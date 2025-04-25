IT 보안이란 무엇일까요?

사이버 범죄자들은 디지털 생태계를 공격하기 위해 끊임없이 새롭고 더 나은 방법을 찾고 있습니다. 엄청난 규모의 랜섬웨어, 멀웨어, BEC(Business Email Compromise) 캠페인부터 피싱 사기, 감염된 인증정보, 웹 애플리케이션 및 API에 대한 제로데이 공격까지 보안 위협의 수는 날로 증가하고 있습니다.

비즈니스가 점점 더 상호 연결되고 컴퓨터 시스템이 클라우드 인프라에 더 많이 의존함에 따라, 효과적인 방어를 위해서는 전체 생태계를 포괄하는 멀티레이어 접근 방식이 필요합니다. 그러나 여러 포인트 솔루션을 관리하는 방식은 비용이 많이 들고 복잡하며, IT 보안 예산을 빠르게 소모하고 비즈니스 민첩성과 속도를 저해할 수 있습니다.

Akamai가 도움을 드릴 수 있습니다. Akamai의 포괄적인 사이버 보안 솔루션 포트폴리오는 클라우드, 애플리케이션, API, 사용자를 포함한 전체 생태계를 둘러싸고 보호해 성능을 저하시키지 않고 보안 리스크로부터 비즈니스를 안전하게 지킵니다.