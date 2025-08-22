Quando os sistemas comerciais internos da Demae-can Co. eram acessíveis remotamente de fora do escritório, os funcionários usavam clientes de VPN SSL (Secure Sockets Layer) em seus computadores para acessar os dispositivos do escritório. A empresa tinha cerca de 500 contas de VPN, mas a realocação de escritórios e uma maior carga do sistema exigiam que fosse implementado um novo ambiente de acesso remoto.

"Não conseguimos levar nossos equipamentos de rede para os novos escritórios devido ao espaço limitado", afirma Hideoki Yoshikawa, chefe do Departamento de Sistemas de Informação da sede de produtos da Demae-can Co. "Por isso, não era possível instalar nossos dispositivos de VPN nos novos escritórios e corríamos o risco de perder o acesso aos sistemas internos."

Semelhante à realocação dos escritórios, o aumento da carga do sistema também foi resultado de operações e equipes expandidas. O número de usuários ativos atingiu 3,7 milhões no terceiro trimestre de 2020, com 24 mil restaurantes membros e um volume bruto de mercadorias (GMV) de 29,7 bilhões de ienes. Até o terceiro trimestre de 2021, esses números tinham crescido para 6,52 milhões de usuários ativos (aprox. 1,8 vez), 74 mil restaurantes membros (aprox. 3 vezes) e um GMV de 42,8 bilhões de ienes (aprox. 1,4 vez).

Os negócios cresceram a uma taxa que a empresa nunca tinha visto antes. "Nossos sistemas de TI não conseguiam mais acompanhar o ritmo do crescimento dos negócios. Não havia racks disponíveis no data center, então não podíamos adicionar mais servidores físicos. Obviamente, trabalhamos diligentemente no ajuste de desempenho, mas não conseguíamos acompanhar o ritmo no qual a empresa estava crescendo", afirma Yoshikawa.