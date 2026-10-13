Han pasado aproximadamente dos años desde que Mitsui Home firmó el acuerdo de servicio y el número de sistemas empresariales a los que se accede a través de Enterprise Application Access es ahora superior a 80, incluidos los entornos de desarrollo y formación. El número de cuentas de usuario ha aumentado de casi 2000 inicialmente a más de 5000 en la actualidad, incluidos el personal de Mitsui Fudosan Group y los proveedores externos. Se puede acceder al entorno de forma remota a través de unos 4000 ordenadores, 3500 tabletas y 3500 smartphones.

"Cuando se lanzó Enterprise Application Access por primera vez, ofrecíamos dos opciones para acceder a las aplicaciones: el método de acceso interno tradicional y la nueva ruta de Enterprise Application Access", afirma Yamaga. "Los usuarios se sentían confusos por el hecho de que hubiera dos métodos de acceso, y no tuvo mucha aceptación. Debido a que casi no hubo cambios en la velocidad de acceso utilizando Enterprise Application Access, pronto lo convertimos en nuestro estándar de acceso a los sistemas empresariales desde dentro o fuera de la empresa".

El aspecto principal que los usuarios aprecian es que es muy intuitivo y fácil de usar. "Una de las ventajas de Enterprise Application Access es que los usuarios no tienen que pensar si se conectan desde la red interna de la empresa o desde Internet", afirma Ikezawa. "Por supuesto, también se puede acceder desde cualquier dispositivo a través de un navegador, lo que es importante para los usuarios. Por ejemplo, se puede realizar una solicitud de aprobación o tomar una decisión similar con un smartphone accediendo al sistema de flujo de trabajo. Dado que esto permite al personal directivo aprobar decisiones desde sus smartphones mientras está fuera de la oficina, las decisiones que antes tardaban una semana se pueden tomar en tan solo un día. Además, desde nuestra perspectiva como administradores, inicialmente nos mostramos cautos con el acceso remoto para tantos usuarios, pero con Akamai nos sentimos seguros gracias a la seguridad de Zero Trust de Enterprise Application Access".

Con el entorno de acceso remoto en marcha, Mitsui Home estaba bien posicionada antes de la propagación del COVID-19. No había razón para entrar en pánico cuando el teletrabajo se convirtió en la forma preferida de trabajar después de que se declarara el estado de emergencia en Japón. Dado que el acceso a través de Enterprise Application Access se basa en el concepto Zero Trust y no distingue entre los tipos de acceso al sistema internos y externos, el personal necesitaba pocas explicaciones para utilizarlo. "Les explicamos cómo solicitar un ordenador de la empresa, cómo realizar videoconferencias y chats, etc.", afirma Ikezawa. Enterprise Application Access ha contribuido en gran medida a nuestra productividad remota según estas contramedidas de la pandemia".