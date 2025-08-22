©2025 Akamai Technologies
Empresa de construção de residências adota a transformação digital
A Mitsui Home Co., Ltd., parte central do Mitsui Fudosan Group, constrói casas sob medida, edifica instalações médicas e gerencia locações de propriedades e uso de terrenos. O Departamento de Promoção da Transformação Digital (DX) da empresa administra a estratégia de tecnologia da informação e comunicação que sustenta a construtora. Yasushi Hara, chefe do Departamento de Promoção da DX, explica: “Nosso papel é o planejamento, a formulação e a gestão da estratégia de sistemas e do planejamento de desenvolvimento para a Mitsui Home e para o grupo como um todo. Além disso, somos responsáveis pelos sistemas e redes centrais, portanto nossas operações vão além dos sistemas de informações gerais.”
Com a mudança dos serviços de informação habitacional de fluxos de trabalho baseados em papel para baseados na Internet, o setor imobiliário tem trabalhado ativamente para utilizar as mais recentes tecnologias da informação e comunicação (TIC). E, com as medidas de prevenção à COVID-19 em vigor, houve um grande interesse no uso de ferramentas de TIC para realizar reuniões on-line com clientes e promover webinars, evitando o contato presencial. “Mitsui Home está buscando inovação com TIC”, diz Hitoshi Ikezawa, chefe do Departamento de Planejamento Corporativo na Mitsui Home Components e ex-chefe do Grupo de Sistemas. “Além de usar tecnologia digital para serviços voltados ao cliente, estamos atualizando constantemente nossos sistemas internos de pessoal ao adicionar flexibilidade e funções mais avançadas. Na verdade, estamos atualmente migrando de sistemas locais para um sistema baseado em nuvem.”
Migração de sistemas comerciais críticos para a nuvem
A mudança da Mitsui Home para um sistema baseado em nuvem ajudará a construtora a reduzir os custos de trabalho associados à gestão e manutenção do sistema. “Por exemplo, se há um período de desenvolvimento de dois anos e os ativos são depreciados ao longo de cinco a sete anos, então o período total de uso dos sistemas locais é de cerca de dez anos”, diz Masayuki Yamaga, do Departamento de Promoção da DX. “Se fizermos apenas adições e substituições parciais, o sistema final ainda pode ficar desatualizado. Por isso, decidimos que a melhor opção era uma solução em nuvem que pudesse ser imediatamente atualizada.”
Com muitos funcionários da Mitsui Home trabalhando em escritórios de vendas e canteiros de obras, migrar os sistemas empresariais locais para um modelo de computação em nuvem de infraestrutura como serviço (IaaS), que fornece recursos de computação virtualizados, fez sentido. "Usamos uma ampla variedade de sistemas empresariais, incluindo um portal interno utilizado por todos os funcionários; CRM e informações de clientes usados pela equipe de vendas; além de ferramentas de gestão de processos, gestão orçamentária, gestão de manutenção e CAD utilizadas nos canteiros de obras", diz Yamaga. “Quando essas aplicações são usadas remotamente, nossos colaboradores querem a mesma experiência de uso que têm no escritório. Sistemas baseados em nuvem podem ser acessados de qualquer lugar com conexão à Internet, então começamos a fornecer tablets para todo o pessoal envolvido em trabalhos de campo em 2015, depois smartphones em 2018, e, mais recentemente, criamos um ambiente que permitiu que esses dispositivos móveis acessassem os sistemas comerciais na nuvem.”
