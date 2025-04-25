Was ist App-Sicherheit?

Als Anwendungssicherheit (auch App-Sicherheit oder AppSec) werden Sicherheitsmaßnahmen, Sicherheitsprogramme und Sicherheitskontrollen zum Schutz von Anwendungen vor Angriffen durch Cyberkriminelle bezeichnet, die unbefugt auf das IT-Ökosystem eines Unternehmens zugreifen wollen.
Warum App-Sicherheit höchste Priorität haben muss
Moderne Webanwendungen und APIs sind geschäftskritische Technologien, die nahezu jede Online-Interaktion ermöglichen. Je mehr Ihr Unternehmen auf diese IT-Ressourcen angewiesen ist, desto wichtiger ist es, sie vor einer Vielzahl von Bedrohungen zu schützen. Der Schutz dieser digitalen Ressourcen gestaltet sich jedoch zunehmend schwieriger.
Bekannte Schwachstellen im Web stellen weiterhin Risiken dar und bei der Software-Entwicklung werden sie oft von jeder neuen Entwicklergeneration wieder in Anwendungen eingeführt. Mit der zunehmenden Komplexität von Apps und APIs werden neue Schwachstellen und potenzielle Endpoints für Hacker geschaffen. Cyberkriminelle sind mittlerweile sehr versiert darin, mithilfe von Bots und mehreren Vektoren Webanwendungen und APIs anzugreifen und Schwachstellen aufzudecken. Über diese können sie auf Datenbanken zugreifen, schädliche Dateien laden oder Websites mit gigantischem Traffic-Volumen fluten.
Akamai App & API Protector, eine Lösung für Webanwendungs- und API-Schutz (WAAP), bietet umfassende Tools für die Sicherheit von Websites, APIs und Anwendungen. Diese Technologie von Akamai basiert auf einer adaptiven Sicherheitsengine. Sie bietet kompromisslose Sicherheit aus einer Hand und schützt Anwendungen und APIs mit weniger Aufwand vor einer Vielzahl von Bedrohungen auf Netzwerk- und Anwendungsebene.
Herausforderungen bei der App-Sicherheit
Herkömmliche App-Sicherheitslösungen implementieren Web Application Firewalls, die viele Arten von Bedrohungen abwehren sollen, darunter Angriffe auf Webanwendungen sowie DDoS- und API-Angriffe. Bei diesen Lösungen müssen Cybersicherheitsteams jedoch kontinuierlich Regeln analysieren und anpassen, wenn sich Bedrohungen weiterentwickeln und Apps und APIs aktualisiert werden. Dies ist in der Regel ein zeitaufwändiger, manueller Prozess, der sich schwer skalieren lässt, da er erfahrene Bediener erfordert. Aufgrund dessen veralten Sicherheitsberechtigungen schnell. Dies führt zu Ermüdungserscheinungen bei häufigen Warnmeldungen, da Teams nicht in der Lage sind, echte Angriffe von False Positives zu unterscheiden. Da sie Authentifizierungs- und Validierungsregeln nicht effektiv anpassen können, entfernen Sicherheitsteams diese möglicherweise, weil sie befürchten, dass Warnmeldungen legitime Nutzer beeinträchtigen und das Geschäft stören. Letztendlich führt dies zu einem erhöhten Risikopotenzial, das Cyberkriminelle ausnutzen können.
Angreifer verfügen heute über ein nahezu grenzenloses Arsenal an Methoden, die Chaos stiften, den Schaden maximieren und den Anwendungsschutz durchdringen. Wenn Hacker es schaffen, vertrauliche Informationen erfolgreich zu extrahieren oder durch einen DDoS-Angriff den Zugriff auf Websites zu blockieren, kann dies zu erheblichen Schäden für das betroffene Unternehmen, einem Verlust der Kundentreue, verpassten Geschäftschancen sowie Geldstrafen, Gerichtsverfahren und Rufschädigung führen.
Verbesserung der App-Sicherheit mit Akamai
Akamai App & API Protector ist eine cloudbasierte Lösung, die die Anwendungssicherheit vereinfacht und gleichzeitig den Schutz vor einer sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft erhöht. Diese Technologie von Akamai beseitigt viele der Probleme, mit denen Ihre Sicherheitsteams bei herkömmlichen Firewall-Lösungen konfrontiert sind. Von einem Self-Service-Assistenten für das Onboarding bis hin zu Empfehlungen zur Selbstoptimierung bieten die Sicherheitsfunktionen von App & API Protector automatisierte Schutzmechanismen, die vollständig von Akamai verwaltet werden und Ihren Teams die Verwaltung von App-Sicherheit und Sicherheitsrisiken erheblich erleichtern.
