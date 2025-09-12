©2025 Akamai Technologies
Construindo o sucesso do streaming em escala
A OKAST ajuda marcas a lançar os seus próprios serviços de streaming e canais FAST (TV gratuita com anúncios). Mas com a explosão do mercado FAST e a expansão da OKAST para novas regiões globais, as necessidades de infraestrutura da empresa também ficaram mais complexas. O dimensionamento global na AWS era caro, complexo e imprevisível. Ao migrar para os serviços de computação em nuvem da Akamai, a OKAST ganhou a flexibilidade, a previsibilidade e os recursos necessários para crescer.
O mercado FAST exige atividade constante e eficiência econômica
Executar canais FAST não se trata apenas de tempo de atividade, mas de tempo de inatividade zero. Os canais precisam transmitir continuamente, sem apagões e sem impacto no orçamento.
Depois de iniciar seus negócios na AWS e começar a escalar canais FAST globalmente, a OKAST procurou uma segunda provedora de nuvem. Além do dimensionamento, a empresa precisava de estabilidade em sua infraestrutura e modelo comercial.
"Nosso tipo de empreendimento tem uma margem muito apertada", explica Cédric Monnier, CEO da OKAST. "A escalabilidade da nuvem é fundamental, mas não podemos lidar com grandes oscilações de custos, dependendo do tráfego ou dos eventos. Esse tipo de variabilidade torna nossos próprios preços imprevisíveis, e nossos clientes odeiam isso."
Convencida pelos recursos de computação em nuvem da Akamai
Com o incentivo de sua parceira Bitmovin de considerar a Akamai, a OKAST executou uma prova de conceito (PoC) de seis meses. "Os provedores de nuvem não são criados da mesma forma, e precisávamos validar a arquitetura da Akamai e garantir que nossa equipe pudesse gerenciá-la sem novos treinamentos ou contratações", afirma Monnier.
O resultado da PoC? Um canal totalmente funcional e um plano estratégico seguro de dimensionamento.
"A Akamai se destacou na PoC", afirma Monnier. "Experimentamos os serviços de outras provedoras de nuvem, mas a Akamai forneceu a infraestrutura, o suporte especializado e a estrutura de preços de que precisávamos."
Resultados imediatos: 67% mais canais, custos mais baixos
Depois de concluir a PoC, a OKAST migrou cinco canais FAST para os serviços de computação em nuvem da Akamai. O resultado foi transformador. "Com os mesmos recursos que costumavam impulsionar três canais, agora executamos cinco", explica Monnier.
Além de obter economia imediata e eficiência operacional, a OKAST ganhou uma poderosa vantagem ao negociar com novos clientes. "Temos mais margem e podemos entrar em novos mercados de forma mais competitiva", ele continua.
Fluxos de trabalho simplificados e vantagens estratégicas
Para a OKAST, a migração em fases da AWS para a Akamai é apenas o começo. Até o final de 2025, a empresa planeja mover muitos mais clientes para a nova infraestrutura usando insights do atual benchmark de cinco canais.
Uma grande vantagem é a simplicidade da arquitetura da Akamai. "É um fluxo de trabalho simples: apenas computação em nuvem, armazenamento e CDN", afirma Monnier. "E muitos de nossos clientes já confiam na Akamai. Isso facilita ainda mais a transição para eles."
A substituição de serviços como o Amazon CloudFront pela Akamai também abre novas possibilidades. "Obter computação e entrega de uma única fornecedora simplifica nossa operação", acrescenta Monnier. "É algo estratégico, tanto do ponto de vista tecnológico quanto de vendas."
Controle de nuvem sem dependência de longo prazo
Para a OKAST, o modelo de pagamento conforme o uso da Akamai foi um divisor de águas, proporcionando à empresa controle financeiro e operacional. Com a AWS, era necessário consolidar contratos de três ou cinco anos. Com a Akamai, a OKAST paga apenas pelo que usa.
"Podemos iniciar e interromper os serviços conforme necessário. Essa flexibilidade nos permite dimensionar de forma inteligente, manter a agilidade em um espaço volátil e estar mais alinhados com nossos clientes", afirma Monnier.
Isso não é tudo. De acordo com Monnier, essa flexibilidade eliminou muita pressão. "Nos sentimos mais no controle de nosso roteiro técnico e em uma posição de crescer estrategicamente", ele continua.
Para outras empresas que estão avaliando opções de nuvem, Monnier tem conselhos claros: "Basta testar os serviços da Akamai. A equipe da Akamai é competente, a configuração é rápida e a economia é real. Com a mudança para a Akamai, conseguimos dimensionar os negócios, reduzir custos e crescer de forma mais inteligente. Para nós, foi uma decisão essencial", ele conclui.
Sobre a OKAST
Fundado em 2013 por veteranos do setor (ex-funcionários do Canal+, France Télévision, NewsCorp, Ubisoft, Irdeto, Viaccess), o M.E.I. Group controla duas soluções digitais complementares para o setor de mídia: (canal de TV, produtor, distribuidor, player web dedicado): OKAST e FlameFy. A OKAST é uma solução integral que permite que detentores ou distribuidores de conteúdo implantem suas próprias plataformas de streaming de vídeo e monetizem seus catálogos com facilidade. O serviço FlameFy usa o poder de big data e da inteligência artificial para conhecimento e engajamento do público de modo inteligente. A empresa foi incubada pela TF1 e pela Audiens e já tem entre seus clientes grandes agências de mídia, marcas, produtoras de TV, produtoras de conteúdo para a Web, produtoras de cinema e agências de conteúdo publicitário dos Estados Unidos, da Europa e da China.
Sobre a Akamai
