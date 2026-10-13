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Mitsui Home

Basée sur un modèle Zero Trust et suivant une règle centrée sur le cloud, l'entreprise utilise une plateforme d'authentification pour fournir des connexions sécurisées

Logo Mitsui Home

Localisation géographique

Shinjuku, Tokyo

Secteur

Manufacturing

Principaux impacts

  • Mise en œuvre d'une plateforme d'authentification pour plus de 80 systèmes métiers
  • Accès à distance pris en charge pour plus de 5 000 utilisateurs
  • Garantie d'un télétravail en toute sécurité dans des conditions de pandémie

Solution

Enterprise Application Access
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La société de construction de logements adopte la transformation digitale

Mitsui Home Co., Ltd., entité centrale du groupe Mitsui Fudosan, est spécialisée dans la construction de maisons sur mesure et d'établissements médicaux, ainsi que dans la gestion de baux immobiliers et l'utilisation des terrains. Le service de promotion de la transformation digitale (DX) de l'entreprise gère la stratégie en matière de technologies de l'information et de la communication qui soutient l'activité du constructeur. Comme l'explique Yasushi Hara, responsable du service : « Notre mission consiste à concevoir, élaborer et piloter la stratégie des systèmes ainsi que la planification du développement, tant pour Mitsui Home que pour l'ensemble du groupe. Nous sommes également responsables des systèmes et réseaux centraux, ce qui étend notre champ d'action au-delà des systèmes d'information généraux. »

Avec la transition des services d'informations immobilières du format papier vers des flux de travail digitaux basés sur Internet, le secteur immobilier s'efforce activement d'exploiter les technologies de l'information et de la communication (TIC) les plus récentes. Dans le cadre des mesures liées à la COVID-19, l'intérêt pour les outils TIC s'est intensifié, notamment pour organiser des réunions en ligne avec les clients et des webinaires, tout en limitant les contacts physiques. Hitoshi Ikezawa, directeur du service de planification d'entreprise chez Mitsui Home Components et ancien directeur du groupe Systèmes, souligne : « Mitsui Home s'engage résolument dans l'innovation par les TIC. » « Outre l'utilisation de la technologie digitale pour les services orientés client, nous mettons constamment à jour nos systèmes internes de gestion du personnel, ce qui nous permet d'ajouter de la flexibilité et des fonctionnalités plus avancées. En effet, nous opérons actuellement une migration pour passer de systèmes sur site vers un système basé sur le cloud. »

Migrer les systèmes métiers critiques vers le cloud

Le passage de Mitsui Home à un système basé sur le cloud aidera le constructeur à réduire les coûts de main-d'œuvre associés à la gestion et à la maintenance du système. « Par exemple, s'il existe une période de développement de deux ans et que les actifs sont amortis sur cinq à sept ans, alors la période d'utilisation des systèmes sur site est d'environ 10 ans au total », explique Masayuki Yamaga, du service de promotion de la transformation digitale. « Si nous n'effectuons que des ajouts et des remplacements partiels, il se peut que le système final reste obsolète. À cette fin, nous avons décidé que la meilleure option était une solution cloud pouvant être mise à niveau immédiatement. »

Au vu du nombre de collaborateurs de Mitsui Home travaillant dans des agences commerciales et sur des chantiers, le passage des systèmes métiers sur site à un modèle d'infrastructure en tant que service (IaaS), qui fournit des ressources informatiques virtualisées, tombait sous le sens. « Nous utilisons une large gamme de systèmes métiers, notamment un portail interne d'entreprise utilisé par tous les employés, des informations CRM et client utilisées par les ventes, ainsi que des outils de gestion des processus, du budget, de la maintenance et des outils de CAO utilisés sur les chantiers », explique M. Yamaga. « Lorsque ces applications sont utilisées à distance, nos collaborateurs souhaitent bénéficier de la même expérience que s'ils étaient au bureau. Les systèmes basés sur le cloud étant accessibles partout via une connexion Internet, nous avons commencé à équiper, dès 2015, l'ensemble du personnel intervenant sur le terrain de tablettes, puis de smartphones en 2018. Plus récemment, nous avons mis en place un environnement permettant à ces terminaux mobiles d'accéder aux systèmes métiers hébergés dans le cloud. »

