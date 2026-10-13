Demae-can Co., Ltd., uno de los servicios de entrega de alimentos online más grandes de Japón, ha aumentado su negocio al tiempo que ha añadido nuevos servicios, incluidos los servicios de distribución compartida y de adquisición conjunta de Shiire-can para restaurantes. Con los cambios recientes en el estilo de vida, el sector de distribución de alimentos ha logrado un fuerte crecimiento, y el negocio de Demae-can Co. Se ha expandido a un ritmo sin precedentes. Creen en asumir la responsabilidad de entregar de forma segura las comidas preparadas cuidadosamente por los restaurantes directamente a las puertas de los clientes. El objetivo de la empresa es mantenerse a la vanguardia en estos tiempos de cambios rápidos, respondiendo a las necesidades del mercado a medida que impulsa la marca Demae-can hacia delante.
Trabajando con uno de los mayores servicios de distribución de alimentos de Japón
Los dispositivos VPN no satisfacían las exigencias de la reubicación de la oficina y el aumento de la carga del sistema
Cuando los sistemas empresariales internos de Demae-can Co. eran accesibles de forma remota desde fuera de la oficina, los empleados utilizaban clientes VPN de SSL en sus ordenadores para acceder a los dispositivos de la oficina. La empresa tenía aproximadamente 500 cuentas VPN, pero la reubicación de las oficinas y el aumento de la carga del sistema les obligaron a implementar un nuevo entorno de acceso remoto.
"No pudimos llevar nuestro equipo de red a las nuevas oficinas debido al espacio limitado", afirma Hideoki Yoshikawa, jefe del departamento de Sistemas de información de la sede de productos de Demae-can Co. "Esto significaba que no podíamos instalar nuestros dispositivos VPN en las nuevas oficinas, por lo que estábamos en riesgo de perder el acceso a los sistemas internos".
De manera similar a la reubicación de la oficina, el aumento de la carga del sistema fue también resultado de la ampliación de las operaciones y el personal. El número de usuarios activos alcanzó los 3,7 millones en el tercer trimestre de 2020, con 24 000 restaurantes miembros y un volumen bruto de mercancías (GMV) de 29 700 millones de yenes. En el tercer trimestre de 2021, esta cifra había aumentado a 6,52 millones de usuarios activos (~ 1,8 veces más), 74 000 restaurantes miembros (~ 3 veces más) y un GMV de 42 800 millones de yenes (~ 1,4 veces más).
El negocio creció a un ritmo que la empresa nunca había experimentado antes. "Nuestros sistemas de TI ya no podían seguir el ritmo de crecimiento del negocio. No había racks disponibles en el centro de datos, por lo que no podíamos agregar más servidores físicos. Obviamente, trabajamos diligentemente para optimizar el rendimiento, pero no podíamos seguir el ritmo de crecimiento de la empresa", comenta Yoshikawa.
"La razón principal por la que seleccionamos EAA es que nos permitía acceder sin problemas tanto a los centros de datos como a la nube. Además, podíamos controlar el acceso mediante el marco Zero Trust con sistemas de autenticación y autorización más sólidos".— Hideoki Yoshikawa, jefe del departamento de Sistemas de información de la sede de productos de Demae-can Co.
Necesidad de un acceso fluido a un entorno híbrido
Debido a su situación en el centro de datos, Demae-can Co. comenzó a acelerar su transición a los servicios en la nube y migró a un entorno híbrido que combinaba servicios locales y de nube pública. Para las campañas y otros servicios orientados al cliente que generan una carga pesada en los servidores, por ejemplo, Demae-can decidió utilizar un servicio en la nube, ya que los servidores se pueden añadir fácilmente y los servicios en la nube son más resilientes a las cargas pesadas.
El personal de desarrollo comenzó también a migrar los sistemas empresariales a la nube, pero todavía había muchos sistemas que utilizaban centros de datos. Por este motivo, Demae-can Co. necesitaba un nuevo acceso remoto que permitiera un acceso perfecto tanto a los centros de datos como a la nube.
"Lo más importante era evitar cualquier alteración de la productividad. Necesitábamos que los usuarios pudieran acceder sin problemas a los centros de datos y a la nube sin tener que pensar en el sistema al que necesitaban acceder. Tampoco pudimos instalar aparatos debido a la falta de espacio en nuestras oficinas y en el centro de datos", cuenta Yoshikawa. "Afortunadamente, Akamai Enterprise Application Access cumplía todos nuestros requisitos".
Akamai facilita una conectividad segura
Con el plan de reubicación de oficinas de Demae-can Co. en marcha, la empresa consideró varias opciones y Enterprise Application Access (EAA) se identificó como la mejor solución. Como describió Yoshikawa: "Comparamos y contrastamos Enterprise Application Access con las VPN de tipo nube ofrecidas por otros proveedores. La razón principal por la que seleccionamos EAA es que nos permitía acceder sin problemas tanto a los centros de datos como a la nube. Además, podíamos controlar el acceso mediante el marco Zero Trust con sistemas de autenticación y autorización más sólidos. Por todas estas razones, decidimos implementar EAA como nuestra nueva solución de acceso remoto".
