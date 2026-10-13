Mitsui Home Co., Ltd., parte central del Grupo Mitsui Fudosan, construye casas personalizadas, instalaciones médicas y gestiona arrendamientos inmobiliarios y gestión del uso del suelo. El departamento de Promoción de la transformación digital (DX) de la empresa gestiona la estrategia de tecnologías de la información y las comunicaciones que ofrecen asistencia a la constructora. Yasushi Hara, jefe del departamento de Promoción de DX, explica: "Nuestra función es el diseño, la formulación y la gestión de la estrategia de sistemas y la planificación del desarrollo para Mitsui Home y el grupo en su conjunto. Además, somos responsables de los sistemas y redes centrales, por lo que nuestras operaciones van más allá de los sistemas de información generales".
Con el cambio de los servicios de información inmobiliaria de papel a flujos de trabajo basados en Internet, el sector inmobiliario ha estado trabajando activamente para utilizar lo último en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Además, con las contramedidas contra la COVID-19, ha habido un gran interés en utilizar herramientas de TIC para celebrar reuniones online con los clientes y organizar webinars, al tiempo que se evita el contacto personal. "Mitsui Home persigue la innovación con las TIC", afirma Hitoshi Ikezawa, director del departamento de Planificación corporativa de Mitsui Home Components y exdirector del grupo de Sistemas. "Además de utilizar la tecnología digital para los servicios orientados al cliente, actualizamos constantemente nuestros sistemas internos de personal, añadiendo flexibilidad y características más avanzadas. De hecho, actualmente estamos migrando de sistemas locales a sistemas basados en la nube".