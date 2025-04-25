©2025 Akamai Technologies
디지털 혁신을 수용한 주택 건설 회사
Mitsui Home Co., Ltd.,는 Mitsui Fudosan Group의 핵심 기업으로 맞춤형 주택과 의료 시설을 지으며 자산 임대 및 토지 사용 사업을 운영합니다. 회사의 디지털 혁신(DX) 추진 부서는 건축자를 지원하는 정보 및 통신 기술 전략을 관리합니다. DX 추진 부서 책임자인 야스시 하라(Yasushi Hara)는 이렇게 설명합니다. "우리가 맡은 역할은 Mitsui Home과 그룹에서 전반적으로 시스템 전략과 개발 계획을 설계, 구성, 관리하는 것입니다. 또한 핵심 시스템과 네트워크를 책임지고 있기 때문에 운영 범위는 일반적인 정보 시스템의 영역을 넘어섰습니다."
서류 기반에서 인터넷 기반 워크플로우로 주택 정보 서비스가 전환되면서 부동산 업계는 적극적으로 최신 정보 및 통신 기술(ICT)을 활용하고자 노력하고 있습니다. 코로나19에 대한 대응 조치로 대민 접촉을 피하면서 고객과의 온라인 미팅을 주선하고 웨비나 이벤트를 주선하기 위해 ICT 툴을 사용하는 데 관심이 모였습니다. Mitsui Home Co., Ltd. Systems Group이 이전 책임자이자 Mitsui Home Components의 기업 기획 책임자인 히토시 이케자와(Hitoshi Ikezawa)는 이렇게 말합니다. "Mitsui Home은 ICT로 혁신을 꾀합니다. 또한 고객 중심 서비스를 위한 디지털 기술을 사용하는 것 외에도 내부 직원 시스템을 지속적으로 업데이트해 유연성을 강화하고 고급 기능을 추가합니다. 실제로 현재는 온프레미스 시스템에서 클라우드 기반 시스템으로 전환하는 중입니다."
주요 비즈니스 시스템을 클라우드로 전환
Mitsui Home은 클라우드 기반 시스템으로 전환하면서 건축자가 시스템 관리 및 유지 관리 관련 노동 비용을 크게 줄일 수 있습니다. DX 추진 부서의 마사유키 야마가(Masayuki Yamaga)는 이렇게 말합니다. "예를 들어 2년의 개발 기간이 있고 5년에서 7년에 걸쳐 자산이 폐기된 경우 온프레미스 시스템의 사용 기간은 대략적으로 총 10년입니다. 부분적으로 추가하고 교체만 한다해도 최종 시스템은 여전히 오래되었을 수 있습니다. 결국 최고의 옵션은 즉시 업그레이드할 수 있는 클라우드 솔루션이라고 결론지었습니다.
많은 Mitsui Home 직원이 영업소와 건설 현장에서 일하는 상황을 염두에 두면 온프레미스 시스템을 가상화된 컴퓨팅 리소스를 제공하는 IaaS(Infrastructure-as-a-Service) 클라우드 컴퓨팅 모델로 이전하는 것이 효과적입니다. 야마가는 이렇게 말합니다. "저희는 모든 직원이 사용하는 내부 회사 포털, 영업부에서 사용하는 CRM 및 고객 정보, 프로세스 관리, 예산 관리, 유지 보수 관리, 건설 현장에서 사용하는 CAD 툴을 비롯해 다양한 비즈니스 시스템을 사용합니다. 이러한 애플리케이션을 원격으로 사용할 때 직원이 사무실에서와 같은 경험을 원합니다. 클라우드 기반 시스템에는 인터넷 연결을 통해 어디서나 접속할 수 있으므로 2015년 현장에서 근무하는 모든 직원에게 태블릿을 보급하기 시작했고, 2018년에는 스마트폰을 제공했습니다. 최근에는 클라우드에서 이러하 모바일 디바이스에서 비즈니스 시스템에 접속할 수 있는 환경을 구축했습니다."
회사 전체로 원격 접속 확장
원격 접속을 확장하려는 결정은 해외 스포츠 경기가 열리는 경우 직원의 근무 스타일에서 예상되는 변화와 맞물렸습니다. "여름에 큰 규모의 스포츠 경기가 열리는 전후에 기차 교통의 혼잡이 예상되었습니다. 이와 관련해 집에서 근무하거나 위성 사무실과 같인 모델하우스를 이용할 수 있는 원격 근무 솔루션을 모색하기 시작했습니다."라고 아케자와는 말합니다. "도쿄 대도시 지역에서 근무하는 인력의 약 70%, 대략 총 2천 명의 사람이 원격으로 근무하리라 가정했습니다. 이 정도 규모에서 필요한 모바일 라우터 관리와 VPN 계정 생성, 유지 관리, 대기를 처리하는 데 상당한 인력이 들어갈 수 있습니다. 그래서 저희는 원격 접속을 신속하게 지원하는 새로운 방법을 모색해야 했습니다."
