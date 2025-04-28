A causa della situazione del suo data center, Demae-can Co. ha iniziato a intensificare il passaggio ai servizi cloud e ha effettuato la migrazione ad un ambiente ibrido, che prevedeva servizi on-premise e servizi nel cloud pubblico. Ad esempio, per le campagne e i servizi orientati ai clienti che generano un pesante carico di lavoro sui server, Demae-can ha deciso di usare un servizio cloud, dal momento che i server possono essere facilmente aggiunti e che tali servizi sono più resilienti in questi casi.

Il personale addetto allo sviluppo ha avviato anche la migrazione dei sistemi aziendali nel cloud, ma comunque tanti sistemi ancora usavano i data center. Per questo motivo, Demae-can Co. aveva bisogno di un accesso remoto e continuo sia ai data center che al cloud.

"La cosa più importante è stata evitare interruzioni nella produttività. Avevamo bisogno che gli utenti accedessero senza problemi sia ai data center che al cloud, senza doversi preoccupare di capire a quale sistema dovessero accedere. Inoltre, non siamo riusciti a installare le appliance per mancanza di spazi nei nostri uffici e nel data center", dichiara Yoshikawa. "Per fortuna, Akamai Enterprise Application Access ha soddisfatto tutte le nostre esigenze".