Expansão do acesso remoto em toda a empresa
A decisão de estender o acesso remoto coincidiu com uma mudança prevista nos estilos de trabalho em resposta a um evento atlético internacional. “Antes e depois do evento esportivo de grande porte no verão, esperava-se congestionamento nos trens. Diante disso, começamos a buscar uma solução de trabalho remoto que permitisse que as pessoas trabalhassem em casa ou usassem uma casa-modelo como escritório satélite”, recorda Ikezawa. “Presumimos que cerca de 70 % do pessoal que trabalha na área metropolitana de Tóquio, ou aproximadamente 2.000 pessoas, estariam trabalhando remotamente. Nessa escala, seria necessário um grande esforço para gerenciar roteadores móveis e criar, manter e licenciar contas de VPN. Precisávamos elaborar rapidamente um novo método de habilitar o acesso remoto.”
Naquele momento, a Mitsui Home oferecia conectividade de acesso remoto a cerca de 300 colaboradores usando um roteador móvel USB e conexão VPN, que poderia ser dimensionada para atender à demanda. No entanto, quando a Mitsui Home começou a considerar a escalabilidade necessária para uma solução de trabalho remoto em toda a empresa, abrangendo 5.000 usuários, ela recorreu ao Akamai Enterprise Application Access, nossa solução Zero Trust Network Access.
A empresa também sabia que o Enterprise Application Access eliminaria as vulnerabilidades de segurança da tecnologia VPN. “A tecnologia geralmente é suficiente desde que os usuários possam simplesmente acessar e usar os sistemas comerciais, mas uma conexão VPN é semelhante a uma LAN interna, pois se conecta diretamente aos servidores de trabalho operacional”, diz Yamaga. "O sequestro de uma conta de VPN por um invasor é um risco grave que pode levar a um vazamento de dados, por isso precisávamos de um novo método de acesso remoto sob a perspectiva de Zero Trust."
Redução de custos e tempo
Com o Enterprise Application Access implementado, a Mitsui Home está observando os seguintes benefícios:
Expansão fácil para um maior número de usuários
De acordo com Yamaga: “Com a VPN, precisávamos fazer ajustes manuais toda vez que o número de usuários aumentava. Mas, com o Enterprise Application Access, a criação de contas é realizada como parte do fluxo de trabalho para conceder acesso aos sistemas comerciais vinculados à autenticação LDAP. Como as contas podem ser criadas e gerenciadas sem aumentar a carga de trabalho, percebemos que a quantidade de usuários poderia crescer sem sobrecarregar nossa equipe de operações.”
Capacidade de conexão independente da localização
“Um sistema comercial em IaaS pode ser acessado com facilidade e segurança pela Internet usando um conector EAA (aplicativo virtual)”, explica Yamaga. “Os conectores do Enterprise Application Access podem ser ativados muito facilmente e em qualquer quantidade sem custo adicional, e fomos atraídos por essa capacidade.”
Acesso conveniente a aplicações baseadas na web para usuários
“Antes da migração para a nuvem, tínhamos muitos aplicativos cliente-servidor que se tornavam inutilizáveis toda vez que nosso sistema operacional era atualizado”, diz Ikezawa. "Por isso mudamos para um ambiente de aplicações web, para que qualquer dispositivo pudesse acessá-las quando necessário. Com o Enterprise Application Access, as aplicações web podem ser acessadas usando qualquer navegador da web. Também não há necessidade de distribuir e gerenciar software cliente como fizemos com a VPN, o que ajuda a simplificar as operações também."
Uma base tecnológica sólida
“Determinamos que as soluções da Akamai, conhecidas por CDN, tinham capacidade suficiente para nos oferecer um serviço estável”, afirma Ikezawa. Além do desempenho estável, também fomos convencidos pelo contrato de nível de serviço de 100% de tempo de atividade."
Usabilidade intuitiva estimula a adoção pelos usuários
Já se passaram cerca de dois anos desde que a Mitsui Home assinou o contrato de serviço, e o número de sistemas comerciais acessados por meio do Enterprise Application Access já ultrapassa 80, incluindo ambientes de desenvolvimento e de treinamento. O número de contas de usuário aumentou de quase 2.000 inicialmente para mais de 5.000 atualmente, incluindo colaboradores do Mitsui Fudosan Group e fornecedores externos. O ambiente pode ser acessado remotamente por cerca de 4.000 computadores, 3.500 tablets e 3.500 smartphones.
