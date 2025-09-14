©2025 Akamai Technologies
Uno streaming di successo su larga scala
OKAST aiuta i brand a lanciare i propri servizi di streaming e i canali FAST (TV in streaming gratuita supportata da pubblicità). Tuttavia, parallelamente al boom del settore dei FAST (e all'espansione di OKAST in nuove aree geografiche a livello globale), sono anche cresciute le esigenze delle infrastrutture di OKAST. Scalare a livello globale sulla piattaforma di AWS era costoso, complesso e imprevedibile. Passando ai servizi di cloud computing di Akamai, OKAST ha ottenuto la flessibilità, la prevedibilità e le funzionalità necessarie per la sua espansione aziendale.
Economici e sempre disponibili: le caratteristiche imprescindibili per i canali FAST
La trasmissione dei canali FAST non è solo una questione di tempi di attività, ma deve garantire l'assenza di problemi di downtime. I canali devono assicurare lo streaming 24/7 senza interruzioni né sforamenti nei budget.
Dopo aver avviato le sue attività aziendali sulla piattaforma AWS e iniziato a scalare i canali FAST a livello globale, OKAST stava cercando un altro provider di servizi cloud. Oltre alla scalabilità, l'azienda aveva bisogno di caratteristiche di stabilità per la sua infrastruttura e il suo modello aziendale.
"La nostra azienda ha margini molto sottili", ha spiegato Cedric Monnier, CEO di OKAST. "La scalabilità nel cloud è una caratteristica fondamentale, ma non riusciamo a gestire le enormi fluttuazioni di costi legate al traffico o ad eventi specifici. Questo tipo di variabilità rende i nostri prezzi imprevedibili e i nostri clienti non ne sono certo contenti".
Le convincenti funzionalità del cloud computing di Akamai
Incoraggiata dal suo partner Bitmovin a prendere in considerazione Akamai, OKAST ha eseguito una condotto una PoC (Proof-of-Concept) per sei mesi. "I provider di servizi cloud non sono tutti uguali e avevamo bisogno di verificare l'architettura di Akamai per garantire al nostro team di riuscire a gestirla senza dover ripetere la formazione o assumere nuove risorse", ha affermato Monnier.
I risultati della PoC? Un canale completamente funzionante e una roadmap sicura per la scalabilità.
"Akamai ha sbaragliato tutti nella PoC", ha affermato Monnier. "Abbiamo provato altri provider di servizi cloud, ma Akamai ha fornito l'infrastruttura, il supporto di esperti e la struttura dei prezzi che ci serviva".
Risultati immediati: 67% di canali in più, riduzione dei costi
Dopo aver completato la PoC, OKAST ha migrato cinque canali FAST ai servizi di cloud computing di Akamai. Il risultato è stato rivoluzionario. "Con le stesse risorse utilizzate per tre canali, ora riusciamo a gestirne cinque", ha spiegato Monnier.
Oltre a realizzare immediati risparmi in termini economici e una maggiore efficienza operativa, OKAST ha ottenuto enormi vantaggi nelle negoziazioni con i nuovi clienti. "Ora abbiamo maggiori margini di profitto su cui lavorare e riusciamo a penetrare nei nuovi mercati in modo più competitivo", ha continuato.
Workflow semplificati e vantaggi strategici
Per OKAST, la migrazione multifase da AWS ad Akamai è solo l'inizio. Entro la fine del 2025, l'azienda intende passare un maggior numero di clienti alla nuova infrastruttura tramite le informazioni ricavate dall'attuale standard di riferimento relativo ai cinque canali.
Un importante vantaggio è rappresentato dalla semplicità dell'architettura di Akamai. "È un workflow semplice: solo cloud computing, storage e CDN", ha affermato Monnier. "Inoltre, molti dei nostri clienti si affidano già ad Akamai, il che rende la transizione semplicissima da parte loro".
Anche sostituire i servizi come Amazon CloudFront con Akamai apre nuove possibilità. "Se un vendor ci fornisce sia il computing che la delivery, le nostre operazioni risultano semplificate", ha aggiunto Monnier. "È un approccio strategico sia dal punto di vista della tecnologia che delle vendite".
Controllo del cloud senza dipendenza da un unico fornitore a lungo termine
Per OKAST, il modello di prezzi basato sul consumo offerto da Akamai è stato rivoluzionario perché ha offerto all'azienda il controllo finanziario e operativo. Con AWS, l'azienda doveva impegnarsi con contratti a tre o cinque anni, invece passando ad Akamai, OKAST può pagare solo per le risorse effettivamente utilizzate.
"Possiamo avviare e interrompere i servizi in base alle nostre esigenze: questa flessibilità ci consente di scalare in modo intelligente, rimanere agili in un settore volatile e venire maggiormente incontro alle necessità dei nostri clienti", ha affermato Monnier.
Ma non è tutto. Secondo Monnier, questa flessibilità ha eliminato molti problemi. "Ci sentiamo maggiormente in controllo della nostra roadmap tecnica e in una posizione tale da poter crescere in maniera strategica", ha continuato.
Ad altre aziende che stanno valutando diverse opzioni per il cloud, Monnier offre questo chiaro consiglio: "Provate i servizi di Akamai. Il team di Akamai è solido, la configurazione è rapida e i risparmi sono reali. Passare ad Akamai ci ha aiutato a scalare, a tagliare i costi e a crescere in modo più intelligente. Per noi, è stata una transizione fondamentale", ha concluso.
Informazioni su OKAST
Fondata nel 2013 da "veterani" del settore (ex dipendenti di Canal+, France Télévision, NewsCorp, Ubisoft, Irdeto e Viaccess), M.E.I. Group pubblica due soluzioni digitali complementari per i principali operatori del settore dei media (canali TV, produttori, distributori, lettori web): OKAST e FlameFy. OKAST è una soluzione preconfigurata che consente ai distributori e ai proprietari di contenuti di implementare le loro piattaforme di streaming video e di monetizzare il loro catalogo. Il servizio FlameFy sfrutta la potenza dei big data e dell'intelligenza artificiale per capire i suoi utenti e attirarli in modo intelligente. L'azienda è stata integrata all'interno di TF1 e Audiens e già conta, tra i suoi clienti, società che operano nel settore dei media, agenzie, brand e produttori di contenuti televisivi, web, cinematografici e pubblicitari tra i più importanti in America, Europa e Cina.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito akamai.com/it e akamai.com/it/blog/ o seguite Akamai Technologies su X e LinkedIn.