Als auf die internen Geschäftssysteme von Demae-can Co. Remote-Zugriff von außerhalb des Büros bestand, nutzten Mitarbeiter dazu SSL-VPN-Clients auf ihren Computern. Das Unternehmen verfügte über rund 500 VPN-Konten, doch der Umzug des Büros und eine erhöhte Systemauslastung machten die Implementierung einer neuen Remotezugriffsumgebung notwendig.

„Aus Platzgründen war es uns nicht möglich, unsere Netzwerkausrüstung in die neuen Büros überzusiedeln“, sagt Hideoki Yoshikawa, Leiter der Abteilung für Informationssysteme in der Produktzentrale von Demae-Can Co. „Somit konnten wir unsere VPN-Geräte nicht in den neuen Büros installieren und liefen Gefahr, den Zugriff auf interne Systeme zu verlieren.“

Wie auch schon der Umzug, resultierte aus dem Geschäfts- und Personalwachstum auch ein Anstieg der Systemauslastung. Die Anzahl der aktiven Nutzer erreichte im dritten Quartal 2020 3,7 Millionen mit 24.000 Restaurants als Mitgliedern und einem Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) von 29,7 Milliarden Yen. Bis zum dritten Quartal 2021 gab es einen Anstieg auf 6,52 Millionen aktive Nutzer (~ 1,8x), 74.000 Restaurants als Mitglieder (~ 3x) und ein Bruttowarenvolumen von 42,8 Milliarden Yen (~ 1,4x).

Ein so starkes Wachstum hatte das Unternehmen noch nie erlebt. „Unsere IT-Systeme konnten mit dem Wachstum des Unternehmens nicht mehr Schritt halten. Im Rechenzentrum waren keine Racks verfügbar, sodass wir keine weiteren physischen Server hinzufügen konnten. Selbstverständlich haben wir intensiv an der Performance-Optimierung gearbeitet, konnten aber nicht mit dem Wachstum des Unternehmens mithalten“, sagt Yoshikawa.