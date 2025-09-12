Executar canais FAST não se trata apenas de tempo de atividade, mas de tempo de inatividade zero. Os canais precisam transmitir continuamente, sem apagões e sem impacto no orçamento.

Depois de iniciar seus negócios na AWS e começar a escalar canais FAST globalmente, a OKAST procurou uma segunda provedora de nuvem. Além do dimensionamento, a empresa precisava de estabilidade em sua infraestrutura e modelo comercial.

"Nosso tipo de empreendimento tem uma margem muito apertada", explica Cédric Monnier, CEO da OKAST. "A escalabilidade da nuvem é fundamental, mas não podemos lidar com grandes oscilações de custos, dependendo do tráfego ou dos eventos. Esse tipo de variabilidade torna nossos próprios preços imprevisíveis, e nossos clientes odeiam isso."