Mitsui Home a signé l'accord de service il y a environ deux ans, et le nombre de systèmes métiers accessibles via Enterprise Application Access est désormais supérieur à 80, environnements de développement et de formation inclus. Le nombre de comptes utilisateur est passé de près de 2 000 à plus de 5 000 aujourd'hui, en comptant le personnel du groupe Mitsui Fudosan et les fournisseurs externes. L'environnement est accessible à distance par environ 4 000 ordinateurs, 3 500 tablettes et 3 500 smartphones.

« Lorsque Enterprise Application Access a été lancé, nous avons proposé deux méthodes pour accéder aux applications : la méthode traditionnelle en interne et la nouvelle, via Enterprise Application Access », explique M. Yamaga. « Les utilisateurs étaient troublés par l'existence de deux modes d'accès, et la solution n'a pas été adoptée. La vitesse d'accès n'ayant quasiment pas changé grâce à Enterprise Application Access, nous l'avons rapidement standardisée afin d'accéder aux systèmes métiers depuis l'intérieur ou l'extérieur de l'entreprise. »

L'aspect le plus apprécié par les utilisateurs est son intuitivité et sa simplicité d'utilisation. « Enterprise Application Access a notamment un avantage : les utilisateurs n'ont pas à se soucier de savoir s'ils se connectent depuis le réseau interne de l'entreprise ou via Internet », explique M. Ikezawa. « Bien sûr, il est également accessible depuis n'importe quel terminal via un navigateur, ce qui est important pour les utilisateurs. Par exemple, une demande d'approbation ou une décision similaire peut être prise avec un smartphone en accédant au système de flux de travail. Cela permet aux cadres supérieurs d'approuver des décisions directement depuis leur smartphone, même lorsqu'ils sont en déplacement. Ainsi, des décisions qui prenaient auparavant une semaine peuvent désormais être finalisées en une journée seulement. De plus, en tant qu'administrateurs, nous étions d'abord méfiants concernant le fait d'accorder l'accès à distance à autant d'utilisateurs. Mais maintenant, nous nous sentons en sécurité avec Akamai grâce à la sécurité Zero Trust d'Enterprise Application Access. »

Avec l'environnement d'accès à distance en place, Mitsui Home disposait des moyens adéquats avant la propagation de la COVID-19. Il n'y avait aucune raison de paniquer lorsque le télétravail est devenu la méthode de travail privilégiée après la déclaration d'un état d'urgence au Japon. Comme l'accès via Enterprise Application Access repose sur le principe du Zero Trust et n'opère pas de distinction entre les accès internes et externes aux systèmes, très peu d'explications ont été nécessaires pour que le personnel puisse l'utiliser. « Nous avons expliqué comment faire une demande d'ordinateur d'entreprise, comment organiser des visioconférences et des discussions, etc. », explique M. Ikezawa. « Enterprise Application Access a grandement contribué à notre productivité à distance dans le cadre des contre-mesures ayant découlé de la pandémie. »