당시 Mitsui Home은 이러한 수요를 충족하기 위해 확장 가능한 USB 모바일 라우터와 VPN 연결을 사용해 약 300명의 직원에게 원격 접속 연결성을 제공했습니다. 그러나 Mitsui Home이 5천 명의 사용자를 지원하는 회사 전체의 원격 업무 솔루션에 필요한 확장성을 고려하기 시작하면서 제로 트러스트 네트워크 접속 솔루션으로 Akamai의 Enterprise Application Access에 시선을 돌렸습니다.
또한 Enterprise Application Access로 VPN 기술의 보안 취약점을 해결할 수 있다는 점도 알아차렸습니다. 야마가는 이렇게 말합니다. "일반적으로 사용자가 단순히 비즈니스 시스템에 접속하고 비즈니스 시스템을 사용하는 경우에는 당시 기술로도 충분합니다. 하지만 VPN 연결은 운영 업무 서버에 직접 연결되는 내부 LAN과 유사합니다. 공격자가 탈취한 VPN 계정은 중대한 리스크이며, 데이터 유출로 이어질 수 있습니다. 따라서 제로 트러스트 관점에서 새로운 원격 접속 방법이 필요했습니다."
비용 및 시간 절감 성과
Mitsui Home은 Enterprise Application Access를 통해 다음과 같은 이점을 실현했습니다.
많은 사용자로 손쉽게 확장
야마가에 따르면, "VPN을 사용했을 때는 사용자가 늘어날 때마다 수동으로 조정해야 했습니다. 하지만 Enterprise Application Access를 사용하면 LDAP 인증에 연결된 비즈니스 시스템에 대한 접속 권한을 부여하는 워크플로우 중에 계정이 생성됩니다. 업무량이 늘어나지 않으면서 계정을 생성하고 관리할 수 있기 때문에 운영팀에 부담을 지우지 않으면서 사용자 인구 증가에 대체할 수 있었습니다.
위치에 상관없이 연결 기능
야마가는 이렇게 설명합니다. "IaaS에 기반한 비즈니스 시스템은 EAA 커넥터(가상 어플라이언스)를 사용해 인터넷에서 쉽고 안전하게 접속할 수 있습니다. Enterprise Application Access 커넥터는 추가 비용 없이도 어떤 수량에서도 매우 쉽게 활성화할 수 있어서 이러한 점에 끌렸습니다."
사용자에게 편리한 웹 기반 애플리케이션 접속
이케자와는 이렇게 말합니다. "클라우드로 전환하기 전에는 운영 시스템을 업데이트할 때마다 많은 클라이언트와 서버 간 비즈니스 앱을 사용할 수 없었습니다. 그래서 필요할 때 디바이스에서 접속할 수 있도록 웹 애플리케이션 환경으로 바꾼 이유가 여기에 있습니다. Enterprise Application Access를 사용하면 어떤 웹 브라우저로도 웹 애플리케이션에 접속할 수 있습니다. 또한 VPN에서처럼 클라이언트 소프트웨어를 배포하고 관리할 필요가 없어서 운영이 간소화됩니다."
견고한 기술 기반
이케자와는 이렇게 말합니다. "Akamai의 솔루션, 특히 CDN은 안정적인 서비스를 제공하기에 충분한 용량을 지원해줍니다. 안정적인 성능 외에도 100% 업타임 서비스 수준 계약은 우리 확신을 굳혀 줬습니다."
직관적인 사용 사례로 사용자 도입 촉진
Mitsui Home이 서비스 계약을 체결한 지 대략 2년이 되었고 Enterprise Application Access를 통해 접속하는 비즈니스 시스템 수는 개발 및 훈련 환경을 포함해 80개가 넘습니다. 사용자 계정 수는 Mitsui Fudosan Group 직원 및 외부 벤더사를 포함해 처음에 약 2천 개에서 현재 5천 개로 늘었습니다. 약 4천 대의 컴퓨터, 3500개의 태블릿, 3500개의 스마트폰에서 원격으로 환경에 접속할 수 있습니다.
야마가는 이렇게 말합니다. "Enterprise Application Access가 처음 출시되었을 때 애플리케이션에 접속하는 두 가지 옵션을 제공했습니다. 하나는 기존의 사내 접속 방법이고 다른 하나는 새로운 Enterprise Application Access 라우트입니다. 사용자는 두 가지 접속 방법이 있다는 사실에 혼란을 겪으며 호응을 얻지 못했습니다. Enterprise Application Access를 사용한 접속 속도에 거의 변화가 없었기 때문에 회사 내부나 외부에서 비즈니스 시스템에 접속하는 표준 방법으로 지정했습니다."
