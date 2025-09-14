Incoraggiata dal suo partner Bitmovin a prendere in considerazione Akamai, OKAST ha eseguito una condotto una PoC (Proof-of-Concept) per sei mesi. "I provider di servizi cloud non sono tutti uguali e avevamo bisogno di verificare l'architettura di Akamai per garantire al nostro team di riuscire a gestirla senza dover ripetere la formazione o assumere nuove risorse", ha affermato Monnier.

I risultati della PoC? Un canale completamente funzionante e una roadmap sicura per la scalabilità.

"Akamai ha sbaragliato tutti nella PoC", ha affermato Monnier. "Abbiamo provato altri provider di servizi cloud, ma Akamai ha fornito l'infrastruttura, il supporto di esperti e la struttura dei prezzi che ci serviva".