Développer l'accès à distance à l'échelle de l'entreprise

La décision d'étendre l'accès à distance a coïncidé avec un changement anticipé des méthodes de travail des collaborateurs en réponse à un événement sportif international. « Avant et après ce grand événement sportif estival, une forte affluence dans les transports ferroviaires était attendue. Dans ce contexte, nous avons commencé à rechercher une solution de télétravail permettant aux collaborateurs de travailler depuis leur domicile ou d'utiliser une maison témoin comme bureau satellite », se souvient M. Ikezawa. « Nous avons supposé qu'environ 70 % du personnel travaillant dans la région métropolitaine de Tokyo, soit un total d'environ 2 000 personnes, travaillerait à distance. À cette échelle, la gestion des routeurs mobiles et la création, la maintenance et la gestion des licences associées aux comptes VPN nécessiteraient une main-d'œuvre considérable. Nous devions trouver rapidement une nouvelle méthode d'accès à distance. »

À cette époque, Mitsui Home avait permis à environ 300 collaborateurs d'accéder à distance aux systèmes via un routeur mobile USB et une connexion VPN, une solution capable de répondre à la demande. Cependant, alors que Mitsui Home a commencé à envisager l'évolutivité nécessaire à une solution de télétravail à l'échelle de l'entreprise pour 5000 utilisateurs, elle s'est tournée vers Akamai Enterprise Application Access, notre solution Zero Trust Network Access.

L'entreprise savait également que Enterprise Application Access éliminerait les failles de sécurité associées à la technologie VPN. « La technologie est généralement suffisante tant qu'elle permet aux utilisateurs d'accéder aux systèmes métiers et de les utiliser, mais une connexion VPN est similaire à un réseau LAN interne, car elle se connecte directement aux serveurs opérationnels », explique M. Yamaga. « Un compte VPN piraté constitue un risque majeur pouvant entraîner une fuite de données. Nous avions donc besoin d'une nouvelle méthode d'accès à distance, fondée sur l'approche Zero Trust. »

Gain de temps et d'argent

Avec Enterprise Application Access en place, Mitsui Home constate les avantages suivants :

Un accès étendu et simplifié à un plus grand nombre d'utilisateurs

Selon M. Yamaga, « avec le VPN, nous devions effectuer des ajustements manuels chaque fois que le nombre d'utilisateurs augmentait. Toutefois, avec Enterprise Application Access, la création des comptes s'intègre directement au flux de travail, afin de permettre l'accès aux systèmes métiers via une authentification LDAP. Étant donné que les comptes peuvent être créés et gérés sans augmenter le volume de travail, nous avons estimé que la population d'utilisateurs pouvait augmenter sans surcharger notre équipe opérationnelle. »

La possibilité de se connecter n'importe où

« Il est possible d'accéder à un système métier basé sur l'IaaS facilement et en toute sécurité via Internet à l'aide d'un connecteur EAA (dispositif virtuel) », explique M. Yamaga. « Les connecteurs Enterprise Application Access peuvent être activés très facilement et sans frais supplémentaires, quelle que soit la quantité, et nous avons été séduits par cette capacité. » 

Un accès pratique aux applications Web pour les utilisateurs

« Avant la migration vers le cloud, nous avions de nombreuses applications d'entreprise client-serveur qui devenaient inutilisables à chaque mise à jour de notre système d'exploitation », explique M. Ikezawa. « C'est pourquoi nous avons choisi un environnement d'application Web afin que n'importe quel terminal puisse y accéder en cas de besoin. Avec Enterprise Application Access, les applications Web sont accessibles à partir de n'importe quel navigateur Web. Il n'est pas non plus nécessaire de distribuer et de gérer les logiciels clients comme c'est le cas avec le VPN, ce qui permet également de rationaliser les opérations. »

Une base technologique robuste

« Nous avons estimé que les solutions d'Akamai, dans le contexte du réseau de diffusion de contenu (CDN), disposaient de la capacité nécessaire pour nous offrir un service stable », déclare M. Ikezawa. « En plus de la stabilité des performances, nous avons également été convaincus par l'accord de niveau de service garantissant une disponibilité de 100 %. »

 

Une utilisation intuitive favorisant l'adoption par les utilisateurs

Mitsui Home a signé l'accord de service il y a environ deux ans, et le nombre de systèmes métiers accessibles via Enterprise Application Access est désormais supérieur à 80, environnements de développement et de formation inclus. Le nombre de comptes utilisateur est passé de près de 2 000 à plus de 5 000 aujourd'hui, en comptant le personnel du groupe Mitsui Fudosan et les fournisseurs externes. L'environnement est accessible à distance par environ 4 000 ordinateurs, 3 500 tablettes et 3 500 smartphones.

