Mitsui Home Co., Ltd., ein Kernbestandteil der Mitsui Fudosan Group, baut individuell gestaltete Wohnhäuser, medizinische Einrichtungen und ist im Bereich der Immobilien- und Landentwicklung tätig. Das Unternehmen verfügt über eine „DX Promotion“-Abteilung für digitale Transformation, die Bauaktivitäten durch Steuerung der Strategie Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie unterstützt. Yasushi Hara, Leiter des DX Promotion Department, erklärt: „Unsere Aufgabe besteht in der Konzeption, Ausarbeitung und Steuerung der Systemstrategie und der Entwicklungsplanung für Mitsui Home und die Gruppe als Ganzes. Darüber hinaus sind wir für die Kernsysteme und Netzwerke verantwortlich, sodass unsere Betriebsabläufe über allgemeine Informationssysteme hinausgehen.“
Mit der Verlagerung von Wohnungsbau-Informationsdiensten von papierbasierten zu internetbasierten Workflows hat die Immobilienbranche sich für die Nutzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) geöffnet. Und infolge COVID-19-Maßnahmen entstand großes Interesse daran, IKT-Tools für Online-Meetings mit Kunden und für die Durchführung von Webinaren zu nutzen, um direkte persönliche Kontakt zu vermeiden. „Mitsui Home verfolgt Innovationen mithilfe von IKT“, sagt Hitoshi Ikezawa, Leiter der Corporate Planning-Abteilung bei Mitsui Home Components und ehemaliger Leiter der Systems Group. „Neben dem Einsatz digitaler Technologie für kundenorientierte Dienstleistungen aktualisieren wir unsere internen Personalsysteme kontinuierlich – und sorgen so für mehr Flexibilität und erweiterte Funktionen. Tatsächlich migrieren wir derzeit von On-Premise-Systemen zu einem cloudbasierten System.“