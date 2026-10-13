Cuando los sistemas empresariales internos de Demae-can Co. eran accesibles de forma remota desde fuera de la oficina, los empleados utilizaban clientes VPN de SSL en sus ordenadores para acceder a los dispositivos de la oficina. La empresa tenía aproximadamente 500 cuentas VPN, pero la reubicación de las oficinas y el aumento de la carga del sistema les obligaron a implementar un nuevo entorno de acceso remoto.

"No pudimos llevar nuestro equipo de red a las nuevas oficinas debido al espacio limitado", afirma Hideoki Yoshikawa, jefe del departamento de Sistemas de información de la sede de productos de Demae-can Co. "Esto significaba que no podíamos instalar nuestros dispositivos VPN en las nuevas oficinas, por lo que estábamos en riesgo de perder el acceso a los sistemas internos".

De manera similar a la reubicación de la oficina, el aumento de la carga del sistema fue también resultado de la ampliación de las operaciones y el personal. El número de usuarios activos alcanzó los 3,7 millones en el tercer trimestre de 2020, con 24 000 restaurantes miembros y un volumen bruto de mercancías (GMV) de 29 700 millones de yenes. En el tercer trimestre de 2021, esta cifra había aumentado a 6,52 millones de usuarios activos (~ 1,8 veces más), 74 000 restaurantes miembros (~ 3 veces más) y un GMV de 42 800 millones de yenes (~ 1,4 veces más).

El negocio creció a un ritmo que la empresa nunca había experimentado antes. "Nuestros sistemas de TI ya no podían seguir el ritmo de crecimiento del negocio. No había racks disponibles en el centro de datos, por lo que no podíamos agregar más servidores físicos. Obviamente, trabajamos diligentemente para optimizar el rendimiento, pero no podíamos seguir el ritmo de crecimiento de la empresa", comenta Yoshikawa.