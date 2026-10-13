Lorsque les systèmes d'entreprise internes de Demae-can Co. étaient accessibles à distance, les employés utilisaient des clients VPN SSL sur leurs ordinateurs pour accéder aux terminaux du bureau. L'entreprise disposait d'environ 500 comptes VPN, mais le déménagement des bureaux et l'augmentation de la charge du système l'ont obligée à mettre en œuvre un nouvel environnement d'accès à distance.

« Il n'était pas possible d'apporter notre équipement réseau dans les nouveaux bureaux par manque d'espace », explique Hideoki Yoshikawa, responsable du service des systèmes d'information au sein du département en charge des produits chez Demae-can Co. « Étant donné que nous ne pouvions pas installer nos terminaux VPN dans les nouveaux bureaux, nous risquions de perdre l'accès aux systèmes internes. »

Parallèlement au déménagement des bureaux, l'accroissement des opérations et du personnel a entraîné une augmentation de la charge du système. Le nombre d'utilisateurs actifs était de 3,7 millions au troisième trimestre 2020, avec 24 000 restaurants membres et un volume brut de marchandises (GMV) de 29,7 milliards de yens. Au troisième trimestre 2021, l'entreprise comptait 6,52 millions d'utilisateurs actifs (environ 1,8 fois plus), 74 000 restaurants membres (environ 3 fois plus) et un GMV de 42,8 milliards de yens (environ 1,4 fois plus).

L'entreprise a connu une vitesse de croissance inédite. « Nos systèmes informatiques ne pouvaient plus suivre le rythme d'évolution de l'entreprise. L'absence de racks disponibles dans le centre de données empêchait l'ajout de serveurs physiques supplémentaires. Nous essayions évidemment assidûment d'optimiser les performances, mais nous ne pouvions pas suivre le rythme de croissance de l'entreprise », explique Hideoki Yoshikawa.