El éxito del streaming a gran escala
OKAST ayuda a las marcas a lanzar sus propios servicios de streaming y canales de streaming gratuitos con publicidad (FAST). Pero a medida que el mercado de FAST se expandía y OKAST llegaba a nuevas regiones de todo el mundo, también crecieron sus necesidades de infraestructura. En AWS, escalar a nivel global era caro, complejo e impredecible. Al migrar a los servicios de cloud computing de Akamai, OKAST obtuvo la flexibilidad, las predicciones y las herramientas que necesitaba para crecer.
FAST debe estar siempre activo y ser rentable
El éxito de los canales FAST no depende únicamente del tiempo de actividad, sino de que no haya tiempo de inactividad. Los canales deben funcionar en todo momento, sin que haya interrupciones ni se exceda el presupuesto.
Tras comenzar su negocio en AWS y empezar a escalar los canales FAST a nivel global, OKAST buscó un segundo proveedor de nube. Además de escalabilidad, la empresa necesitaba estabilidad tanto en su infraestructura como en su modelo de negocio.
"Operamos en un negocio con márgenes muy bajos", explicó el director ejecutivo de OKAST Cédric Monnier. "La escalabilidad de la nube es esencial, pero no podemos manejar enormes fluctuaciones de costes según el tráfico o los eventos. Ese tipo de variabilidad hace que nuestros propios precios sean impredecibles, y nuestros clientes lo odian".
Confianza en las capacidades de cloud computing de Akamai
Alentada por su partner Bitmovin a dar una oportunidad a Akamai, OKAST realizó una prueba de concepto de seis meses. "No todos los proveedores de nube son iguales, por lo que necesitábamos validar la arquitectura de Akamai y asegurarnos de que nuestro equipo pudiera gestionarla sin necesidad de volver a formar al personal o realizar contrataciones", afirmó Monnier.
¿El resultado de la prueba de concepto? Un canal totalmente operativo y un plan fiable para la escalabilidad.
"Akamai destacó en la prueba de concepto", declaró Monnier. "Probamos con otros proveedores de nube, pero Akamai nos proporcionó la infraestructura, la asistencia experta y la estructura de precios que necesitábamos".
Resultados inmediatos: un 67 % más de canales y menos costes
Tras completar la prueba de concepto, OKAST migró cinco canales FAST a los servicios de cloud computing de Akamai. El resultado fue transformador. "Con los mismos recursos que solían mantener tres canales, ahora tenemos cinco", explicó Monnier.
Además de ahorrar costes al instante y mejorar la eficiencia operativa, OKAST mejoró notablemente su posición al negociar con nuevos clientes. "Tenemos más margen con el que trabajar y podemos entrar en nuevos mercados de forma más competitiva", continuó.
Flujos de trabajo simplificados y ventajas estratégicas
Para OKAST, la migración por fases de AWS a Akamai es solo el principio. Para finales de 2025, la empresa tiene previsto mover muchos más clientes a la nueva infraestructura utilizando la información del punto de referencia actual de cinco canales.
Una de las principales ventajas es la simplicidad de la arquitectura de Akamai. "Es un flujo de trabajo simple: solo cloud computing, almacenamiento y red de distribución de contenido (CDN)", comentó Monnier. "Y muchos de nuestros clientes ya confían en Akamai. Eso facilita la transición por su parte".
Sustituir servicios como Amazon CloudFront por Akamai también brinda nuevas posibilidades. "Que un único proveedor se encargue de los recursos informáticos y de la distribución agiliza nuestras operaciones", añadió Monnier. "Es un movimiento estratégico, tanto desde el punto de vista tecnológico como de ventas".
Control en la nube sin dependencia a largo plazo
Para OKAST, el modelo de pago por uso de Akamai supuso un cambio radical, ya que otorgó a la empresa el control financiero y operativo. Con AWS, tenía que comprometerse a contratos de tres o cinco años. Con Akamai, OKAST paga solo por lo que utiliza.
"Podemos iniciar y detener los servicios según sea necesario. Esa flexibilidad nos permite escalar de forma inteligente, mantener la agilidad en un espacio volátil y estar más alineados con nuestros clientes”, mencionó Monnier.
Y eso no es todo. Según Monnier, esa flexibilidad ha disipado mucha presión. "Sentimos que tenemos más control sobre nuestro plan técnico y que podemos crecer estratégicamente", continuó.
Monnier tiene un consejo claro para otros negocios que estén valorando opciones de nube: "Probad los servicios de Akamai. Akamai tiene un gran equipo, la configuración es rápida y el ahorro es real. La transición a Akamai nos ha ayudado a escalar, reducir costes y crecer de forma más inteligente. Para nosotros, ha sido un movimiento esencial", concluyó.
Acerca de OKAST
Fundado en 2013 por veteranos del sector (antiguos empleados de empresas como Canal+, France Télévision, NewsCorp, Ubisoft, Irdeto y Viaccess), M.E.I. Group publica dos soluciones digitales complementarias para los principales actores del sector multimedia (canal de televisión, productor, distribuidor, reproductor web puro): OKAST y FlameFy. OKAST es una solución lista para usar que permite a los propietarios o distribuidores de contenido implementar su propia plataforma de streaming de vídeo y monetizar su catálogo. El servicio FlameFy recurre al big data y la inteligencia artificial para comprender a su público y captar su atención de manera inteligente. La empresa comenzó a formarse en TF1 y Audiens y ya cuenta con clientes como importantes medios de comunicación, agencias, marcas y productores de contenido de televisión, web, cine y publicidad de Estados Unidos, Europa y China.
