사이버 보안 솔루션이란 무엇일까요?

사이버 보안 솔루션은 IT 생태계에 대한 공격으로부터 기업, 사용자, 디지털 자산을 보호합니다. 효과적인 사이버 보안 솔루션은 사이버 보안 전략, 프로그램, 프로토콜, 기술을 통합해 공격을 차단하는 동시에 공격이 성공했을 경우에도 비즈니스 연속성과 복원력을 보장합니다.
사이버 보안 솔루션은 디지털 시스템과 데이터를 사이버 공격으로부터 보호하도록 설계된 제품 또는 서비스를 말합니다. 이러한 솔루션은 방화벽, DDoS 방어, 마이크로세그멘테이션, 계정 탈취 방지, API 보안, 봇 관리, 웹 애플리케이션 보안 등 다양한 보안 요소로 구성되어 있습니다.
사이버 보안 솔루션의 통합
끊임없이 변화하는 IT 보안 세계에서 서로 다른 여러 솔루션을 혼합할 경우 보안 체계가 약화될 수 있습니다. 위협 환경은 끊임없이 진화하고 있으며 악성 공격자들은 기업의 생태계를 공격하기 위한 새로운 방법을 끊임없이 고안하고 있습니다. 이질적인 보안 기술을 조합해 방어 체계를 구축하면 보안 팀에 사각지대와 혼란이 발생하고, 해커가 악용할 수 있는 취약점과 약점으로 이어질 수 있습니다. IT 인프라와 애플리케이션, 민감한 데이터, 사용자를 보호하려면 사이버 보안에 대한 통합적이고 포괄적인 접근 방식이 필요합니다.
Akamai가 도움을 드릴 수 있습니다. Akamai의 종합 사이버 보안 솔루션은 전 세계에 분산된 세계 최대 규모의 엣지 네트워크로 IT 생태계를 둘러싸고 보호합니다. Akamai의 통합 플랫폼은 동급 최고의 방어 기능을 갖추고 보안 위협에 대한 심층적인 보호와 함께 관리자의 워크로드를 최소화하며 엔드포인트 보안 프로그램의 성능을 높이는 간소화된 제어 및 자동화 솔루션을 제공합니다.
Akamai의 포괄적인 사이버 보안 솔루션
Akamai는 비즈니스 속도 저하 없이 클라우드, 앱, API, 사용자 등 전체 생태계를 보호할 수 있는 광범위한 사이버 보안 솔루션을 제공합니다. Akamai의 솔루션은 다음과 같이 분류됩니다.
- App & API Protector. 웹사이트, 애플리케이션, API를 위한 타협 없는 원스톱 보안 솔루션입니다. Akamai의 기술은 OWASP 상위 10대 리스크를 포함해 진화하는 공격에 맞춰 동적으로 보호 기능을 조정합니다. 자동화된 업데이트와 셀프 튜닝 기술로 애플리케이션 보안 관리를 간소화합니다.
- Prolexic. 역사상 가장 큰 규모의 공격을 차단한 검증된 플랫폼으로 대역폭을 초과하는 대규모 DDoS 공격을 차단합니다. Prolexic은 공격 표면을 선제적으로 줄이고 0초 SLA로 공격을 즉시 차단합니다. 200명 이상의 최전방 SOCC 보안팀 직원이 사이버 공격 전과 도중 그리고 이후에 보안과 인시던트 대응을 강화하는 데 도움을 줍니다.
- Edge DNS. 보안성이 뛰어난 DNS 서비스를 통해 웹 애플리케이션과 API의 무중단 가용성을 보장합니다. 세계 최대의 엣지 플랫폼을 기반으로 한 100% 가동 시간 SLA로 미션 크리티컬 DNS 서비스를 운영합니다.
- Client-Side Protection & Compliance. 모든 스크립트 내의 취약점에 대한 실시간 가시성을 확보해 클라이언트 측 위협으로부터 웹 사이트를 보호합니다. 완전히 자동화된 보호 기능을 배포해 실시간으로 공격을 포착하세요.
- Enterprise Application Access. 제로 트러스트 네트워크 접속을 통해 느리거나 불편한 VPN에 의존하지 않고 직원들의 안전한 원격 접속을 신속하게 확장할 수 있습니다. 기업에 대한 원격 접속의 비용, 복잡성, 리스크를 줄일 수 있습니다.
- Secure Internet Access. Akamai의 보안 웹 게이트웨이로 사용자와 디바이스를 인터넷에 안전하게 연결합니다. 피싱 및 제로데이 공격으로부터 선제적으로 보호하세요. 전 세계로 확장할 수 있는 웹 보안 기술을 몇 분 안에 배포하세요.
- Akamai MFA. 피싱 방지 MFA(Multifactor Authentication)으로 데이터 유출을 방지하세요. 가장 안전한 MFA 표준을 기반으로 구축된 솔루션으로 보안 툴의 강도를 높여보세요. 셀프 서비스 등록과 간편한 스마트폰 앱 경험으로 관리 부담을 줄이세요.
- Bot Manager. 가장 위험하고 탐지하기 어려운 봇이 민감한 정보를 훔쳐 데이터 손실을 유발하고, 웹 사이트 속도를 저하시키고, 고객 신뢰를 떨어뜨리기 전에 이를 차단합니다. 정상 봇은 허용하고 악성 봇은 초기 접촉 지점에서 차단하세요.
