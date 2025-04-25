Was ist App-Sicherheit?

Akamai App & API Protector ist eine cloudbasierte Lösung, die die Anwendungssicherheit vereinfacht und gleichzeitig den Schutz vor einer sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft erhöht. Diese Technologie von Akamai beseitigt viele der Probleme, mit denen Ihre Sicherheitsteams bei herkömmlichen Firewall-Lösungen konfrontiert sind. Von einem Self-Service-Assistenten für das Onboarding bis hin zu Empfehlungen zur Selbstoptimierung bieten die Sicherheitsfunktionen von App & API Protector automatisierte Schutzmechanismen, die vollständig von Akamai verwaltet werden und Ihren Teams die Verwaltung von App-Sicherheit und Sicherheitsrisiken erheblich erleichtern.

App & API Protector schützt ganze Web- und API-Umgebungen mit umfassenden Kerntechnologien, die eine Web Application Firewall, ein Bot-Abwehrsystem sowie API-Sicherheits- und DDoS-Schutzmechanismen in einer einzigen, nutzerfreundlichen Lösung umfassen.

Die automatisierte Lösung von Akamai zum Schutz vor Webangriffen wie SQL-Injection, Cross-Site Scripting und Local File Inclusion bietet beispielsweise einen starken Schutz, ohne dass eine laufende Wartung erforderlich ist. Dank Heuristik (oder Frameworks) und maschinellem Lernen kann sie einzelne Richtlinien analysieren und es müssen keine netzwerkweiten Prüfungen durchgeführt werden. Dadurch kann die Lösung False-Positive-Muster in Ihrem Traffic genau identifizieren und höchst relevante und nützliche Ergebnisse liefern. Diese Selbstoptimierungsfunktionen sorgen für reibungslosere Abläufe bei den Web-Diensten und reduzieren den administrativen Aufwand. Gleichzeitig stoppen sie sowohl breit angelegte als auch zielgerichtete Angriffe präzise in Echtzeit.