“Quando o Enterprise Application Access foi lançado, fornecemos duas opções para acessar as aplicações: o método tradicional de acesso interno e a nova rota via Enterprise Application Access”, diz Yamaga. "Os usuários ficavam confusos com o fato de existirem dois métodos de acesso, e isso não pegou. Como quase não houve alteração na velocidade de acesso usando o Enterprise Application Access, padronizamos rapidamente a velocidade para acessar sistemas comerciais de dentro ou de fora da empresa."
O principal aspecto que os usuários apreciam é o fato de ser muito intuitivo e fácil de usar. "Uma das vantagens do Enterprise Application Access é que os usuários não precisam se preocupar em saber se estão se conectando pela rede interna da empresa ou pela Internet", diz Ikezawa. “Claro, também é possível acessá-lo de qualquer dispositivo por meio de um navegador, o que é importante para os usuários. Por exemplo, uma solicitação de aprovação ou decisão semelhante pode ser feita por smartphone acessando o sistema de fluxo de trabalho.” Como isso permite que os executivos aprovem decisões por meio de seus smartphones enquanto estão fora do escritório, decisões que antes levavam uma semana podem ser concluídas em apenas um dia. Além disso, do nosso ponto de vista como administradores, inicialmente estávamos cautelosos com o acesso remoto para tantos usuários, mas nos sentimos seguros com a Akamai graças à segurança Zero Trust do Enterprise Application Access."
Com o ambiente de acesso remoto implementado, a Mitsui Home estava bem posicionada antes da disseminação da COVID-19. Não houve motivo para pânico quando o trabalho remoto se tornou o modo de trabalho preferido após a decretação do estado de emergência no Japão. Como o acesso via Enterprise Application Access se baseia no conceito de Zero Trust e não diferencia tipos internos e externos de acesso ao sistema, foi necessário pouco treinamento para que o pessoal passasse a utilizá-lo. “Explicamos como solicitar um computador da empresa, como realizar videoconferências e chats, e assim por diante”, diz Ikezawa. O Enterprise Application Access contribuiu muito para nossa produtividade remota sob essas contramedidas pandêmicas."
Promoção da computação em nuvem com foco em edge de serviço de acesso seguro
No futuro, a Mitsui Home reorganizará suas redes internas, já que observou uma redução no tráfego desde a introdução do Enterprise Application Access. Existem muitas redes sob contrato de linhas dedicadas, e a empresa planeja reformular esses contratos para um modelo centrado na Internet. A Mitsui Home implantará a edge de serviço de acesso seguro (SASE), uma nova estrutura de rede e segurança voltada para a era da nuvem. "Para promover ainda mais o uso da nuvem, já que já estamos mudando para um sistema baseado em nuvem, vejo o futuro da Mitsui Home no SASE, que fornece funcionalidade abrangente de rede e segurança da nuvem", diz Hara. "Também esperamos que a Akamai nos dê suporte com sua experiência no campo SASE."
Sobre a Mitsui Home
A Mitsui Home Co., Ltd. é uma empresa central do Mitsui Fudosan Group. Desde sua fundação, em 1974, a Mitsui Home tem sido uma empresa líder em construções com estrutura de madeira, oferecendo desempenho básico superior em resistência a terremotos e isolamento térmico. Buscando aprimorar o desempenho por meio do desenvolvimento tecnológico, a empresa tem como objetivo criar habitações seguras, confiáveis e confortáveis. Além de contribuir para a sociedade oferecendo edificações sustentáveis feitas de madeira ecologicamente correta, a Mitsui Home busca aprimorar ainda mais suas avançadas capacidades tecnológicas e de design, ao mesmo tempo em que oferece opções de moradia e estilo de vida que as pessoas almejam alcançar. https://www.mitsuihome.co.jp