- Identity Cloud. 고객을 보호하고 데이터 보안을 제공하는 동시에 원활하고 간편한 사용자 경험을 지원합니다. 등록, 인증, 로그인 과정에서 발생하는 마찰을 줄이면서 고객이 모든 디바이스에서 계정을 쉽게 제어할 수 있도록 하세요.
- Account Protector. 정상적인 계정에 로그인하려는 도용자의 미묘한 이상 징후를 발견해 사기로부터 고객을 보호합니다.
마이크로세그멘테이션으로 랜섬웨어 차단
Akamai Guardicore Segmentation은 네트워크 내에서 제로 트러스트 원칙을 적용하고 측면 이동에 의존하는 랜섬웨어와 같은 공격을 차단할 수 있는 가장 간단하고 빠르며 직관적인 방법을 제공합니다.
기업 IT 인프라가 기존의 온프레미스 데이터 센터에서 클라우드 및 하이브리드 클라우드 아키텍처로 진화함에 따라, 보안 팀은 더 이상 경계 방어용으로만 설계된 사이버 보안 솔루션에만 의존할 수 없게 되었습니다. 사이버 범죄자들은 방어 체계를 뚫고 네트워크 내에서 측면 이동해 높은 가치를 지닌 표적을 찾는 데 놀라울 정도로 능숙해졌습니다.
Akamai Guardicore Segmentation은 값비싼 보안 하드웨어 없이도 리스크를 줄여주는 소프트웨어 기반 세그멘테이션 솔루션입니다. 이 사이버 보안 솔루션은 애플리케이션이 정상적으로 통신하는 방식에 대한 심층적인 가시성을 제공해 보안 팀이 차세대 세그멘테이션 정책으로 비즈니스 크리티컬 자산을 간편하게 보호할 수 있도록 지원합니다. 클라우드, 온프레미스, 가상 서버, 컨테이너, 베어메탈 등 배포나 접속 위치에 관계없이 가장 넓은 범위에서 세그멘테이션된 네트워크의 중요 자산을 보호합니다.
이러한 강력한 세그멘테이션 기술을 통해 평판 분석, 동적 속임수, 위협 인텔리전스 방화벽을 포함한 유출 탐지 기능으로 측면 이동을 차단하고, 공격을 신속하게 탐지하고, 체류 시간을 최소화할 수 있습니다.
Akamai Managed Security Service로 방어 간소화
보안팀이 온라인 위협과 사이버 범죄보다 앞서 나가기 위해 추가 전문 지식과 세계 최고 수준의 사이버 보안 솔루션이 필요할 때, Akamai MSS(Managed Security Service)가 강력한 보안 체계를 유지하는 데 도움을 드립니다.
Akamai MSS는 숙련된 보안 전문가로 구성된 팀과 검증된 온라인 방어 성능을 결합해 보안 관리 솔루션, 모니터링, 방어를 하나의 완전한 매니지드 서비스로 제공합니다. 전 세계적인 규모의 Akamai Cloud가 뒷받침하는 MSS 팀이 보안 전략을 비즈니스 요구사항에 맞게 매핑하고 업계 전문 지식과 모범 사례를 통합합니다.
선제적인 모니터링 기능은 위협을 조기에 탐지할 수 있도록 온라인 활동에 대한 가시성을 제공합니다.
- 보안 이벤트 관리를 통해 위협이 식별되면 신속하게 대응해 공격을 방어할 수 있습니다.
- 최신 위협을 방어하기 위해 주기적으로 보안 구성을 조정해 공격에 대비할 수 있습니다.
- 자문 서비스는 보안 평가 및 인텔리전스, 솔루션 권장 사항, 정보 보안 트렌드를 제공합니다.
- SOCC(Security Operations Command Center)의 통합 인사이트와 운영 효율성으로 기존 위협과 새로운 위협에 대한 가시성을 확보해 공격을 더 빠르게 방어할 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
사이버 위협은 다양한 공격 기법을 아우릅니다. 오늘날 가장 위험한 지능형 위협에는 랜섬웨어, 피싱 캠페인, 제로데이 공격, 취약점 악용, DDoS 공격, 인젝션, 멀웨어 등이 있습니다.
네트워크 보안은 무단 접속과 악성 활동으로부터 모든 종류의 네트워크를 보호하는 방식입니다. 여기에는 방화벽, 바이러스 백신 소프트웨어, 암호화, VPN(Virtual Private Network) 같은 기술이 포함됩니다. 네트워크 보안을 위해서는 침입자로부터 네트워크를 보호하고 네트워크에 저장된 데이터를 보호하기 위한 정책과 절차도 수립해야 합니다.
클라우드 보안은 클라우드 컴퓨팅의 데이터, 애플리케이션, 관련 인프라를 보호하는 데 사용되는 정책, 기술, 제어의 집합입니다. 인증, 데이터 암호화, 방화벽, VPN(Virtual Private Network), 침입 탐지 시스템, IAM(Identity and Access Management) 시스템 등 다양한 물리 및 가상의 보안 조치를 포괄하는 광범위한 용어입니다.
고객이 Akamai를 선택하는 이유
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼에서 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다.