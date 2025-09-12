El éxito de los canales FAST no depende únicamente del tiempo de actividad, sino de que no haya tiempo de inactividad. Los canales deben funcionar en todo momento, sin que haya interrupciones ni se exceda el presupuesto.

Tras comenzar su negocio en AWS y empezar a escalar los canales FAST a nivel global, OKAST buscó un segundo proveedor de nube. Además de escalabilidad, la empresa necesitaba estabilidad tanto en su infraestructura como en su modelo de negocio.

"Operamos en un negocio con márgenes muy bajos", explicó el director ejecutivo de OKAST Cédric Monnier. "La escalabilidad de la nube es esencial, pero no podemos manejar enormes fluctuaciones de costes según el tráfico o los eventos. Ese tipo de variabilidad hace que nuestros propios precios sean impredecibles, y nuestros clientes lo odian".