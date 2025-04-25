사이버 보안 솔루션이란 무엇일까요?

Akamai Guardicore Segmentation은 네트워크 내에서 제로 트러스트 원칙을 적용하고 측면 이동에 의존하는 랜섬웨어와 같은 공격을 차단할 수 있는 가장 간단하고 빠르며 직관적인 방법을 제공합니다.

기업 IT 인프라가 기존의 온프레미스 데이터 센터에서 클라우드 및 하이브리드 클라우드 아키텍처로 진화함에 따라, 보안 팀은 더 이상 경계 방어용으로만 설계된 사이버 보안 솔루션에만 의존할 수 없게 되었습니다. 사이버 범죄자들은 방어 체계를 뚫고 네트워크 내에서 측면 이동해 높은 가치를 지닌 표적을 찾는 데 놀라울 정도로 능숙해졌습니다.

Akamai Guardicore Segmentation은 값비싼 보안 하드웨어 없이도 리스크를 줄여주는 소프트웨어 기반 세그멘테이션 솔루션입니다. 이 사이버 보안 솔루션은 애플리케이션이 정상적으로 통신하는 방식에 대한 심층적인 가시성을 제공해 보안 팀이 차세대 세그멘테이션 정책으로 비즈니스 크리티컬 자산을 간편하게 보호할 수 있도록 지원합니다. 클라우드, 온프레미스, 가상 서버, 컨테이너, 베어메탈 등 배포나 접속 위치에 관계없이 가장 넓은 범위에서 세그멘테이션된 네트워크의 중요 자산을 보호합니다.

이러한 강력한 세그멘테이션 기술을 통해 평판 분석, 동적 속임수, 위협 인텔리전스 방화벽을 포함한 유출 탐지 기능으로 측면 이동을 차단하고, 공격을 신속하게 탐지하고, 체류 시간을 최소화할 수 있습니다.