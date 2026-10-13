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Background

Mitsui Home

Basándose en un modelo Zero Trust y siguiendo una política que da prioridad a la nube, la empresa utiliza una plataforma de autenticación para proporcionar conexiones seguras

Logotipo de Mitsui Home

Ubicación

Shinjuku, Tokio

Sector

Fabricación

Resultados clave

  • Implementación de una plataforma de autenticación para más de 80 sistemas empresariales
  • Compatibilidad de acceso remoto para más de 5000 usuarios
  • Permitió el trabajo remoto seguro durante la pandemia

Solución

Enterprise Application Access
Descargar caso real

Una empresa de construcción de viviendas adopta la transformación digital

Mitsui Home Co., Ltd., parte central del Grupo Mitsui Fudosan, construye casas personalizadas, instalaciones médicas y gestiona arrendamientos inmobiliarios y gestión del uso del suelo. El departamento de Promoción de la transformación digital (DX) de la empresa gestiona la estrategia de tecnologías de la información y las comunicaciones que ofrecen asistencia a la constructora. Yasushi Hara, jefe del departamento de Promoción de DX, explica: "Nuestra función es el diseño, la formulación y la gestión de la estrategia de sistemas y la planificación del desarrollo para Mitsui Home y el grupo en su conjunto. Además, somos responsables de los sistemas y redes centrales, por lo que nuestras operaciones van más allá de los sistemas de información generales".

Con el cambio de los servicios de información inmobiliaria de papel a flujos de trabajo basados en Internet, el sector inmobiliario ha estado trabajando activamente para utilizar lo último en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Además, con las contramedidas contra la COVID-19, ha habido un gran interés en utilizar herramientas de TIC para celebrar reuniones online con los clientes y organizar webinars, al tiempo que se evita el contacto personal. "Mitsui Home persigue la innovación con las TIC", afirma Hitoshi Ikezawa, director del departamento de Planificación corporativa de Mitsui Home Components y exdirector del grupo de Sistemas. "Además de utilizar la tecnología digital para los servicios orientados al cliente, actualizamos constantemente nuestros sistemas internos de personal, añadiendo flexibilidad y características más avanzadas. De hecho, actualmente estamos migrando de sistemas locales a sistemas basados en la nube".

Migración de sistemas empresariales esenciales a la nube

El cambio de Mitsui Home a un sistema basado en la nube ayudará a la constructora a reducir los costes de mano de obra asociados con la gestión y el mantenimiento de sistemas. "Por ejemplo, si hay un período de desarrollo de dos años y los activos se deprecian en un período de cinco a siete años, el período de uso de los sistemas locales es de unos 10 años en total", afirma Masayuki Yamaga, del departamento de Promoción de DX. "Si solo hacemos adiciones y reemplazos parciales, el sistema final puede estar ya obsoleto. Con ese fin, decidimos que la mejor opción era una solución en la nube que se pudiera actualizar inmediatamente".

Dado que muchos de los empleados de Mitsui Home trabajan en oficinas de ventas y obras de construcción, tenía sentido trasladar los sistemas empresariales locales a un modelo de cloud computing de infraestructura como servicio (IaaS), que proporciona recursos informáticos virtualizados. "Utilizamos una amplia gama de sistemas empresariales, incluido un portal interno de la empresa que utilizan todos los empleados, la información de CRM y de clientes utilizada por ventas, así como la gestión de procesos, la gestión de presupuestos, la gestión de mantenimiento y las herramientas CAD utilizadas en las obras", afirma Yamaga. "Cuando estas aplicaciones se utilizan de forma remota, nuestros empleados quieren la misma experiencia que cuando las utilizan dentro de la oficina. Se puede acceder a los sistemas basados en la nube desde cualquier lugar con una conexión a Internet, por lo que comenzamos a suministrar tabletas a todo el personal implicado en el trabajo en obras en 2015 y, posteriormente, smartphones en 2018, y más recientemente creamos un entorno que permitía a estos dispositivos móviles acceder a los sistemas empresariales en la nube".