« Lorsque Enterprise Application Access a été lancé, nous avons proposé deux méthodes pour accéder aux applications : la méthode traditionnelle en interne et la nouvelle, via Enterprise Application Access », explique M. Yamaga. « Les utilisateurs étaient troublés par l'existence de deux modes d'accès, et la solution n'a pas été adoptée. La vitesse d'accès n'ayant quasiment pas changé grâce à Enterprise Application Access, nous l'avons rapidement standardisée afin d'accéder aux systèmes métiers depuis l'intérieur ou l'extérieur de l'entreprise. »

L'aspect le plus apprécié par les utilisateurs est son intuitivité et sa simplicité d'utilisation. « Enterprise Application Access a notamment un avantage : les utilisateurs n'ont pas à se soucier de savoir s'ils se connectent depuis le réseau interne de l'entreprise ou via Internet », explique M. Ikezawa. « Bien sûr, il est également accessible depuis n'importe quel terminal via un navigateur, ce qui est important pour les utilisateurs. Par exemple, une demande d'approbation ou une décision similaire peut être prise avec un smartphone en accédant au système de flux de travail. Cela permet aux cadres supérieurs d'approuver des décisions directement depuis leur smartphone, même lorsqu'ils sont en déplacement. Ainsi, des décisions qui prenaient auparavant une semaine peuvent désormais être finalisées en une journée seulement. De plus, en tant qu'administrateurs, nous étions d'abord méfiants concernant le fait d'accorder l'accès à distance à autant d'utilisateurs. Mais maintenant, nous nous sentons en sécurité avec Akamai grâce à la sécurité Zero Trust d'Enterprise Application Access. »

Avec l'environnement d'accès à distance en place, Mitsui Home disposait des moyens adéquats avant la propagation de la COVID-19. Il n'y avait aucune raison de paniquer lorsque le télétravail est devenu la méthode de travail privilégiée après la déclaration d'un état d'urgence au Japon. Comme l'accès via Enterprise Application Access repose sur le principe du Zero Trust et n'opère pas de distinction entre les accès internes et externes aux systèmes, très peu d'explications ont été nécessaires pour que le personnel puisse l'utiliser. « Nous avons expliqué comment faire une demande d'ordinateur d'entreprise, comment organiser des visioconférences et des discussions, etc. », explique M. Ikezawa. « Enterprise Application Access a grandement contribué à notre productivité à distance dans le cadre des contre-mesures ayant découlé de la pandémie. »

Promouvoir le cloud computing dans une perspective SASE (Secure Access Service Edge)

À l'avenir, Mitsui Home réorganisera ses réseaux internes, car le trafic a diminué depuis le déploiement d'Enterprise Application Access. De nombreux réseaux sont actuellement sous contrat via des lignes louées, et l'entreprise prévoit de revoir ces contrats afin d'adopter une approche centrée sur Internet. Mitsui Home mettra en place une solution SASE (Secure Access Service Edge), une nouvelle infrastructure réseau et de sécurité pour l'ère du cloud. « Afin de promouvoir davantage l'utilisation du cloud, étant déjà en train de passer à un système basé sur le cloud, je vois l'avenir de Mitsui Home dans SASE, qui offre un réseau global et une fonctionnalité de sécurité à partir du cloud », explique M. Hara. « Nous sommes également impatients qu'Akamai nous aide avec son expertise dans le domaine SASE. »

À propos de Mitsui Home

Mitsui Home Co., Ltd., est une entité centrale du groupe Mitsui Fudosan. Depuis sa création en 1974, Mitsui Home s'est imposée comme un acteur de référence dans les constructions à cadres en bois, offrant des performances de base supérieures en matière de résistance aux séismes et d'isolation thermique. Grâce à ses efforts continus en recherche et développement, l'entreprise vise à proposer des logements sûrs, fiables et confortables. En fournissant des bâtiments durables construits à partir de bois respectueux de l'environnement, Mitsui Home contribue activement à la société. Elle cherche également à renforcer ses capacités technologiques et de conception, tout en offrant des solutions d'habitat et de mode de vie qui répondent aux aspirations des individus. https://www.mitsuihome.co.jp

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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