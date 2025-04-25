IT 보안이란 무엇일까요?

우수한 IT 보안은 사이버 범죄와 데이터 유출을 예방하고, 이들이 기업에 미칠 수 있는 심각한 영향을 방지합니다. 보안 솔루션을 사용하면 데이터 손실, 금전적 손실, 기업 평한 훼손을 방지할 수 있습니다. 기업은 IT 보안에 대해 멀티레이어 접근 방식을 구축해 사이버 공격으로부터 사용자, 고객, 파트너, 벤더사를 보호할 수 있습니다.
IT 보안의 핵심: 멀티레이어 방어
사이버 범죄자들은 디지털 생태계를 공격하기 위해 끊임없이 새롭고 더 나은 방법을 찾고 있습니다. 엄청난 규모의 랜섬웨어, 멀웨어, BEC(Business Email Compromise) 캠페인부터 피싱 사기, 감염된 인증정보, 웹 애플리케이션 및 API에 대한 제로데이 공격까지 보안 위협의 수는 날로 증가하고 있습니다.
비즈니스가 점점 더 상호 연결되고 컴퓨터 시스템이 클라우드 인프라에 더 많이 의존함에 따라, 효과적인 방어를 위해서는 전체 생태계를 포괄하는 멀티레이어 접근 방식이 필요합니다. 그러나 여러 포인트 솔루션을 관리하는 방식은 비용이 많이 들고 복잡하며, IT 보안 예산을 빠르게 소모하고 비즈니스 민첩성과 속도를 저해할 수 있습니다.
Akamai가 도움을 드릴 수 있습니다. Akamai의 포괄적인 사이버 보안 솔루션 포트폴리오는 클라우드, 애플리케이션, API, 사용자를 포함한 전체 생태계를 둘러싸고 보호해 성능을 저하시키지 않고 보안 리스크로부터 비즈니스를 안전하게 지킵니다.
진화하는 위협 환경에서 IT 보안이 직면한 과제
IT 보안을 관리할 때는 공격 표면의 모든 요소를 보호하는 전략을 개발해야 합니다.
- 웹 애플리케이션. 봇넷, DoS 공격, 웹 애플리케이션 공격은 웹 사이트와 웹 애플리케이션을 빠르게 다운시킬 수 있습니다. 이러한 자산이 운영에 필수적인 경우, 공격이 성공하면 비즈니스에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
- API. API는 비즈니스 민첩성, 협업, 경쟁력에 필수입니다. 하지만 공격 표면이 확장되어 사이버 범죄자가 네트워크에 불법적으로 접속할 수 있는 기회가 훨씬 더 많아집니다.
- 데이터 센터. 데이터 센터의 중요 인프라 자산은 DoS 공격, 악성 소프트웨어, 네트워크 경계 내에서 탐지되지 않고 확산하기 위해 측면 이동을 사용하는 랜섬웨어 캠페인 같은 공격으로 인해 손상 또는 도난당하거나, 중단될 수 있습니다.
- DNS 서비스. DNS(Domain Name System) 서비스는 DoS 공격과 위조 및 조작에 취약합니다. 방문자가 항상 웹사이트와 애플리케이션을 찾을 수 있도록 DNS 서비스의 신뢰성, 속도, 가용성을 보장하려면 DNS(https://www.akamai.com/products/edge-dns 링크) 서비스를 보호해야 합니다.
- 직원. 보안 조치에 대한 인식을 높이기 위한 지속적인 노력에도 불구하고 보안 방어에서 가장 취약한 고리는 직원입니다. 정교한 피싱 및 소셜 엔지니어링 공격에 속은 직원은 민감한 정보를 공유하거나 인증정보를 노출하거나 악성 파일을 다운로드할 수 있습니다.
Akamai를 통한 IT 보안
Akamai 사이버 위협 보안 솔루션은 전체 공격 표면에 대한 보호를 제공합니다. 매일 300TB의 공격 데이터를 분석하고 이를 내장형 인텔리전스와 자동화된 보안 기능으로 전환해 위협 확산에 대응하는 수백 명의 보안 위협 전문 연구원들이 Akamai 기술을 뒷받침합니다. 글로벌 플랫폼에 배포된 Akamai 보안 솔루션은 애플리케이션과 인프라부터 사용자까지 확장되어 클라우드와 네트워크 엣지에서 공격이 애플리케이션과 인프라를 위협하기 전에 공격을 차단합니다.
Akamai IT 보안 솔루션은 광범위한 멀티벡터 공격을 방어할 수 있는 엔드투엔드 보호 기능을 제공합니다. Akamai의 기술은 전체 생태계를 포함해 여러 IT 보안 영역에 대한 포괄적인 보호 기능을 제공합니다.
- 제로 트러스트 보안. 측면 이동을 차단하고 데이터 센터, 클라우드, 하이브리드 클라우드 인프라에서 자산을 시각화하고 세그멘테이션하는 툴을 통해 중요한 IT 자산을 보호하세요. 피싱 방지 멀티팩터 인증을 통해 인증 프로세스를 강화하고 직원 계정을 데이터 유출로부터 보호하세요. 보안 웹 게이트웨이로 사용자와 디바이스를 인터넷에 안전하게 연결하세요. 느리고 투박한 VPN을 피하면서 원격 접속을 확장하세요.
