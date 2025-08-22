©2025 Akamai Technologies
Uma das maiores empresas de entrega de alimentos do Japão
Uma das maiores empresas de entrega de alimentos online do Japão, a Demae-can Co., Ltd. expandiu seus negócios ao mesmo tempo em que implementou novos serviços, incluindo a entrega compartilhada e os serviços de aquisição conjunta da Shiire-Can para restaurantes. Com as recentes mudanças no estilo de vida das pessoas, houve um forte crescimento na indústria de entrega de alimentos, e os negócios da Demae-can Co. se expandiram a uma taxa sem precedentes. A empresa acredita na responsabilidade de entregar refeições com segurança, cuidadosamente preparadas pelos restaurantes e entregues diretamente na porta do cliente. A empresa tem como objetivo manter-se à frente da curva nesses momentos de rápida mudança, respondendo às necessidades do mercado que impulsionam a marca Demae-can.
Serviços de VPN não atenderam às demandas de realocação de escritórios e aumento da carga do sistema
Quando os sistemas comerciais internos da Demae-can Co. eram acessíveis remotamente de fora do escritório, os funcionários usavam clientes de VPN SSL (Secure Sockets Layer) em seus computadores para acessar os dispositivos do escritório. A empresa tinha cerca de 500 contas de VPN, mas a realocação de escritórios e uma maior carga do sistema exigiam que fosse implementado um novo ambiente de acesso remoto.
"Não conseguimos levar nossos equipamentos de rede para os novos escritórios devido ao espaço limitado", afirma Hideoki Yoshikawa, chefe do Departamento de Sistemas de Informação da sede de produtos da Demae-can Co. "Por isso, não era possível instalar nossos dispositivos de VPN nos novos escritórios e corríamos o risco de perder o acesso aos sistemas internos."
Semelhante à realocação dos escritórios, o aumento da carga do sistema também foi resultado de operações e equipes expandidas. O número de usuários ativos atingiu 3,7 milhões no terceiro trimestre de 2020, com 24 mil restaurantes membros e um volume bruto de mercadorias (GMV) de 29,7 bilhões de ienes. Até o terceiro trimestre de 2021, esses números tinham crescido para 6,52 milhões de usuários ativos (aprox. 1,8 vez), 74 mil restaurantes membros (aprox. 3 vezes) e um GMV de 42,8 bilhões de ienes (aprox. 1,4 vez).
Os negócios cresceram a uma taxa que a empresa nunca tinha visto antes. "Nossos sistemas de TI não conseguiam mais acompanhar o ritmo do crescimento dos negócios. Não havia racks disponíveis no data center, então não podíamos adicionar mais servidores físicos. Obviamente, trabalhamos diligentemente no ajuste de desempenho, mas não conseguíamos acompanhar o ritmo no qual a empresa estava crescendo", afirma Yoshikawa.
Necessidade de acesso contínuo a um ambiente híbrido
Devido à situação do data center, a Demae-can Co. começou sua transferência para serviços de nuvem e migrou para um ambiente híbrido que combinava serviços no local e na nuvem pública. Para campanhas e outros serviços voltados ao cliente que geram muita carga para os servidores, por exemplo, a Demae-can decidiu usar um serviço em nuvem, já que os servidores podem ser facilmente adicionados e os serviços de nuvem são mais resistentes a cargas pesadas.
A equipe de desenvolvimento começou a migrar sistemas corporativos para a nuvem também, mas ainda havia muitos sistemas que usavam data centers. Por esse motivo, a Demae-can Co. precisava de um novo acesso remoto que permitisse acesso contínuo aos data centers e à nuvem.
"O mais importante era evitar qualquer interrupção na produtividade. Era necessário que os usuários acessassem os data centers e a nuvem perfeitamente sem pensar em qual sistema precisavam acessar. Também não era possível instalar dispositivos devido à falta de espaço em nossos escritórios e no data center", afirma Yoshikawa. "Felizmente, o Akamai Enterprise Application Access atendia a todos os nossos requisitos."
A Akamai facilita a conectividade segura
Com o plano de realocação de escritórios da Demae-can Co. em vigor, a empresa considerou várias opções, e o EAA (Enterprise Application Access) foi considerado a melhor solução. Como Yoshikawa descreveu, "Comparamos o Enterprise Application Access a VPNs do tipo nuvem oferecidas por outros fornecedores. O principal motivo pelo qual selecionamos o EAA foi que ele nos permitiu acessar perfeitamente os data centers e a nuvem. Além disso, permitiu-nos controlar o acesso pela estrutura Zero Trust com sistemas de autenticação e autorização mais fortes. Por todas essas razões, decidimos implementar o EAA como nossa nova solução de acesso remoto."
Enquanto se preparava para a realocação dos seus escritórios, a Demae-can Co. realizou uma PoC (prova de conceito) do Enterprise Application Access. Nenhum problema importante surgiu durante a fase de PoC, e, após a conclusão da realocação, o Enterprise Application Access passou diretamente da PoC à produção. O Enterprise Application Access rapidamente se tornou uma parte essencial do novo ambiente de acesso remoto.
