열광적인 관중들로 가득 찬 경기장, 수백만 달러의 상금: e스포츠는 테니스, 포뮬러 1(F1), 또는 크리켓 만큼이나 스릴 넘치며 경쟁적일 수 있습니다. 최고의 게이머들은 세계적인 슈퍼스타이며, 세계 정상급 운동 선수가 갖는 심각한 압박감과 같은 수준의 압박을 느끼며, 이들은 운동선수와 같은 방식으로 주요 토너먼트를 앞두고 수천 시간을 훈련하며 최고의 경기를 준비해야 합니다.

인도는 e스포츠 서킷에서 최고의 인기 스타들을 배출한 본고장으로, 5억 명 이상의 플레이어가 있는 급속도로 성장하는 시장 중 하나입니다. 이에 따라 인도는 세계에서 두 번째로 규모가 큰 게임 커뮤니티로 성장했습니다.또한 플레이어와 팬이 비디오 클립을 공유하고 커뮤니티에 가입하며 배틀그라운드 모바일 인디아, 카운터 스트라이크, 콜 오브 듀티 등 각종 타이틀에서 뛰어난 플레이를 선보일 수 있는 가장 규모가 큰 스트리밍 플랫폼이기도 합니다.

대규모 시청자를 유치하고 수익을 창출할 방법을 찾고 있는 기업가들은 많지만 Rooter의 공동 창립자이자 CEO 피유쉬 쿠마르(Piyush Kumar)의 성공 사례는 그야말로 독보적입니다. Rooter는 단기간에 4천만 명 이상의 회원 유치에 성공하면서 인도에서 가장 큰 게임 및 e스포츠 플랫폼으로 자리 잡으며 온라인 광고 및 프리미엄 콘텐츠 구독을 기반으로 급성장하고 있습니다.