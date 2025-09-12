©2025 Akamai Technologies
Skalierbarer Streaming-Erfolg
OKAST unterstützt Marken bei der Einführung ihrer eigenen Streaming-Services und FAST-Kanäle (kostenloses, werbegestütztes Streaming-TV). Mit dem rapiden Wachstum des FAST-Marktes und der Expansion von OKAST in neue globale Regionen wuchs auch der Bedarf an Infrastruktur für das Unternehmen. Die globale Skalierung auf AWS war kostspielig, komplex und unberechenbar. Durch die Migration zu den Cloud-Computing-Services von Akamai hat OKAST die Flexibilität, Vorhersehbarkeit und Funktionen erhalten, die für das Wachstum erforderlich waren.
FAST muss immer einsatzbereit und kosteneffizient sein
Beim Betrieb der FAST-Kanäle geht es nicht nur um Verfügbarkeit, sondern auch darum, keine Ausfallzeiten zu haben. Die Kanäle müssen rund um die Uhr streamen, ohne Ausfälle und hohe Kosten.
Nachdem OKAST seine Geschäftstätigkeit auf AWS aufgenommen und damit begonnen hatte, FAST-Kanäle weltweit zu skalieren, suchte das Unternehmen nach einem zweiten Cloudanbieter. Neben der Skalierung benötigte das Unternehmen Stabilität in seiner Infrastruktur und seinem Geschäftsmodell.
„Wir befinden uns in einer Branche mit sehr geringen Margen“, erklärt Cedric Monnier, CEO von OKAST. „Die Skalierbarkeit der Cloud ist entscheidend, aber wir können keine enormen Kostenschwankungen je nach Trafficaufkommen oder Ereignissen bewältigen. Diese Art von Variabilität macht unsere eigene Preisgestaltung unberechenbar, und das gefällt unseren Kunden gar nicht.“
Überzeugt von den Cloud-Computing-Funktionen von Akamai
OKAST wurde von seinem Partner Bitmovin ermutigt, über Akamai nachzudenken. Daraufhin entwickelte OKAST eine sechsmonatige Machbarkeitsstudie (Proof of Concept, PoC). „Nicht alle Cloudanbieter sind gleich aufgebaut. Deshalb mussten wir die Architektur von Akamai überprüfen und sicherstellen, dass unser Team sie ohne zusätzliche Schulungen oder Neueinstellungen verwalten konnte“, so Monnier.
Das PoC-Ergebnis? Ein voll funktionsfähiger Kanal und eine zuverlässige Roadmap für die Skalierung.
„Akamai stach im PoC heraus“, so Monnier. „Wir haben andere Cloudanbieter ausprobiert, aber Akamai stellte die Infrastruktur, den Experten-Support und die Preisstruktur bereit, die wir benötigten.“
Sofortige Ergebnisse: 67 % mehr Kanäle, geringere Kosten
Nach Abschluss des PoC migrierte OKAST fünf FAST-Kanäle in die Cloud-Computing-Services von Akamai. Das Ergebnis war revolutionär. „Mit den gleichen Ressourcen, die früher für drei Kanäle ausreichten, können wir jetzt fünf betreiben“, erklärte Monnier.
Neben den unmittelbaren Kosteneinsparungen und der Betriebseffizienz konnte OKAST bei Verhandlungen mit neuen Kunden starke Argumente hervorbringen. „Wir haben mehr Spielraum und können wettbewerbsfähiger in neue Märkte eintreten“, fährt er fort.
Vereinfachte Arbeitsabläufe und strategische Vorteile
Für OKAST ist die schrittweise Migration von AWS zu Akamai nur der Anfang. Bis Ende 2025 plant das Unternehmen, viele weitere Kunden in die neue Infrastruktur zu verlagern, indem es Erkenntnisse aus dem aktuellen Fünf-Kanal-Benchmark nutzt.
Ein großer Vorteil ist die Einfachheit der Architektur von Akamai. „Es handelt sich um einen einfachen Workflow: einfach nur Cloud Computing, Speicher und CDN“, so Monnier. „Und viele unserer Kunden vertrauen bereits auf Akamai. Das sorgt für einen nahtlosen Übergang.“
Services wie Amazon CloudFront mit Services von Akamai zu ersetzen, eröffnet auch neue Möglichkeiten. „Durch die Nutzung von Rechen- und Bereitstellungsservices von einem einzigen Anbieter optimieren wir unseren Betrieb“, fügte Monnier hinzu. „Es ist strategisch, sowohl aus der technologischen als auch aus der Vertriebsperspektive.“
Cloud-Kontrolle ohne langfristige Bindung
Für OKAST war das nutzungsbasierte Preismodell von Akamai ein bahnbrechender Schritt, der dem Unternehmen sowohl finanzielle als auch operative Kontrolle bot. Mit AWS musste das Unternehmen drei- oder fünfjährige Verträge abschließen. Mit Akamai zahlt OKAST nur für das, was es tatsächlich nutzt.
„Wir können Services nach Bedarf starten und stoppen. Dank dieser Flexibilität können wir intelligent skalieren, in einem volatilen Umfeld flexibel bleiben und uns besser auf unsere Kunden einstellen“, so Monnier.
Das ist noch nicht alles. Laut Monnier hat diese Flexibilität den Druck deutlich gesenkt. „Wir haben mehr Kontrolle über unsere technische Roadmap und sind in der Lage, strategisch zu wachsen“, erklärt er.
Für andere Unternehmen, die Cloudoptionen prüfen, hat Monnier einen klaren Ratschlag: „Testen Sie einfach die Services von Akamai. Das Team von Akamai ist zuverlässig, die Einrichtung geht schnell und wir sparen bares Geld. Durch den Wechsel zu Akamai konnten wir skalieren, Kosten senken und intelligenter wachsen. Für uns war dieser Schritt entscheidend“, schließt er ab.
Über OKAST
Die M.E.I. Group wurde 2013 von erfahrenen Fachleuten der Branche gegründet (z. B. von Canal+, France Télévision, NewsCorp, Ubisoft, Irdeto, ViAccess-Mitarbeiter) und bietet zwei sich ergänzende digitale Lösungen für wichtige Medienunternehmen (Fernsehsender, Produzenten, Medienanbieter, reine Web-Player): OKAST und FlameFy. OKAST ist eine sofort einsatzbereite Lösung, mit der Eigentümer oder Anbieter von Inhalten unkompliziert ihre eigene Videostreaming-Plattform bereitstellen und ihr Angebot monetarisieren können. Der Service von FlameFy nutzt die Leistungsfähigkeit von Big Data und künstlicher Intelligenz, um seine Zielgruppe zu verstehen und sie intelligent zu binden. Das Unternehmen konnte bei TF1 und Audiens wachsen und zählt bereits amerikanische, europäische und chinesische große Medienfirmen, Agenturen, Marken, TV-, Web- und Kino- und Werbeanbieter zu seinen Kunden.
Über Akamai
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com/de und akamai.com/de/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.