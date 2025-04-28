Mitsui Home Co., Ltd., una parte essenziale del gruppo Mitsui Fudosan, costruisce case personalizzate e strutture mediche, oltre a gestire la locazione di proprietà e terreni. Il reparto di promozione della DX (Digital Transformation) dell'azienda gestisce la strategia informatica e delle tecnologie di comunicazione che supporta il costruttore. Yasushi Hara, responsabile del reparto di promozione della DX, spiega: "Il nostro ruolo è progettare, formulare e gestire la strategia dei sistemi e la pianificazione dello sviluppo per Mitsui Home e il gruppo nel suo complesso. Inoltre, siamo responsabili dei sistemi e delle reti principali, pertanto le nostre operazioni vanno oltre i sistemi informativi generali".

Con il passaggio dei servizi informativi per l'edilizia residenziale dai workflow cartacei a quelli basati su Internet, il settore immobiliare ha lavorato attivamente per utilizzare le più recenti tecnologie ICT (Information and Communication Technology). Inoltre, con l'adozione delle contromisure per il COVID-19, si è registrato un grande interesse nell'utilizzo degli strumenti ICT per tenere riunioni online con i clienti e organizzare eventi di webinar, evitando, al contempo, il contatto con le persone. "Mitsui Home sta perseguendo l'innovazione con le tecnologie ICT", afferma Hitoshi Ikezawa, responsabile del Corporate Planning Department di Mitsui Home Components ed ex responsabile del Systems Group. "Oltre a utilizzare la tecnologia digitale per i servizi orientati al cliente, stiamo costantemente aggiornando i nostri sistemi interni per il personale, aggiungendo flessibilità e funzioni più avanzate. Stiamo infatti migrando dai sistemi locali a sistemi basati sul cloud".