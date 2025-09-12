©2025 Akamai Technologies
Le succès du streaming à grande échelle
OKAST aide les marques à lancer leurs propres services de streaming et chaînes FAST (Free Ad-supported Streaming TV, ou télévision en streaming gratuite contenant des publicités). Mais face à l'explosion du marché (et à mesure qu'OKAST a étendu sa présence dans de nouvelles régions mondiales), les besoins d'OKAST en matière d'infrastructure ont également augmenté. L'évolutivité à l'échelle mondiale sur AWS était coûteuse, complexe et imprévisible. En migrant vers les services de Cloud Computing d'Akamai, OKAST a obtenu la flexibilité, la prévisibilité et les capacités dont l'entreprise avait besoin pour se développer.
Le modèle FAST doit être rentable et disponible en permanence
L'exécution des chaînes FAST n'est pas qu'une question de disponibilité ; il s'agit surtout d'éviter toute interruption de service. Les chaînes doivent diffuser du contenu 24 h/24, 7 j/7, sans interruption de service ni dépassement de budget.
Après avoir commencé à utiliser AWS et à étendre les chaînes FAST à l'échelle mondiale, OKAST s'est mis en quête d'un deuxième fournisseur de services cloud. En plus de l'évolutivité, l'entreprise avait besoin de stabilité, tant dans son infrastructure que dans son modèle économique.
« Notre activité génère très peu de bénéfices », explique Cédric Monnier, PDG d'OKAST. « L'évolutivité dans le cloud est essentielle, mais nous ne sommes pas en mesure de gérer d'énormes variations de coûts en fonction du trafic ou des événements. Cette instabilité rend nos propres tarifs imprévisibles, et nos clients détestent cela. »
Des capacités de Cloud Computing convaincantes
Encouragé par son partenaire Bitmovin à se tourner vers Akamai, OKAST a réalisé une démonstration de faisabilité (PoC) de six mois. « Les fournisseurs de services cloud ne sont pas égaux. Nous devions donc valider l'architecture d'Akamai et nous assurer que notre équipe puisse la gérer sans nécessiter de formation ou de recrutement supplémentaires », ajoute Cédric Monnier.
La PoC a révélé une chaîne parfaitement opérationnelle et une feuille de route fiable pour l'évolutivité.
« Akamai s'est démarqué dans la PoC », déclare Cédric Monnier. « Nous avons essayé d'autres fournisseurs de services cloud, mais Akamai promettait l'infrastructure, l'assistance et la structure tarifaire dont nous avions besoin. »
Des résultats immédiats : 67 % de chaînes supplémentaires et des coûts réduits
Une fois la PoC terminée, OKAST a migré cinq chaînes FAST vers les services de Cloud Computing d'Akamai. Les résultats ont été phénoménaux. « Avec les mêmes ressources que celles utilisées pour alimenter trois chaînes, nous en exécutons maintenant cinq », affirme Cédric Monnier.
En plus de réaliser des économies immédiates et d'améliorer l'efficacité opérationnelle, OKAST a acquis un atout puissant pour négocier avec de nouveaux clients. « Nous bénéficions d'une marge plus importante et pouvons entrer sur de nouveaux marchés de manière plus compétitive », poursuit-il.
Des flux de travail simplifiés et des avantages stratégiques
Pour OKAST, la migration progressive d'AWS vers Akamai n'est que le début. D'ici la fin de l'année 2025, l'entreprise prévoit de transférer de nombreux clients vers la nouvelle infrastructure en utilisant les informations issues du référentiel actuel basé sur cinq chaînes.
L'un des principaux avantages d'Akamai est la simplicité de son architecture. « Il s'agit d'un flux de travail simple : Cloud Computing, stockage et CDN », explique Cédric Monnier. « Et bon nombre de nos clients font déjà confiance à Akamai. Cela facilite la transition de leur côté. »
Le remplacement de services tels qu'Amazon CloudFront par Akamai offre également de nouvelles possibilités. « Le fait de faire appel à un seul fournisseur pour le calcul et la diffusion nous permet de rationaliser nos opérations », ajoute Cédric Monnier. « C'est un atout stratégique, tant du point de vue technologique que commercial. »
Contrôle du cloud sans dépendance à long terme
Pour OKAST, le modèle de tarification à l'utilisation d'Akamai a changé la donne et optimisé le contrôle financier et opérationnel de l'entreprise. Avec AWS, elle devait s'engager sur des contrats de trois ou cinq ans. Avec Akamai, OKAST ne paie que ce qu'elle utilise.
« Nous pouvons démarrer et mettre fin aux services selon nos besoins. Cette flexibilité nous permet d'évoluer intelligemment, de rester agiles dans un espace instable et d'être plus en phase avec nos clients », déclare Cédric Monnier.
Mais ce n'est pas tout. Selon Cédric Monnier, cette flexibilité a soulagé beaucoup de pression. « Nous avons davantage de contrôle sur notre feuille de route technique et pouvons nous développer de manière stratégique », poursuit-il.
Cédric Monnier donne des conseils clairs aux autres entreprises qui comparent les options de services cloud : « Testez les services d'Akamai. L'équipe d'Akamai est solide et assure une configuration rapide ainsi que de réelles économies. En faisant appel à Akamai, nous avons pu monter en charge, réduire les coûts et nous développer plus intelligemment. Pour nous, la transition était essentielle », conclut-il.
À propos d'OKAST
Fondée en 2013 par des vétérans du secteur (anciens employés de Canal+, France Télévision, NewsCorp, Ubisoft, Irdeto, Viaccess, etc.), l'entreprise M.E.I. Group lance deux solutions digitales complémentaires pour les principaux lecteurs multimédias (chaîne TV, producteur, distributeur, lecteur Web pur) : OKAST et FlameFy. OKAST est une solution clé en main permettant aux propriétaires ou distributeurs de contenu de déployer leur propre plateforme de streaming vidéo et de monétiser leur catalogue. Le service FlameFy utilise la puissance du Big Data et de l'intelligence artificielle pour comprendre son audience et renforcer son engagement intelligemment. La société était incubée chez TF1 et Audiens, et compte déjà parmi ses clients de grands médias américains, européens et chinois, des agences, des marques et des producteurs de contenu télévisé, Web, publicitaire et de cinéma.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.