住宅建设公司拥抱数字化转型
Mitsui Home Co., Ltd., 是 Mitsui Fudosan Group 旗下的核心企业，主要从事定制住宅建造、医疗设施建设、物业租赁及土地开发利用业务。该公司的数字化转型 (DX) 推进部门负责管理公司的信息与通信技术策略，以便为其主营的建筑业务提供支持。DX 推进部负责人 Yasushi Hara 解释道：“我们的职责是为 Mitsui Home 以及整个集团设计、制定并管理系统战略及发展规划。此外，我们还负责核心系统与网络的运维，因此我们的业务范围早已超越了常规信息系统的范畴。”
随着住宅信息服务从纸质工作流程转变为基于互联网的工作流程，房地产行业一直在积极地致力于利用最新的信息通信技术 (ICT)。此外，随着新冠疫情防疫措施的推行，为了避免面对面的接触，业界对于使用 ICT 工具来举行线上客户会议和举办网络研讨会的兴趣也日益浓厚。Mitsui Home Components 企业规划部负责人、前系统事业部主管 Hitoshi Ikezawa 表示：“Mitsui Home 正积极利用 ICT 技术进行创新。除了将数字技术用于面向客户的服务之外，我们还在不断更新公司的内部人事系统，以增强其灵活性并增加更多先进的功能。实际上，我们目前正在进行从本地系统到云端系统的迁移工作。”
将关键业务系统迁移到云端
通过向云端系统的转型，Mitsui Home 将能够有效降低与系统管理和维护相关的人力成本。DX 推进部的 Masayuki Yamaga 表示：“举例来说，如果一套本地系统的开发周期为两年，其资产折旧年限为五到七年，那么该系统的总使用年限约为 10 年。如果我们只进行部分的增加和更换，那么整个系统最终仍然会过时。为此，我们认为最佳方案是可以即时升级的云解决方案。”
由于 Mitsui Home 的员工都在售楼处和施工现场工作，因此将本地业务系统迁移到提供虚拟化计算资源的基础架构即服务 (IaaS) 云计算模式便成了顺理成章的选择。Yamaga 表示：“我们使用各种业务系统，包括所有员工使用的内部公司门户；销售人员使用的 CRM 和客户信息系统；在施工现场使用的流程管理、预算管理、维护管理和 CAD 工具。当员工远程使用这些应用程序时，他们希望获得与在办公室相同的使用体验。云端系统可以随时随地通过互联网连接进行访问，因此我们于 2015 年开始为所有参与外勤工作的人员配备平板电脑，2018 年又为他们配备了智能手机，并且最近我们还打造了一个能够让这些移动设备访问云端业务系统的环境。”
在全公司范围内扩大远程访问权限
为了应对某项国际体育赛事可能带来的员工工作模式变化，公司适时地做出了扩大远程访问权限的决定。Ikezawa 回忆道：“我们当时预计，在夏季大型体育赛事举办前后将出现通勤列车拥堵问题。考虑到这一点，我们开始寻找一种远程办公解决方案，既能让员工在家办公，也能支持他们将公司的样板房用作卫星办公室。我们估计，在东京都市圈工作的员工中大约有 70% 的人（总计约 2,000人）将进行远程办公。以这种规模来看，处理必要的移动路由器管理以及 VPN 帐户的创建、维护和授权将需要大量的人力。因此，我们迫切需要找到一种全新的、能够快速实现远程访问的方法。”
当时，Mitsui Home 一直使用 USB 移动路由器和 VPN 连接为大约 300 名员工提供远程访问连接，这样的规模在那时尚可满足需求。但是，当 Mitsui Home 开始考虑为全公司 5,000 位用户提供远程办公解决方案时，可扩展性成为了关键。于是，它转为使用 Akamai Enterprise Application Access，这是一款 Zero Trust 网络访问解决方案。
该公司也深知 Enterprise Application Access 能够消除 VPN 技术中存在的安全漏洞。Yamaga 表示：“只要用户能够轻松访问和使用业务系统，这项技术通常就足够好了。但 VPN 连接类似于内部 LAN，它能直接连接到运营工作服务器。遭到攻击者劫持的 VPN 帐户是一项严重风险，可能会引发数据泄露，因此我们需要一种符合 Zero Trust 原则的全新远程访问方法。”
节省的成本和时间
部署 Enterprise Application Access 后，Mitsui Home 获得了以下好处：
轻松扩展到更多用户
Yamaga 表示：“在使用 VPN 的情况下，每次用户数增加时，我们都必须进行手动调整。但采用 Enterprise Application Access 时，帐户创建作为工作流程的一部分执行，以便向用户授予对关联到 LDAP 身份验证的业务系统的访问权限。由于帐户的创建与管理都可以在不增加工作量的情况下完成，因此我们认为，即使未来用户规模增长，也不会给我们的运营团队带来额外的负担。”
