Beim Betrieb der FAST-Kanäle geht es nicht nur um Verfügbarkeit, sondern auch darum, keine Ausfallzeiten zu haben. Die Kanäle müssen rund um die Uhr streamen, ohne Ausfälle und hohe Kosten.

Nachdem OKAST seine Geschäftstätigkeit auf AWS aufgenommen und damit begonnen hatte, FAST-Kanäle weltweit zu skalieren, suchte das Unternehmen nach einem zweiten Cloudanbieter. Neben der Skalierung benötigte das Unternehmen Stabilität in seiner Infrastruktur und seinem Geschäftsmodell.

„Wir befinden uns in einer Branche mit sehr geringen Margen“, erklärt Cedric Monnier, CEO von OKAST. „Die Skalierbarkeit der Cloud ist entscheidend, aber wir können keine enormen Kostenschwankungen je nach Trafficaufkommen oder Ereignissen bewältigen. Diese Art von Variabilität macht unsere eigene Preisgestaltung unberechenbar, und das gefällt unseren Kunden gar nicht.“