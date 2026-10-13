Es ist etwa zwei Jahre her, seit Mitsui Home den Vertrag unterzeichnet hat, und die Anzahl der Geschäftssysteme, auf die über Enterprise Application Access zugegriffen wird, beträgt nun mehr als 80, einschließlich Entwicklungs- und Schulungsumgebungen. Die Anzahl der Nutzerkonten ist von anfänglich fast 2.000 auf heute über 5.000 gestiegen, darunter Mitarbeiter der Mitsui Fudosan Group und externe Anbieter. Auf die Umgebung kann von ca. 4.000 Computern, 3.500 Tablets und 3.500 Smartphones aus der Ferne zugegriffen werden.

„Als Enterprise Application Access erstmals veröffentlicht wurde, boten wir zwei Optionen für den Zugriff auf Anwendungen: die traditionelle interne Zugriffsmethode und die neue Enterprise Application Access-Route“, so Yamaga. „Die Nutzer waren verwirrt, dass es zwei Zugriffsmethoden gab, und es konnte sich nicht durchsetzen. Da sich die Zugriffsgeschwindigkeit durch den Einsatz von Enterprise Application Access kaum verändert hat, haben wir es schnell zum Standard gemacht, um von innerhalb und außerhalb des Unternehmens auf Geschäftssysteme zuzugreifen.“

Der wichtigste Aspekt, den die Nutzer schätzen, ist die sehr intuitive und einfache Bedienung. „Einer der Vorteile von Enterprise Application Access besteht darin, dass die Nutzer nicht darüber nachdenken müssen, ob sie eine Verbindung über das interne Netzwerk des Unternehmens oder über das Internet herstellen“, so Ikezawa. „Natürlich ist der Zugriff von jedem Gerät aus über einen Browser möglich, was für die Nutzer wichtig ist. Beispielsweise kann eine Genehmigungsanfrage oder eine ähnliche Entscheidung über ein Smartphone per Zugriff auf das Workflow-System erfolgen. Da das leitende Personal damit außerhalb des Büros über das Smartphone Genehmigungen erteilen kann, können Entscheidungen, die früher eine Woche gedauert haben, in nur einem Tag abgeschlossen werden. Auch waren wir aus unserer Sicht als Administratoren anfangs skeptisch gegenüber dem Remote-Zugriff für so viele Nutzer, aber dank der Zero-Trust-Sicherheit von Enterprise Application Access fühlen wir uns mit Akamai sicher.“

Mit der Einrichtung der Umgebung für den Fernzugriff war Mitsui Home vor der Ausbreitung von COVID-19 gut aufgestellt. Als dann in Japan der Ausnahmezustand ausgerufen wurde und Telearbeit zum bevorzugten Arbeitsmodell wurde, gab es keinen Grund in Panik zu verfallen. Da der Zugriff über Enterprise Application Access auf dem Konzept von Zero Trust basiert und nicht zwischen internen und externen Arten des Systemzugriffs unterscheidet, benötigte die Belegschaft kaum Erklärungen zur Nutzung. „Wir haben erklärt, wie man einen Computer des Unternehmens anfordert, wie man Videokonferenzen und Chats durchführen kann und so weiter“, sagt Ikezawa. „Enterprise Application Access hat im Rahmen der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung erheblich zu unserer Remote-Produktivität beigetragen.“