criando fadiga de alerta, pois as equipes não conseguem diferenciar com precisão os ataques reais de falsos positivos. Como elas não conseguem ajustar as regras de autenticação e validação com eficiência, as equipes de segurança podem removê-las por medo de que os alertas afetem os usuários legítimos e interrompam os negócios. Em última análise, isso cria uma postura de risco mais fraca que pode ser explorada pelos cibercriminosos.
Atualmente, os invasores contam com um arsenal quase ilimitado de técnicas projetadas para causar estragos, maximizar danos e penetrar nas proteções de aplicações. Quando os hackers conseguem extrair informações confidenciais ou tornar websites indisponíveis com um ataque DDoS, eles podem fazer com que uma empresa sofra danos significativos, perca a fidelidade do cliente, perca oportunidades de negócios e incorra em multas normativas, ações judiciais e reputação manchada da marca.
Aprimorando a segurança de apps com a Akamai
Akamai App & API Protector é uma solução baseada em nuvem projetada para simplificar a segurança de apps e aumentar a proteção contra um cenário de ameaças em constante evolução. Essa tecnologia da Akamai elimina muitos dos problemas enfrentados pelas suas equipes de segurança com soluções de firewall tradicionais. De um assistente de integração com autoatendimento a recomendações de autoajuste, os recursos de segurança do App & API Protector oferecem proteção automática, totalmente gerenciada pela Akamai, que permite que suas equipes assumam uma abordagem prática para gerenciar riscos de segurança e segurança de apps.
O App & API Protector foi criado para defender toda a Web e as propriedades de API com tecnologias básicas abrangentes que incluem um Web Application Firewall, mitigação de bots, segurança de API e proteção contra DDoS em uma única solução fácil de usar.
Por exemplo, as proteções automáticas da Akamai contra ataques na Web, como injeção de SQL, cross-site scripting e inclusão de arquivos locais, oferecem proteções fortes e, essencialmente, não exigem manutenção contínua. A heurística (ou estruturas) e o machine learning permitem que essa solução identifique com precisão padrões de falsos positivos em todo o tráfego, de acordo com cada política, em vez de fazer uma verificação genérica em toda a rede, o que fornece resultados mais acionáveis e relevantes. Esses recursos de autoajuste são projetados para reduzir o atrito operacional em serviços da Web e a sobrecarga administrativa, ao mesmo tempo em que interrompem ataques comuns e altamente direcionados com precisão em tempo real.
Benefícios para ter mais segurança de apps
Com o Akamai App & API Protector, suas equipes de segurança podem:
Faça mais com menos. Criado para proporcionar simplicidade e automação focada no cliente, o App & API Protector permite que você maximize seu investimento em segurança com tecnologia que inclui proteção de aplicações da Web e APIs, visibilidade e mitigação de bots, proteção contra DDoS, otimização da Web, edge computing, conectores SIEM, aceleração de API e muito mais.
Simplificar a manutenção. As atualizações automáticas garantem uma manutenção sem atritos, enquanto os recursos de autoajuste permitem que suas equipes de segurança e DevOps se concentrem em investigar problemas de segurança reais em vez de buscar alertas falsos.
Reduzir sua superfície de ataque de APIs. Com a Akamai, suas equipes podem descobrir e proteger automaticamente as APIs contra vulnerabilidades de segurança, como o Top 10 em segurança de APIs OWASP.
Conte com ampla proteção a partir de um único produto. O App & API Protector entrega mais segurança para apps e aplicações móveis se defenderem contra uma grande variedade de ameaças, incluindo botnets automatizados, injeção, DDoS volumétrico e ataques baseados em API.
O App & API Protector faz parte de um conjunto integrado de tecnologias para segurança de apps e APIs. As soluções adicionais e ferramentas de segurança incluem:
- Prolexic. Esta solução da Akamai foi desenvolvida especificamente para impedir ataques DDoS na nuvem, antes que possam afetar data centers, aplicações, sistemas operacionais e infraestrutura exposta à internet.
- Edge DNS. Akamai Edge DNS é uma solução global e altamente escalável que garante serviço de DNS rápido e disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, aproveitando milhares de servidores DNS na Akamai Cloud.
- Client-side Protection & Compliance. Como fortalecer a integridade da página da Web detectando e mitigando comportamentos suspeitos de scripts.
Perguntas frequentes (FAQ)
A maioria das ameaças às aplicações é criada para explorar pontos fracos e vulnerabilidades no software. Essas vulnerabilidades de aplicações podem permitir que os invasores acessem bancos de dados, corrompam informações, extraiam dados confidenciais, baixem malware ou tornem aplicações indisponíveis com um ataque DDoS (negação de serviço distribuído).
As práticas recomendadas de segurança de aplicações sugerem que uma abordagem multicamada à segurança é a melhor maneira de defender software de aplicações da Web e empresariais. Os Web Application Firewalls podem ser usados para inspecionar e filtrar tráfego mal-intencionado. Com as soluções de gerenciamento de bots, as organizações podem permitir o acesso a bots bons e, ao mesmo tempo, interromper bots mal-intencionados. A tecnologia de mitigação de DDoS impede ataques que podem diminuir o desempenho ou fazer com que máquinas e aplicações fiquem offline. E as soluções de segurança de API se defendem contra ataques criados especificamente para explorar os pontos fracos nas APIs.
