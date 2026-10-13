Mitsui Home Co., Ltd., entité centrale du groupe Mitsui Fudosan, est spécialisée dans la construction de maisons sur mesure et d'établissements médicaux, ainsi que dans la gestion de baux immobiliers et l'utilisation des terrains. Le service de promotion de la transformation digitale (DX) de l'entreprise gère la stratégie en matière de technologies de l'information et de la communication qui soutient l'activité du constructeur. Comme l'explique Yasushi Hara, responsable du service : « Notre mission consiste à concevoir, élaborer et piloter la stratégie des systèmes ainsi que la planification du développement, tant pour Mitsui Home que pour l'ensemble du groupe. Nous sommes également responsables des systèmes et réseaux centraux, ce qui étend notre champ d'action au-delà des systèmes d'information généraux. »
Avec la transition des services d'informations immobilières du format papier vers des flux de travail digitaux basés sur Internet, le secteur immobilier s'efforce activement d'exploiter les technologies de l'information et de la communication (TIC) les plus récentes. Dans le cadre des mesures liées à la COVID-19, l'intérêt pour les outils TIC s'est intensifié, notamment pour organiser des réunions en ligne avec les clients et des webinaires, tout en limitant les contacts physiques. Hitoshi Ikezawa, directeur du service de planification d'entreprise chez Mitsui Home Components et ancien directeur du groupe Systèmes, souligne : « Mitsui Home s'engage résolument dans l'innovation par les TIC. » « Outre l'utilisation de la technologie digitale pour les services orientés client, nous mettons constamment à jour nos systèmes internes de gestion du personnel, ce qui nous permet d'ajouter de la flexibilité et des fonctionnalités plus avancées. En effet, nous opérons actuellement une migration pour passer de systèmes sur site vers un système basé sur le cloud. »