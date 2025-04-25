Demae-can Co.의 내부 비즈니스 시스템이 사무실 외부에서 원격 접속할 수 있을 때 직원들은 자신의 컴퓨터에서 SSL VPN 클라이언트를 사용해 사무실 내 디바이스에 접속했습니다. 회사에는 약 500개의 VPN 계정이 있었지만 사무실 이전과 시스템 부하 증가로 인해 새로운 원격 접속 환경을 구축해야 했습니다.

Demae-can Co. 제품 본부의 정보 시스템 부서 책임자인 요시카와 히데오키(Hideoki Yoshikawa)는 "공간이 제한되어 네트워크 장비를 새 사무실로 가져올 수 없었습니다. 즉, 새 사무실에 VPN 디바이스를 설치할 수 없다는 의미였기 때문에 내부 시스템에 대한 접속 권한을 잃을 수도 리스크가 있었습니다."

시스템 부하 증가도 사무실 이전과 마찬가지로 운영 및 인력 확충으로 인한 것이었습니다. 2020년 3분기에 활성 사용자 수는 370만 명에 달했으며, 회원 식당 수는 2만4천 곳, GMV(Gross Merchandise Volume)은 297억엔이었습니다. 2021년 3분기까지 활성 사용자 수는 652만 명(약 1.8배), 회원 식당 수는 7만4000개(약 3배), GMV는 428억엔(약 1.4배)으로 증가했습니다.

비즈니스가 이전에 경험하지 못했던 속도로 성장했습니다. 요시카와는 "우리 IT 시스템은 더 이상 비즈니스 성장 속도를 따라갈 수 없었습니다. 데이터 센터에 사용 가능한 랙이 없어서 물리적 서버를 추가할 수 없었습니다. 물론 열심히 성능을 튜닝했지만, 비즈니스의 성장 속도를 따라잡을 수 없었습니다."라고 말합니다.