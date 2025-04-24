Mitsui Home Co., Ltd., 是 Mitsui Fudosan Group 旗下的核心企业，主要从事定制住宅建造、医疗设施建设、物业租赁及土地开发利用业务。该公司的数字化转型 (DX) 推进部门负责管理公司的信息与通信技术策略，以便为其主营的建筑业务提供支持。DX 推进部负责人 Yasushi Hara 解释道：“我们的职责是为 Mitsui Home 以及整个集团设计、制定并管理系统战略及发展规划。此外，我们还负责核心系统与网络的运维，因此我们的业务范围早已超越了常规信息系统的范畴。”

随着住宅信息服务从纸质工作流程转变为基于互联网的工作流程，房地产行业一直在积极地致力于利用最新的信息通信技术 (ICT)。此外，随着新冠疫情防疫措施的推行，为了避免面对面的接触，业界对于使用 ICT 工具来举行线上客户会议和举办网络研讨会的兴趣也日益浓厚。Mitsui Home Components 企业规划部负责人、前系统事业部主管 Hitoshi Ikezawa 表示：“Mitsui Home 正积极利用 ICT 技术进行创新。除了将数字技术用于面向客户的服务之外，我们还在不断更新公司的内部人事系统，以增强其灵活性并增加更多先进的功能。实际上，我们目前正在进行从本地系统到云端系统的迁移工作。”