사용자가 높이 평가한 주요 측면은 직관적이고 사용하기 쉽다는 점입니다. 이케자와는 이렇게 말합니다. "Enterprise Application Access의 장점 중 하나는 바로 사용자가 회사의 내부 네트워크나 인터넷 중 어디에서 연결하는지 생각하지 않아도 된다는 점입니다. 물론 브라우저를 통해 디바이스에서 접속할 수 있습니다. 이 점은 사용자에게도 중요합니다. 예를 들어 승인 요청이나 이와 유사한 결정을 스마트폰에서 워크플로우 시스템에 접속해 내릴 수 있습니다. 사무실에서 나와 있어도 수석 책임자가 스마트폰으로 결정을 승인할 수 있으므로 일주일이 걸리곤 했던 결정이 하루만 충분해집니다. 관리자 관점에서 처음에는 그렇게 많은 사용자의 원격 접속이 걱정됐지만, Enterprise Application Access의 제로 트러스트 보안 덕에 Akamai라면 마음이 놓입니다."
Mitsui Home은 원격 접속 환경을 구축하면서 코로나19가 확산되기 전에 만반의 준비를 갖춘 상태였습니다. 일본에 비상 사태가 선포된 후로 재택 근무가 기본적인 업무 방식이 될 때도 당황하지 않을 수 있었습니다. Enterprise Application Access를 통한 접속은 제로 트러스트의 개념에 기반하고 시스템 접속의 내부 및 외부 유형을 구별하지 않기 때문에 이를 사용하는 직원에게 설명할 부분도 많지 않았습니다. 이케자와는 이렇게 말합니다. "회사 컴퓨터를 요청하는 방법, 화상 회의와 채팅을 이용하는 방법 등을 설명했습니다. Enterprise Application Access는 팬데믹 대처 상황에서 원격 근무 생산성에 크게 기여했습니다."
보안 접속 서비스 엣지를 위해 클라우드 컴퓨팅 추진
앞으로 Mitsui Home은 Enterprise Application Access 도입 이후 트래픽 감소를 확인했기 때문에 내부 네트워크로 재구성하려고 합니다. 수많은 네트워크에서 임대 회선 계약이 체결된 상태이며 호사는 이러한 계약을 인터넷 중심으로 개편할 계획입니다. Mitsui Home은 클라우드 시대에 새로운 네트워크 및 보안 프레임워크인 보안 접속 서비스 엣지(SASE)를 구축할 것입니다. 하라는 이렇게 말합니다. "이미 클라우드 기반 시스템으로 전환 중이기 때문에 클라우드 사용을 더욱 증진하려면 Mitsui Home은 앞으로 클라우드에서 종합적 네트워크와 보안 기능을 제공하는 SASE를 활용해야 한다고 생각합니다. 또한 Akamai가 SASE 분야 전문성으로 지원해 주기를 기대합니다."
Mitsui Home 소개
Mitsui Home Co., Ltd.는 Mitsui Fudosan Group의 핵심 기업입니다. 1974년 설립된 Mitsui Home은 내지진성과 단열에 기본적으로 뛰어난 성능을 보이는 목재 프레임 건축 분야의 우수 기업입니다. 기술 개발을 통한 성과 개선을 추구하는 이 회사는 안전하고 편안한 집을 짓는 것이 목표입니다. Mitsui Home은 환경 친화적 소재인 나무로 만든 지속 가능한 건물을 제공함으로써 사회에 기여할 뿐만 아니라, 사람들이 원하는 라이프스타일 옵션과 주택을 제공하는 동시에 뛰어난 기술과 설계 역량을 발전시키고자 노력합니다. https://www.mitsuihome.co.jp
Akamai 소개
Akamai는 온라인 라이프를 지원하고 보호합니다. 전 세계 주요 기업들은 매일 수십억 명 고객의 생활, 업무, 여가를 지원하고 디지털 경험을 안전하게 제공하기 위해 Akamai 솔루션을 활용한다. Akamai는 클라우드에서 엣지에 이르는 전 세계 가장 분산된 컴퓨팅 플랫폼을 구축했고 고객들이 쉽게 애플리케이션을 개발 및 실행하도록 지원하며 사용자와 가까운 곳에서 경험을 제공하고 위협을 차단합니다. Akamai의 보안, 컴퓨팅, 전송 솔루션에 관해 자세히 알아보려면 Akamai 홈페이지(akamai.com/ko), Akamai 블로그(akamai.com/ko/blog)를 확인하거나 X(Twitter)와 LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.