Ampliación del acceso remoto a toda la empresa

La decisión de ampliar el acceso remoto coincidió con un cambio previsto en los estilos de trabajo de los empleados en respuesta a un evento deportivo internacional. "Antes y después del evento deportivo a gran escala del verano, se esperaba una congestión en los trenes. En vista de ello, empezamos a buscar una solución de teletrabajo que permitiera a las personas trabajar desde casa o utilizar una casa piloto como oficina satélite", recuerda Ikezawa. "Supusimos que alrededor del 70 % del personal que trabaja en el área metropolitana de Tokio, o un total de alrededor de 2000 personas, trabajaría de forma remota. A esa escala, se necesitaría una enorme cantidad de trabajo para abordar la gestión de routers móviles y la creación, el mantenimiento y las licencias de las cuentas VPN necesarias. Necesitábamos encontrar un nuevo método para permitir el acceso remoto rápidamente".

En ese momento, Mitsui Home proporcionaba conectividad de acceso remoto a unos 300 empleados mediante un router móvil USB y una conexión VPN, que se podía ampliar para satisfacer esa demanda. Sin embargo, cuando Mitsui Home comenzó a considerar la escalabilidad necesaria para una solución de teletrabajo en toda la empresa para 5000 usuarios, recurrió a Akamai Enterprise Application Access, nuestra solución de acceso de red Zero Trust.

La empresa también sabía que Enterprise Application Access eliminaría las vulnerabilidades de seguridad de la tecnología VPN. "La tecnología suele ser lo suficientemente buena siempre que los usuarios puedan acceder y utilizar los sistemas empresariales, pero una conexión VPN es similar a una LAN interna en el sentido de que se conecta directamente a servidores de trabajo operativos", afirma Yamaga. "Una cuenta VPN secuestrada por un atacante es un riesgo grave que podría provocar una filtración de datos, por lo que necesitábamos un nuevo método de acceso remoto desde una perspectiva Zero Trust".

Ahorro de costes y tiempo

Con Enterprise Application Access, Mitsui Home está disfrutando de las siguientes ventajas:

Fácil ampliación a un mayor número de usuarios

Según Yamaga, "Con la VPN, teníamos que realizar ajustes manuales cada vez que aumentaba el número de usuarios. Sin embargo, con Enterprise Application Access, la creación de cuentas se realiza como parte del flujo de trabajo para otorgar acceso a los sistemas empresariales vinculados a la autenticación LDAP. Dado que las cuentas se pueden crear y gestionar sin aumentar la cantidad de trabajo, sentimos que el número de usuarios podría aumentar sin sobrecargar a nuestro equipo de operaciones".

La capacidad de conectarse con independencia de la ubicación

"Se puede acceder de forma fácil y segura a un sistema empresarial con una IaaS a través de Internet mediante un conector EAA (dispositivo virtual)", explica Yamaga. "Los conectores de Enterprise Application Access se pueden activar muy fácilmente y en cualquier número sin coste adicional, y esa capacidad fue lo que nos atrajo". 

Cómodo acceso a aplicaciones basadas en la web para los usuarios

"Antes de la migración a la nube, teníamos muchas aplicaciones empresariales cliente-servidor que quedaban inutilizables cada vez que se actualizaba nuestro sistema operativo", afirma Ikezawa. "Por eso cambiamos a un entorno de aplicaciones web para que cualquier dispositivo pudiera acceder a él cuando fuera necesario. Con Enterprise Application Access, se puede acceder a las aplicaciones web mediante cualquier navegador. Tampoco hay necesidad de distribuir y gestionar el software del cliente como hacíamos con la VPN, lo que también ayuda a optimizar las operaciones".

Una base tecnológica sólida

"Determinamos que las soluciones de Akamai, indicadas para la CDN, tenían suficiente capacidad para proporcionarnos un servicio estable", afirma Ikezawa. "Además del rendimiento estable, también nos convenció el acuerdo de nivel de servicio de tiempo de actividad del 100 %".