App & API Protector schützt ganze Web- und API-Umgebungen mit umfassenden Kerntechnologien, die eine Web Application Firewall, ein Bot-Abwehrsystem sowie API-Sicherheits- und DDoS-Schutzmechanismen in einer einzigen, nutzerfreundlichen Lösung umfassen.
Die automatisierte Lösung von Akamai zum Schutz vor Webangriffen wie SQL-Injection, Cross-Site Scripting und Local File Inclusion bietet beispielsweise einen starken Schutz, ohne dass eine laufende Wartung erforderlich ist. Dank Heuristik (oder Frameworks) und maschinellem Lernen kann sie einzelne Richtlinien analysieren und es müssen keine netzwerkweiten Prüfungen durchgeführt werden. Dadurch kann die Lösung False-Positive-Muster in Ihrem Traffic genau identifizieren und höchst relevante und nützliche Ergebnisse liefern. Diese Selbstoptimierungsfunktionen sorgen für reibungslosere Abläufe bei den Web-Diensten und reduzieren den administrativen Aufwand. Gleichzeitig stoppen sie sowohl breit angelegte als auch zielgerichtete Angriffe präzise in Echtzeit.
Vorteile zur Verbesserung der App-Sicherheit
Mit Akamai App & API Protector erhalten Sicherheitsteams folgende Vorteile:
Mit weniger mehr erreichen. App & API Protector wurde für eine einfache Handhabung und kundenorientierte Automatisierung entwickelt und ermöglicht Ihnen eine Maximierung Ihrer Sicherheitsinvestitionen mithilfe von Technologien, die Schutz für Webanwendungen und APIs, Bot-Transparenz und -Abwehr, DDoS-Schutz, Weboptimierung, Edge Computing, SIEM-Connectors, API-Beschleunigung und mehr umfassen.
Einfachere Wartung. Automatische Updates sorgen für eine reibungslose Wartung, während sich Ihre Sicherheits- und DevOps-Teams dank Selbstoptimierungsfunktionen auf die Untersuchung echter Sicherheitsprobleme konzentrieren können und nicht von Fehlalarmen abgelenkt werden.
API-Angriffsfläche reduzieren. Dank Akamai können Ihre Teams APIs automatisch identifizieren und vor Sicherheitslücken schützen, einschließlich der OWASP API Security Top 10.
Verlassen Sie sich auf umfassende Schutzmechanismen in einem einzigen Produkt. App & API Protector bietet überragende App-Sicherheit zum Schutz vor zahlreichen Bedrohungen, einschließlich automatisierter Botnets, Injection, volumetrischer DDoS-Angriffe und API-basierter Angriffe.
App & API Protector ist Teil einer integrierten Suite von Technologien für App- und API-Sicherheit. Zusätzliche Lösungen und Sicherheitstools umfassen:
- Prolexic. Die Lösungwurde speziell entwickelt, um DDoS-Angriffe in der Cloud zu stoppen, bevor sie sich auf Rechenzentren, Anwendungen, Betriebssysteme und die Internet-Infrastruktur auswirken können.
- Edge DNS. Akamai Edge DNS ist eine globale, hoch skalierbare Lösung, die durch die Nutzung Tausender DNS-Server auf der Akamai Cloud einen schnellen DNS-Service und eine Verfügbarkeit rund um die Uhr gewährleistet.
- Client-Side Protection & Compliance. Diese Technologie verbessert die Webseitenintegrität durch Erkennung und Abwehr von verdächtigem Skriptverhalten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die meisten Bedrohungen für Anwendungen sind darauf ausgelegt, Schwachstellen in der Software auszunutzen. Über diese Schwachstellen können Angreifer Zugriff auf Datenbanken erlangen, Informationen beschädigen, vertrauliche Daten extrahieren, Malware herunterladen oder bei einem DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service) die Verfügbarkeit von Anwendungen stören.
Als beste Methode zur Verteidigung von Web- und Unternehmensanwendungssoftware hat sich ein mehrstufiger Sicherheitsansatz bewährt. Web Application Firewalls können verwendet werden, um schädlichen Traffic zu untersuchen und herauszufiltern. Bot-Management-Lösungen ermöglichen Unternehmen den Zugriff auf gute Bots und stoppen gleichzeitig schädliche Bots. Die DDoS-Abwehrtechnologie verhindert Angriffe, die die Performance beeinträchtigen oder zu Ausfällen von Maschinen und Anwendungen führen. API-Sicherheitslösungen schützen vor Angriffen, die speziell auf die Ausnutzung von Schwachstellen in APIs ausgelegt sind.
Warum entscheiden sich Kunden für Akamai?
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen.