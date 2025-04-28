©2025 Akamai Technologies
Gestione di uno dei più grandi servizi di consegna a domicilio di generi alimentari del Giappone
Uno dei più grandi servizi di consegna a domicilio di generi alimentari del Giappone, Demae-can Co., Ltd. ha incrementato il proprio business e aggiunto nuovi servizi, inclusi quelli di consegna condivisa e quelli di approvvigionamento congiunti con Shiire-can. Con i recenti cambiamenti nello stile di vita, il settore di consegna a domicilio di generi alimentari ha visto una forte crescita e il business di Demae-can Co. si è espanso a una velocità senza precedenti. L'azienda si propone di consegnare generi alimentari preparati con cura dai ristoranti direttamente a casa dei clienti in modo sicuro, tenendosi sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza in questi tempi di rapido cambiamento, rispondendo alle esigenze del mercato e, al contempo, promuovendo sempre più il marchio Demae-can.
I dispositivi VPN non erano adeguati alle esigenze di ricollocazione degli uffici e aumentavano il carico di lavoro sui sistemi
Quando i sistemi aziendali interni di Demae-can Co. erano accessibili da remoto dall'esterno dell'ufficio, i dipendenti usavano i client VPN SSL sui loro computer per accedere ai dispositivi presenti in ufficio. L'azienda disponeva di circa 500 account VPN, ma la ricollocazione degli uffici e un aumentato carico di lavoro sul sistema li ha costretti a implementare un nuovo ambiente di accesso remoto.
"Non abbiamo potuto portare la nostra attrezzatura di rete nei nuovi uffici a causa dello spazio limitato", afferma Hideoki Yoshikawa, direttore del reparto Information Systems della sezione Product HQ di Demae-can Co. "Pertanto, non siamo stati in grado di installare i nostri dispositivi VPN nei nuovi uffici, il che ci poneva a rischio di perdere l'accesso ai sistemi interni".
Oltre alla ricollocazione degli uffici, anche l'aumento del carico di lavoro sul sistema è stato il risultato dell'espansione delle operazioni e del personale. Il numero di utenti attivi raggiungeva 3,7 milioni nel terzo trimestre del 2020, con 24.000 ristoranti affiliati e un volume lordo di merci (VLM) pari a 29,7 miliardi di yen. Nel terzo trimestre del 2021, si è giunti ad un totale di 6,52 milioni di utenti attivi (~ 1,8 volte in più), 74.000 ristoranti affiliati (~ 3 volte in più) e un VLM pari a 42,8 miliardi di yen (~ 1,4 volte in più).
L'azienda era cresciuta a una velocità mai vista in precedenza. "I nostri sistemi IT non sono più riusciti a stare al passo con la crescita del business. Non c'erano rack disponibili nel data center, perciò non potevamo aggiungere altri server fisici. Ovviamente, abbiamo lavorato con solerzia alla personalizzazione delle performance, ma non siamo riusciti a stare al passo con la crescita dell'azienda", afferma Yoshikawa.
La necessità di un accesso continuo a un ambiente ibrido
A causa della situazione del suo data center, Demae-can Co. ha iniziato a intensificare il passaggio ai servizi cloud e ha effettuato la migrazione ad un ambiente ibrido, che prevedeva servizi on-premise e servizi nel cloud pubblico. Ad esempio, per le campagne e i servizi orientati ai clienti che generano un pesante carico di lavoro sui server, Demae-can ha deciso di usare un servizio cloud, dal momento che i server possono essere facilmente aggiunti e che tali servizi sono più resilienti in questi casi.
Il personale addetto allo sviluppo ha avviato anche la migrazione dei sistemi aziendali nel cloud, ma comunque tanti sistemi ancora usavano i data center. Per questo motivo, Demae-can Co. aveva bisogno di un accesso remoto e continuo sia ai data center che al cloud.
"La cosa più importante è stata evitare interruzioni nella produttività. Avevamo bisogno che gli utenti accedessero senza problemi sia ai data center che al cloud, senza doversi preoccupare di capire a quale sistema dovessero accedere. Inoltre, non siamo riusciti a installare le appliance per mancanza di spazi nei nostri uffici e nel data center", dichiara Yoshikawa. "Per fortuna, Akamai Enterprise Application Access ha soddisfatto tutte le nostre esigenze".
Le strutture Akamai proteggono la connettività
Con la ricollocazione degli uffici di Demae-can Co. in atto, l'azienda ha considerato diverse opzioni e ha identificato nell'Enterprise Application Access (EAA) la soluzione migliore. Come ha affermato Yoshikawa, "abbiamo messo a confronto Enterprise Application Access con le VPN di tipo cloud offerte da altri fornitori. Il motivo principale per cui abbiamo scelto EEA è stato che ci ha permesso di accedere senza problemi sia ai data center che sul cloud. Inoltre, ci ha consentito di controllare gli accessi dal sistema Zero Trust, con sistemi di autenticazione e autorizzazione più potenti. Per tutti questi motivi, abbiamo deciso di implementare EAA come nuova soluzione di accesso remoto".
