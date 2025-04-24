过去，当从办公室外远程访问 Demae-can Co. 的内部业务系统时，员工会使用其个人计算机上的 SSL VPN 客户端来访问办公室内的设备。该公司大约有 500 个 VPN 帐号，但办公室搬迁和系统负载的增加要求他们建立一个新的远程访问环境。

Demae-can Co. 产品总部信息系统部主管 Hideoki Yoshikawa 表示：“由于空间有限，我们无法将公司的网络设备带到新的办公室。这意味着，我们无法在新办公室安装我们的 VPN 设备，因此，我们有可能会无法访问内部系统”。

业务规模的扩大和人员的增多不仅导致了办公室搬迁，也增加了该公司的系统负载。2020 年第三季度，该公司的活跃用户数达到 370 万，会员餐厅有 2.4 万家，商品总额 (GMV) 达到 297 亿日元。到 2021 年第三季度，这一数字已经增长到 652 万活跃用户（约是上年的 1.8 倍），有 7.4 万家会员餐厅（约是上年的 3 倍），GMV 为 428 亿日元（约是上年的 1.4 倍）。

这样惊人的业务增长速度是该公司以前从未经历过的。Yoshikawa 表示：“我们的 IT 系统不再能跟上业务增长的步伐。数据中心没有可用的机架，因此我们无法添加更多物理服务器。我们在性能调优方面付出了很大的努力，但显然跟不上业务增长的速度”。