- API 및 애플리케이션 보안. 애플리케이션, 웹사이트, API에 원스톱, 제로감염 보안을 활용하세요. 보안이 뛰어난 DNS를 활용해 웹 애플리케이션과 API의 지속적인 가용성을 보장하세요. 악성 활동을 탐지하고 차단해 클라이언트 측 위협으로부터 웹사이트를 보호하세요.
- 계정 탈취 방어. 가장 위험하고 탐지하기 어려운 봇을 신속히 차단해 고객의 신뢰를 유지하세요. 데이터 보호 기능을 통해 사기꾼을 차단하고 신뢰를 유지해 계정 탈취를 방지하세요. 고객이 등록, 인증 또는 로그인할 때 발생하는 마찰을 줄여 원활한 개인 맞춤형 사용자 경험을 제공하세요.
- DDoS 방어. 가장 빠르고 효과적인 대규모 인시던트 대응으로 DDoS 공격을 차단하세요.
Akamai Managed Security Service로 위협에 한발 앞서 대응하기
IT 보안 팀이 웹사이트, 컴퓨터 네트워크, 앱, API, 사용자를 안전하게 보호하려면 심층적인 전문 지식과 세계 최고 수준의 기술이 필요합니다. Akamai MSS(Managed Security Service)는 두 가지를 모두 제공합니다.
MSS 팀은 비즈니스 요구사항에 맞게 보안 전략을 수립해 글로벌한 규모의 Akamai Cloud가 뒷받침하는 업계 전문 지식과 모범 사례를 통합합니다. 보안 이벤트에 대한 선제적인 모니터링을 통해 위협을 조기에 탐지하고, 자문 보고를 통해 유용한 정보를 얻을 수 있는 위협 인텔리전스를 생성합니다. 고객사가 공격을 받으면 숙련된 보안 엔지니어 팀이 적절히 대응해 활성 위협을 신속히 방어할 수 있도록 도와드립니다.
보안 실사는 끊임없이 변화하는 위협 환경에서 필수입니다. MSS 팀은 리스크 관리 및 보안 설정을 정기적으로 업데이트해 최고 수준의 보호를 유지합니다. 또한 DDoS(Distributed Denial-Of-Service) 공격을 방어하고, 유해한 봇 활동을 차단하고, 스크립트 취약점을 탐지하고 방어하도록 확장할 수 있는 Akamai IT 보안 솔루션을 지원합니다.
Akamai의 매니지드 IT 서비스에는 다음과 같은 장점이 있습니다.
- 보안 전략 및 통합 보안 솔루션에 대한 단일 종합 매니지드 서비스를 사용해 리스크를 최소화합니다
- 행동 이상 징후를 선제적으로 모니터링해 위협을 조기에 탐지합니다
- Akamai SOCC(Security Operations Command Center)에 대한 연중무휴 24시간 접속을 통해 전문가가 설계한 방어 체계를 확장하세요.
- 글로벌 SOCC의 통합 인사이트와 효율적인 운영을 바탕으로 랜섬웨어, 제로데이, 지능형 지속적 위협을 더 빠르게 방어합니다
- 심층 분석, 평가, 향상된 자문 보고를 기반으로 하는 보안 인텔리전스를 통해 공격 표면을 줄입니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
IT 보안은 컴퓨터, 네트워크, 데이터 등의 정보 기술 자산에 대한 무단 접속을 방지하도록 설계된 전략, 프로그램, 기술을 포괄합니다. IT 보안은 해커가 기업의 IT 생태계에 침입하는 것을 막고, 내부자가 실수나 악의적으로 데이터를 노출하거나, 인증정보를 공개하거나, 유해한 멀웨어를 다운로드하는 것을 방지하는 데 목적이 있습니다. IT 보안에는 네트워크 보안, 클라우드 보안, 애플리케이션 보안, 엔드포인트 보안을 비롯한 다양한 이니셔티브가 포함될 수 있습니다.
정보 보안의 핵심 원칙은 기밀성, 무결성, 가용성입니다. 기밀성은 무단 접속이나 공개로부터 데이터를 보호합니다. 무결성은 무단이나 우발적인 수정으로부터 데이터를 보호합니다. 가용성은 권한 있는 사용자가 필요할 때 데이터에 접속할 수 있게 보장합니다.
IT 보안과 정보 보안은 모두 악성 공격으로부터 네트워크, 시스템, 데이터를 보호하는 방법을 설명하는 데 사용되는 용어입니다. 이 둘의 차이점은 IT 보안은 기업의 IT 인프라를 보호하는 데 주력하는 반면, 정보 보안은 기업의 정보 자산을 보호하는 데 초점을 맞추고 있다는 것입니다.
고객이 Akamai를 선택하는 이유
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼에서 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다.