Mentre si preparava alla ricollocazione degli uffici, Demae-can Co. ha lanciato una PoC (Proof-of-Concept) della soluzione Enterprise Application Access. Durante la fase PoC non è sorto alcun problema importante e, dopo il completamento della ricollocazione, la soluzione Enterprise Application Access è passata direttamente dalla fase PoC alla produzione. Enterprise Application Access è diventata rapidamente una parte essenziale del nostro nuovo ambiente di accesso remoto.
"Introdotta come soluzione di accesso remoto in sostituzione della nostra VPN, la soluzione EAA prevede rigidi controlli degli accessi Zero Trust", dichiara Yoshikawa. "Pensavamo che la procedura di installazione del connettore Enterprise Application Access (appliance virtuale) sul server fosse complessa, ma il tutto è stato completato quasi soltanto con il modello. È stato molto semplice da installare".
Demae-can Co. dispone di circa 800 licenze utente di Enterprise Application Access e ha già emesso più di 700 account. Quando i dipendenti lasciano l'ufficio, gli ingegneri usano il client EAA per tutti i loro accessi. "Alcuni utenti hanno installato il client EAA e per loro la soluzione EAA ha semplicemente sostituito la VPN. Quello che cambia è solo il modo di accedere. Non è cambiato nulla in termini di usabilità", continua Yoshikawa. "L'utente non deve preoccuparsi di capire se al momento è connesso a un data center o al cloud EAA Client si collega automaticamente al connettore EAA appropriato in base all'applicazione. e il fatto che non abbiamo ricevuto riscontri negativi da parte degli utenti è la prova del fatto che accedono a ciò di cui hanno bisogno senza alcun problema".
Accesso segmentato tramite iniziative di sicurezza Zero Trust
Demae-can Co. utilizza Enterprise Application Access non solo come semplice strumento di accesso remoto, ma ora anche come soluzione di controllo dell'autorizzazione per attivare la sicurezza Zero Trust. L'autorizzazione viene controllata da Enterprise Application Access e i permessi per l'accesso sono concessi in base al ruolo del dipendente. Ad esempio, l'accesso ai sistemi aziendali usati internamente è concesso a un'ampia gamma di utenti, ma solo gli ingegneri dei reparti interessati possono accedere ai database dell'ambiente di sviluppo e a sistemi simili. Il sistema è configurato in modo tale che il personale di vendita e altri dipendenti non possano accedere agli ambienti di sviluppo. Naturalmente, non tutti gli ingegneri possono accedere a tutti i database aziendali. Le connessioni sono limitate allo staff appartenente ai reparti coinvolti nello sviluppo.
Secondo Yoshikawa, "dopo l'installazione di Enterprise Application Access, volevamo implementare un sistema di sicurezza totalmente Zero Trust. Tuttavia, il nostro percorso è solo all'inizio. Speriamo di implementare in futuro un controllo più granulare basato sul concetto Zero Trust".
Ulteriori miglioramenti in termini di sicurezza pianificati tramite l'autenticazione multifattore
Demae-can Co. sta intensificando l'approccio Zero Trust e altre misure di sicurezza e alla crescita aziendale è associato anche un aumento dei dati personali gestiti dall'azienda. "Demae-can è cresciuta fino a diventare un popolare servizio di consegna usato da molti clienti, di cui sentiamo di dover proteggere i dati personali", afferma Yoshikawa. "Dobbiamo prestare particolare attenzione agli attacchi mirati che rischiano di penetrare nelle nostre reti e diffondere informazioni personali. A tale scopo, stiamo pensando di implementare Akamai MFA come autenticazione multifattore, per arrestare episodi di controllo degli account e fughe di dati. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con Akamai anche in futuro".
*I dettagli di questo articolo si riferiscono al momento in cui è stata condotta l'intervista, pertanto potrebbero riscontrarsi dei cambiamenti dal momento della stesura dell'articolo.
Informazioni su Demae-can Co., Ltd.
Demae-can Co. gestisce Demae-can, il più grande portale di consegna di generi alimentari del Giappone. Demae-can offre servizi di delivery per oltre 100.000 negozi aderenti, spaziando dalla pizza al cibo cinese, al sushi, alla cucina occidentale, agli alcolici e ai supermercati online. Le performance aziendali sono cresciute grazie a servizi quali la delivery condivisa, in cui anche i ristoranti senza servizio di consegna possono offrire questo tipo di servizi condividendo la rete di Demae-can; Incubation Kitchen, che fornisce il supporto per i servizi di consegna di generi alimentari di sperimentazione a basso rischio e a costi ridotti; e Shiire-can, un servizio di approvvigionamento condiviso per i ristoranti. Demae-can ha firmato un contratto di collaborazione commerciale con LINE Corp. nel maggio del 2016, seguito dall'annuncio di un accordo di capitale e operativo sempre con LINE Corp. nel marzo del 2020. In futuro, Demae-can punta a diventare una piattaforma di marketing alimentare completa in grado di offrire servizi a tutti i ristoranti. https://demae-can.com