"O EAA foi implementado como uma solução de acesso remoto para substituir nossa VPN e veio com controles de acesso Zero Trust rigorosos", diz Yoshikawa. "Esperávamos que algum processo complexo fosse necessário para instalar o conector (dispositivo virtual) do Enterprise Application Access no servidor, mas o processo foi quase totalmente concluído usando apenas o modelo. Foi muito simples de instalar."
A Demae-can Co. tem quase 800 licenças de usuário do Enterprise Application Access e já registrou mais de 700 contas. Quando os funcionários saem do escritório, os engenheiros usam o cliente do EAA para todos os acessos. "Nossos usuários instalam o cliente do EAA, que simplesmente substitui a VPN para eles. O que muda é apenas a forma como eles fazem login. Nada mudou em termos de usabilidade", continua Yoshikawa. "O usuário não precisa pensar se está se conectando a um data center ou à nuvem. O cliente do EAA se conecta automaticamente ao conector apropriado do EAA para cada aplicação. E o fato de não termos recebido nenhum feedback negativo dos usuários é a prova de que eles estão acessando o que precisam sem problemas."
Acesso segmentado por meio de iniciativas de segurança Zero Trust
A Demae-can Co. não apenas usa o Enterprise Application Access como uma ferramenta de acesso remoto simples, como também como uma solução de controle de autorização para habilitar a segurança Zero Trust. A autorização é controlada pelo Enterprise Application Access, e as permissões de acesso são concedidas de acordo com a função do funcionário. Por exemplo, o acesso aos sistemas corporativos usados internamente é concedido a uma ampla variedade de usuários, mas somente engenheiros nos departamentos relevantes têm permissão para acessar bancos de dados de ambientes de desenvolvimento e sistemas semelhantes. O sistema é configurado de modo que a equipe de vendas e outros funcionários não possam acessar ambientes de desenvolvimento. Naturalmente, nem mesmo os engenheiros conseguem acessar todos os bancos de dados da empresa. As conexões são restritas à equipe pertencente aos departamentos envolvidos no desenvolvimento.
De acordo com Yoshikawa, "Desde que instalamos o Enterprise Application Access, queríamos implementar completamente a segurança Zero Trust. No entanto, nossa jornada está apenas começando. No futuro, esperamos implementar um controle mais granular com base no conceito Zero Trust."
Melhorias de segurança complementares planejadas por meio da autenticação multifator
O modelo Zero Trust e outras medidas de segurança estão sendo cada vez mais implementados na Demae-can Co., e, com o crescimento da empresa, há também um aumento na quantidade de informações pessoais que a empresa gerencia. "A Demae-can cresceu e se tornou um serviço de entrega popular utilizado por muitos clientes, e temos uma grande responsabilidade com a proteção das informações pessoais dos nossos clientes", afirma Yoshikawa. "Precisamos ter cuidado especial com ataques direcionados que possam infiltrar nossa rede e vazar informações pessoais. Para isso, estamos considerando implementar a MFA da Akamai como autenticação multifator para impedir a invasão de contas e os vazamentos de dados. Esperamos continuar trabalhando com a Akamai no futuro."
*Os detalhes desta história se referem ao momento em que a entrevista foi realizada. É possível que tenha havido alterações desde que a história foi escrita pela primeira vez.
Sobre a Demae-can Co., Ltd.
A Demae-can Co. opera a Demae-can, o maior portal de entrega de alimentos do Japão. A Demae-can oferece serviços de entrega para mais de 100 mil lojas participantes, incluindo pizza, comida chinesa, sushi, culinária ocidental e bebidas alcoólicas, além de supermercados online. O desempenho da empresa cresceu através de serviços, incluindo: Sharing Delivery, através do qual até mesmo restaurantes sem serviços internos de entrega podem oferecer o serviço compartilhando a rede de entrega da Demae-can; Incubation Kitchen, que fornece apoio a serviços experimentais de entrega de alimentos a baixo risco e custo; e Shiire-can, um serviço de aquisição conjunta para restaurantes. A Demae-can assinou um contrato de colaboração comercial com a LINE Corp. em maio de 2016. Após isso, foi feito o anúncio de um acordo operacional e de capital com A LINE Corp. em março de 2020. Daqui para frente, a Demae-can planeja ser uma plataforma abrangente de marketing de alimentos que abrange todos os serviços de restaurante. https://demae-can.com
Sobre a Akamai
A Akamai potencializa e protege a vida online. As principais empresas do mundo escolhem a Akamai para criar, entregar e proteger suas experiências digitais, ajudando bilhões de pessoas a viver, trabalhar e jogar todos os dias. Com a plataforma de computação mais distribuída do mundo, da nuvem à edge, nós facilitamos o desenvolvimento e a execução de aplicações para os nossos clientes, enquanto mantemos as experiências mais próximas dos usuários e as ameaças ainda mais distantes. Saiba mais sobre as soluções da Akamai para segurança, computação e entrega em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog ou siga a Akamai Technologies no X (Twitter) e no LinkedIn.