 

La facilidad de uso intuitiva impulsa la adopción por parte del usuario

Han pasado aproximadamente dos años desde que Mitsui Home firmó el acuerdo de servicio y el número de sistemas empresariales a los que se accede a través de Enterprise Application Access es ahora superior a 80, incluidos los entornos de desarrollo y formación. El número de cuentas de usuario ha aumentado de casi 2000 inicialmente a más de 5000 en la actualidad, incluidos el personal de Mitsui Fudosan Group y los proveedores externos. Se puede acceder al entorno de forma remota a través de unos 4000 ordenadores, 3500 tabletas y 3500 smartphones.

"Cuando se lanzó Enterprise Application Access por primera vez, ofrecíamos dos opciones para acceder a las aplicaciones: el método de acceso interno tradicional y la nueva ruta de Enterprise Application Access", afirma Yamaga. "Los usuarios se sentían confusos por el hecho de que hubiera dos métodos de acceso, y no tuvo mucha aceptación. Debido a que casi no hubo cambios en la velocidad de acceso utilizando Enterprise Application Access, pronto lo convertimos en nuestro estándar de acceso a los sistemas empresariales desde dentro o fuera de la empresa".

El aspecto principal que los usuarios aprecian es que es muy intuitivo y fácil de usar. "Una de las ventajas de Enterprise Application Access es que los usuarios no tienen que pensar si se conectan desde la red interna de la empresa o desde Internet", afirma Ikezawa. "Por supuesto, también se puede acceder desde cualquier dispositivo a través de un navegador, lo que es importante para los usuarios. Por ejemplo, se puede realizar una solicitud de aprobación o tomar una decisión similar con un smartphone accediendo al sistema de flujo de trabajo. Dado que esto permite al personal directivo aprobar decisiones desde sus smartphones mientras está fuera de la oficina, las decisiones que antes tardaban una semana se pueden tomar en tan solo un día. Además, desde nuestra perspectiva como administradores, inicialmente nos mostramos cautos con el acceso remoto para tantos usuarios, pero con Akamai nos sentimos seguros gracias a la seguridad de Zero Trust de Enterprise Application Access".

Con el entorno de acceso remoto en marcha, Mitsui Home estaba bien posicionada antes de la propagación del COVID-19. No había razón para entrar en pánico cuando el teletrabajo se convirtió en la forma preferida de trabajar después de que se declarara el estado de emergencia en Japón. Dado que el acceso a través de Enterprise Application Access se basa en el concepto Zero Trust y no distingue entre los tipos de acceso al sistema internos y externos, el personal necesitaba pocas explicaciones para utilizarlo. "Les explicamos cómo solicitar un ordenador de la empresa, cómo realizar videoconferencias y chats, etc.", afirma Ikezawa. Enterprise Application Access ha contribuido en gran medida a nuestra productividad remota según estas contramedidas de la pandemia".

Promoción del cloud computing con el objetivo de proteger el Edge del servicio de acceso

En el futuro, Mitsui Home reorganizará sus redes internas, ya que ha visto una reducción del tráfico desde la introducción de Enterprise Application Access. Hay muchas redes bajo contrato para líneas arrendadas, y la compañía planea rediseñar esos contratos para que se centren en Internet. Mitsui Home establecerá el Edge de servicio de acceso seguro (SASE), un nuevo marco de red y seguridad para la era de la nube. Para promover aún más el uso de la nube, puesto que ya estamos migrando a un sistema basado en la nube, veo el futuro de Mitsui Home en SASE, que proporciona una funcionalidad de red y seguridad integral desde la nube", señala Hara. También esperamos que Akamai nos apoye con su experiencia en el ámbito de SASE".

Acerca de Mitsui Home

Mitsui Home Co., Ltd., es una empresa principal del Grupo Mitsui Fudosan. Desde su fundación en 1974, Mitsui Home ha sido una empresa líder en la construcción de marcos de madera con un rendimiento básico superior en resistencia terremotos y aislamiento térmico. Buscando mejoras en el rendimiento a través del desarrollo tecnológico, la empresa tiene como objetivo construir viviendas seguras y cómodas. Además de contribuir a la sociedad ofreciendo edificios sostenibles hechos de madera respetuosa con el medioambiente, Mitsui Home busca pulir aún más sus capacidades tecnológicas y de diseño superiores, al tiempo que ofrece viviendas y opciones de estilo de vida que la gente aspira lograr. https://www.mitsuihome.co.jp

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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