Mientras se preparaba para la reubicación de oficinas de Demae-can Co., la empresa llevó a cabo una prueba de concepto (PoC) de Enterprise Application Access. No se produjeron problemas importantes durante la fase de prueba de concepto y, una vez finalizada la reubicación, Enterprise Application Access pasó directamente de la prueba de concepto a la producción. Enterprise Application Access se convirtió rápidamente en una parte esencial del nuevo entorno de acceso remoto.
"EAA se presentó como una solución de acceso remoto para sustituir nuestra VPN e incluía estrictos controles de acceso Zero Trust", afirma Yoshikawa. "Esperábamos que el proceso de instalación del conector Enterprise Application Access (dispositivo virtual) en el servidor sería complejo, pero se completó prácticamente usando solo la plantilla. Fue bastante fácil de instalar".
Demae-can Co. tiene cerca de 800 licencias de usuario de Enterprise Application Access y ya ha emitido más de 700 cuentas. Cuando los empleados salen de la oficina, los ingenieros utilizan el cliente EAA para todo su acceso. "Tenemos usuarios que instalan el cliente EAA y, para ellos, EAA simplemente ha sustituido a la VPN. Lo que ha cambiado es solo la forma en que inician sesión. Nada ha cambiado en términos de usabilidad", continúa Yoshikawa. "El usuario no tiene que pensar si se está conectando a un centro de datos o a la nube. El cliente EAA se conecta automáticamente al conector de EAA apropiado para cada aplicación. El hecho de que no hayamos recibido comentarios negativos de los usuarios es la prueba de que están accediendo a lo que necesitan sin problemas".
El hecho de que no hayamos recibido comentarios negativos de los usuarios es la prueba de que están accediendo a lo que necesitan sin problemas.Hideoki Yoshikawa, jefe del departamento de Sistemas de información de la sede de productos de Demae-can Co.
Acceso segmentado a través de iniciativas de seguridad Zero Trust
Demae-can Co. no solo utiliza Enterprise Application Access como una sencilla herramienta de acceso remoto, sino que también ha comenzado a utilizarla como solución de control de autorizaciones para habilitar la seguridad Zero Trust. La autorización se controla mediante Enterprise Application Access y los permisos de acceso se conceden según la función del empleado. Por ejemplo, el acceso a los sistemas empresariales utilizados internamente se concede a una amplia gama de usuarios, pero solo los ingenieros de los departamentos pertinentes tienen acceso a las bases de datos del entorno de desarrollo y a sistemas similares. El sistema está configurado de forma que el personal de ventas y otros empleados no puedan acceder a los entornos de desarrollo. Naturalmente, ni siquiera los ingenieros pueden acceder a todas las bases de datos de la empresa. Las conexiones se limitan al personal perteneciente a los departamentos involucrados en el desarrollo.
Según Yoshikawa: "Desde que instalamos Enterprise Application Access, queríamos implementar completamente la seguridad Zero Trust. No obstante, nuestro viaje acaba de comenzar. Esperamos implementar un control más detallado basado en el concepto de Zero Trust en el futuro".
Se han planificado nuevas mejoras de seguridad a través de la autenticación multifactor
El modelo Zero Trust y otras medidas de seguridad están aumentando en Demae-can Co. y, a medida que el negocio crece, también se produce un aumento asociado en la cantidad de información personal que gestiona la empresa. "Demae-can se ha convertido en un popular servicio de distribución utilizado por muchos clientes, y sentimos una gran responsabilidad de proteger la información personal de nuestros clientes", señala Yoshikawa. "Debemos ser especialmente cuidadosos con los ataques dirigidos que podrían acceder a nuestra red y filtrar información personal. Por ello, estamos considerando implementar Akamai MFA como método de autenticación multifactor para evitar el robo de cuentas y las filtraciones de datos. Esperamos seguir trabajando con Akamai en el futuro".
*Los detalles de esta historia se refieren al momento de la entrevista. Tenga en cuenta que existe la posibilidad de cambios desde que esta historia fue escrita por primera vez.
Acerca de Demae-can Co., Ltd.
Demae-can Co. gestiona Demae-can, el portal de distribución de alimentos más grande de Japón. Demae-can ofrece servicios de distribución a más de 100 000 tiendas participantes, que van desde pizza hasta comida china, sushi, cocina occidental, alcohol y supermercados online. El rendimiento de la empresa ha crecido a través de servicios como Sharing Delivery (entrega compartida), por los que incluso los restaurantes sin servicios de entrega internos pueden ofrecer entregas compartiendo la red de entrega de Demae-can; Incubation Kitchen, que proporciona apoyo para los servicios de distribución de alimentos de prueba a bajo riesgo y coste; y Shiire-can, un servicio de adquisición conjunta para restaurantes. Demae-can firmó un acuerdo de colaboración comercial con LINE Corp. en mayo de 2016. A esto le siguió el anuncio de un acuerdo de capital y operativo con LINE Corp. en marzo de 2020. De cara al futuro, Demae-can pretende ser una plataforma integral de marketing de alimentos que cubra todos los servicios de restauración. https://demae-can.com
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.