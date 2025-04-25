Mitsui Home

Mitsui Home이 서비스 계약을 체결한 지 대략 2년이 되었고 Enterprise Application Access를 통해 접속하는 비즈니스 시스템 수는 개발 및 훈련 환경을 포함해 80개가 넘습니다. 사용자 계정 수는 Mitsui Fudosan Group 직원 및 외부 벤더사를 포함해 처음에 약 2천 개에서 현재 5천 개로 늘었습니다. 약 4천 대의 컴퓨터, 3500개의 태블릿, 3500개의 스마트폰에서 원격으로 환경에 접속할 수 있습니다.

야마가는 이렇게 말합니다. "Enterprise Application Access가 처음 출시되었을 때 애플리케이션에 접속하는 두 가지 옵션을 제공했습니다. 하나는 기존의 사내 접속 방법이고 다른 하나는 새로운 Enterprise Application Access 라우트입니다. 사용자는 두 가지 접속 방법이 있다는 사실에 혼란을 겪으며 호응을 얻지 못했습니다. Enterprise Application Access를 사용한 접속 속도에 거의 변화가 없었기 때문에 회사 내부나 외부에서 비즈니스 시스템에 접속하는 표준 방법으로 지정했습니다."

사용자가 높이 평가한 주요 측면은 직관적이고 사용하기 쉽다는 점입니다. 이케자와는 이렇게 말합니다. "Enterprise Application Access의 장점 중 하나는 바로 사용자가 회사의 내부 네트워크나 인터넷 중 어디에서 연결하는지 생각하지 않아도 된다는 점입니다. 물론 브라우저를 통해 디바이스에서 접속할 수 있습니다. 이 점은 사용자에게도 중요합니다. 예를 들어 승인 요청이나 이와 유사한 결정을 스마트폰에서 워크플로우 시스템에 접속해 내릴 수 있습니다. 사무실에서 나와 있어도 수석 책임자가 스마트폰으로 결정을 승인할 수 있으므로 일주일이 걸리곤 했던 결정이 하루만 충분해집니다. 관리자 관점에서 처음에는 그렇게 많은 사용자의 원격 접속이 걱정됐지만, Enterprise Application Access의 제로 트러스트 보안 덕에 Akamai라면 마음이 놓입니다."

Mitsui Home은 원격 접속 환경을 구축하면서 코로나19가 확산되기 전에 만반의 준비를 갖춘 상태였습니다. 일본에 비상 사태가 선포된 후로 재택 근무가 기본적인 업무 방식이 될 때도 당황하지 않을 수 있었습니다. Enterprise Application Access를 통한 접속은 제로 트러스트의 개념에 기반하고 시스템 접속의 내부 및 외부 유형을 구별하지 않기 때문에 이를 사용하는 직원에게 설명할 부분도 많지 않았습니다. 이케자와는 이렇게 말합니다. "회사 컴퓨터를 요청하는 방법, 화상 회의와 채팅을 이용하는 방법 등을 설명했습니다. Enterprise Application Access는 팬데믹 대처 상황에서 원격 근무 생산성에 크게 기여했습니다."