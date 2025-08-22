Já se passaram cerca de dois anos desde que a Mitsui Home assinou o contrato de serviço, e o número de sistemas comerciais acessados por meio do Enterprise Application Access já ultrapassa 80, incluindo ambientes de desenvolvimento e de treinamento. O número de contas de usuário aumentou de quase 2.000 inicialmente para mais de 5.000 atualmente, incluindo colaboradores do Mitsui Fudosan Group e fornecedores externos. O ambiente pode ser acessado remotamente por cerca de 4.000 computadores, 3.500 tablets e 3.500 smartphones.

“Quando o Enterprise Application Access foi lançado, fornecemos duas opções para acessar as aplicações: o método tradicional de acesso interno e a nova rota via Enterprise Application Access”, diz Yamaga. "Os usuários ficavam confusos com o fato de existirem dois métodos de acesso, e isso não pegou. Como quase não houve alteração na velocidade de acesso usando o Enterprise Application Access, padronizamos rapidamente a velocidade para acessar sistemas comerciais de dentro ou de fora da empresa."

O principal aspecto que os usuários apreciam é o fato de ser muito intuitivo e fácil de usar. "Uma das vantagens do Enterprise Application Access é que os usuários não precisam se preocupar em saber se estão se conectando pela rede interna da empresa ou pela Internet", diz Ikezawa. “Claro, também é possível acessá-lo de qualquer dispositivo por meio de um navegador, o que é importante para os usuários. Por exemplo, uma solicitação de aprovação ou decisão semelhante pode ser feita por smartphone acessando o sistema de fluxo de trabalho.” Como isso permite que os executivos aprovem decisões por meio de seus smartphones enquanto estão fora do escritório, decisões que antes levavam uma semana podem ser concluídas em apenas um dia. Além disso, do nosso ponto de vista como administradores, inicialmente estávamos cautelosos com o acesso remoto para tantos usuários, mas nos sentimos seguros com a Akamai graças à segurança Zero Trust do Enterprise Application Access."

Com o ambiente de acesso remoto implementado, a Mitsui Home estava bem posicionada antes da disseminação da COVID-19. Não houve motivo para pânico quando o trabalho remoto se tornou o modo de trabalho preferido após a decretação do estado de emergência no Japão. Como o acesso via Enterprise Application Access se baseia no conceito de Zero Trust e não diferencia tipos internos e externos de acesso ao sistema, foi necessário pouco treinamento para que o pessoal passasse a utilizá-lo. “Explicamos como solicitar um computador da empresa, como realizar videoconferências e chats, e assim por diante”, diz Ikezawa. O Enterprise Application Access contribuiu muito para nossa produtividade remota sob essas contramedidas pandêmicas."