能够在任何位置建立连接
Yamaga 解释道：“用户可以使用 EAA 连接器（虚拟设备）轻松、安全地通过互联网访问 IaaS 上的业务系统。Enterprise Application Access 连接器可轻松激活，数量不受限制且无需额外费用，正是这项能力吸引了我们。”
用户可轻松便捷地访问基于 Web 的应用程序
Ikezawa 表示：“在进行云迁移之前，每次操作系统更新时，我们都有很多客户端-服务器业务应用程序无法使用。正因如此，我们转而采用 Web 应用程序环境，这样任何设备都可以随时进行访问。有了 Enterprise Application Access，我们可以使用任意 Web 浏览器访问 Web 应用程序。我们也无需像使用 VPN 那样分发和管理客户端软件，这同样有助于简化操作。”
坚实的技术基础
Ikezawa 表示：“我们最终认定，以其卓越的 CDN 服务而闻名的 Akamai，其解决方案具备充足的承载能力，能够为我们提供稳定的服务。除了性能稳定之外，100% 正常运行时间的服务水平协议也打动了我们。”
直观的可用性是提高用户采用率的关键
自 Mitsui Home 签署服务协议至今，已经过去了大约两年的时间。如今，通过 Enterprise Application Access 访问的业务系统数量已超过 80 个，其中涵盖了开发和培训环境。用户帐户数量已从最初的近 2,000 个增长到如今的 5,000 多个，其中包括 Mitsui Fudosan Group 的员工和外部供应商。目前，大约有 4,000 台计算机、3,500 台平板电脑和 3,500 部智能手机可以对公司环境进行远程访问。
Yamaga 表示：“刚开始部署 Enterprise Application Access 时，我们提供了两种应用程序访问方式：传统的内部访问方法和通过 Enterprise Application Access 进行访问的全新路径。用户对存在两种访问方式感到困惑，因此新方法并没有推广开来。使用 Enterprise Application Access 的访问速度几乎没有变化，所以我们很快完成了标准化，方便从公司内部或外部访问业务系统。”
该产品广受用户好评的主要方面是它直观且易于使用。Ikezawa 表示：“Enterprise Application Access 的优势之一是，用户不必考虑他们是从公司的内部网络还是互联网进行连接。当然，它也可以通过浏览器从任何设备进行访问，这对用户来说非常重要。例如，用户通过智能手机访问工作流程系统，可以轻松完成审批请求或类似的决策操作。由于这让不在办公室的高层管理人员能够通过智能手机批准决策，因此以往需要一个星期的决策流程现在最快一天就可以完成。另外，从管理员的角度来看，我们最初对于这么多用户远程访问持谨慎态度，但 Enterprise Application Access 的 Zero Trust 安全模式让我们对 Akamai 感到放心。”
得益于远程访问环境的提前部署，Mitsui Home 在新冠疫情蔓延之前就已做好了充分准备。当后来日本因疫情宣布进入紧急状态，而远程办公成为首选工作方式时，该公司泰然自若，从容应对。由于通过 Enterprise Application Access 进行访问基于 Zero Trust 概念，并且无需区分内部和外部类型的系统访问，因此几乎无需对员工进行说明，他们就能轻松上手使用。Ikezawa 表示：“我们说明了如何申请公司电脑、如何进行视频会议和聊天等，仅此而已。面对各种防疫政策，Enterprise Application Access 极大提高了我们的远程生产力。”
推动云计算发展，着眼于构建安全访问服务边缘架构
未来，Mitsui Home 将对其内部网络进行重组，因为在引入 Enterprise Application Access 后，其内部网络的流量已显著减少。当前公司仍有许多通过合同租用的网络专线，下一步公司计划重新修订这些合同，转向以互联网为中心。Mitsui Home 将建立安全访问服务边缘 (SASE)，这是面向云时代的新型网络和安全框架。Hara 表示：“由于我们已经转向基于云的系统，为了进一步促进云的使用，我选择了 SASE，它提供来自云的综合网络和安全功能，我在其中看到了 Mitsui Home 的未来。我们也期待 Akamai 能以 SASE 领域的专业知识为我们提供支持。”
