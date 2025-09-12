L'exécution des chaînes FAST n'est pas qu'une question de disponibilité ; il s'agit surtout d'éviter toute interruption de service. Les chaînes doivent diffuser du contenu 24 h/24, 7 j/7, sans interruption de service ni dépassement de budget.

Après avoir commencé à utiliser AWS et à étendre les chaînes FAST à l'échelle mondiale, OKAST s'est mis en quête d'un deuxième fournisseur de services cloud. En plus de l'évolutivité, l'entreprise avait besoin de stabilité, tant dans son infrastructure que dans son modèle économique.

« Notre activité génère très peu de bénéfices », explique Cédric Monnier, PDG d'OKAST. « L'évolutivité dans le cloud est essentielle, mais nous ne sommes pas en mesure de gérer d'énormes variations de coûts en fonction du trafic ou des événements. Cette instabilité rend nos propres tarifs imprévisibles, et nos clients détestent cela. »