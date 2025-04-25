出前館の社内業務システムにオフィス外からリモートアクセスできるようになったとき、従業員はオフィス内のデバイスにアクセスするためにコンピューター上の SSL VPN クライアントを使用しました。同社は約 500 の VPN アカウントを持っていましたが、オフィスの移転とシステム負荷の増加により、新しいリモートアクセス環境を導入する必要がありました。

「スペースが限られているため、新しいオフィスにネットワーク機器を持ち込むことはできませんでした」と、出前館のプロダクト本部情報システム部部長、吉川英興氏は言います。「つまり、新しいオフィスに VPN デバイスを設置できなかったため、社内システムへのアクセスが失われる危険性がありました」。

オフィス移転と同様に、システム負荷の増加も業務や人員の拡大によるものでした。2020 年第 3 四半期には、アクティブユーザー数が 370 万人、加盟レストラン数が 2 万 4,000 店、流通総額（GMV）が 297 億円に達しました。2021 年の第 3 四半期には、アクティブユーザー数が 652 万人（約 1.8 倍）、加盟レストラン数が 7 万 4,000 店（約 3 倍）、GMV が 428 億円（約 1.4 倍）に成長しました。

出前館のビジネスはかつてないほどの成長率を見せています。「当社の IT システムは、ビジネスの成長スピードについていけなくなっていました。データセンターに使用可能なラックがないため、物理サーバーを追加することができませんでした。もちろん、パフォーマンスのチューニングには熱心に取り組んでいましたが、ビジネスの成長スピードにはついていけませんでした」と吉川氏は述べています。