세계 최대 규모의 e스포츠 시장에서 플레이를 위한 준비
e스포츠를 즐기는 플레이어와 팬은 최고 수준의 보안에서 원활하게 구현되는 고해상도 스트리밍 경험을 기대합니다. 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 시장 가운데 하나인 e스포츠 시장에서 Rooter는 신속하게 확장하고 뛰어난 스트리밍 경험을 제공하며 외부 위협으로부터 게이머 콘텐츠와 데이터를 안전하게 보호할 수 있는 플랫폼이 필요했습니다. 고객의 기대에 부응하고 인도에서 초고속으로 성장한 e스포츠 커뮤니티로서의 선도 자리를 유지하기 위해 Rooter는 한 치의 망설임도 없이 Akamai를 선정했습니다.
최대 규모의 온라인 게임 플랫폼 구축
열광적인 관중들로 가득 찬 경기장, 수백만 달러의 상금: e스포츠는 테니스, 포뮬러 1(F1), 또는 크리켓 만큼이나 스릴 넘치며 경쟁적일 수 있습니다. 최고의 게이머들은 세계적인 슈퍼스타이며, 세계 정상급 운동 선수가 갖는 심각한 압박감과 같은 수준의 압박을 느끼며, 이들은 운동선수와 같은 방식으로 주요 토너먼트를 앞두고 수천 시간을 훈련하며 최고의 경기를 준비해야 합니다.
인도는 e스포츠 서킷에서 최고의 인기 스타들을 배출한 본고장으로, 5억 명 이상의 플레이어가 있는 급속도로 성장하는 시장 중 하나입니다. 이에 따라 인도는 세계에서 두 번째로 규모가 큰 게임 커뮤니티로 성장했습니다.또한 플레이어와 팬이 비디오 클립을 공유하고 커뮤니티에 가입하며 배틀그라운드 모바일 인디아, 카운터 스트라이크, 콜 오브 듀티 등 각종 타이틀에서 뛰어난 플레이를 선보일 수 있는 가장 규모가 큰 스트리밍 플랫폼이기도 합니다.
대규모 시청자를 유치하고 수익을 창출할 방법을 찾고 있는 기업가들은 많지만 Rooter의 공동 창립자이자 CEO 피유쉬 쿠마르(Piyush Kumar)의 성공 사례는 그야말로 독보적입니다. Rooter는 단기간에 4천만 명 이상의 회원 유치에 성공하면서 인도에서 가장 큰 게임 및 e스포츠 플랫폼으로 자리 잡으며 온라인 광고 및 프리미엄 콘텐츠 구독을 기반으로 급성장하고 있습니다.
최상의 사용자 경험 전송
Rooter는 24개월도 되지 않아서 4천만 명의 회원을 확보하고 인도 최고의 게임 스트리밍 플랫폼으로 성장했기 때문에 그 성공이 더욱 인상적입니다. 쿠마르는 Rooter의 성공 비결의 대부분은 최종 사용자 경험에 있다고 말합니다. 쿠마르는 "Rooter 회원들은 매우 경쟁적이며 성과를 중요하게 생각합니다. 가장 중요한 두 가지 기준은 최대한 빨리 콘텐츠에 액세스하거나 업로드할 수 있어야 하며, 해당 콘텐츠의 안전이 보장되어야 한다는 것입니다. 데이터를 위협하는 보안 유출은 결코 용납할 수 없습니다."고 말합니다.
플랫폼에서 가장 중요한 확장성, 성능, 보안 등의 여러 사항들을 고려했을 때 Akamai가 제일 먼저 떠올랐습니다. 쿠마르는 "Adaptive Media Delivery를 비롯한 Akamai의 콘텐츠 전송 네트워크 기술을 통해Rooter는 날로 증가하는 온라인 시청자에게 일관된 고품질 온라인 비디오를 안전하게 전송하는 동시에 신속하게 확장하고 시청자를 급속도로 증가시킬 수 있었습니다."고 말합니다.
최종 사용자에게 풍부한 동적 콘텐츠를 제공하기 위해 Akamai의 Dynamic Site Accelerator를 사용해네트워크 지연 시간을 줄이고 API 호출을 가속화합니다. 보안을 강화하기 위해 Akamai의 웹 애플리케이션 방화벽을 도입해API를 보호하고 외부 공격으로부터 시스템을 보호합니다. "모든 스트리밍 서비스와 트래픽은 끊임없이 Akamai를 통과합니다. 이것이 바로 Rooter의 핵심 기술입니다."고 쿠마르는 전합니다.
쿠마르는 또한 최종 사용자 경험과 기술의 중요성을 동시에 강조하는 Akamai에 대해 찬사를 아끼지 않습니다. "시장에서 가장 유용한 툴을 선정한 덕분에 e스포츠 전문가, 게이머 및 팬에게 현장감 넘치는 짜릿한 경험을 선사할 수 있었습니다. 회원 가입도 간단합니다. 2~3단계만 거치면 곧바로 참여할 수 있기 때문에 오래 기다리지 않아도 됩니다."고 말합니다.
99.9%의 가용성 달성, 보안 유출 방지
Akamai 솔루션이 Rooter 인프라에 미치는 영향력 측면에 있어서 Rooter가 Android 앱에서 매일 90만 명의 사용자를 포함하여 최고 트래픽 수준에서도 99.9%의 가용성을 달성하는 것을 보고 쿠마르는 매우 기뻐했습니다.
Rooter는 또한 보안 유출의 위협도 제거했습니다. Akamai의 웹 애플리케이션 방화벽은 여러 가지 잠재적인 위험을 탐지하여 차단하는 동시에 회사에 위험 상황이 발생하지 않도록 DDoS(Distributed Denial-of-Service) 공격을 방어합니다.
아주 최근에는 Akamai의 Cloud Wrapper를 도입하여오리진 서버 호출을 최소화하고 이러한 프로세스와 관련된 비용을 효율적으로 관리할 수 있도록 했습니다. "대부분의 아티팩트의 경우, 오리진 서버로 가는 호출은 한 번 뿐이고 대부분의 트래픽은 Cloud Wrapper 캐시에서 제공됩니다. 이를 통해 데이터 전송 비용이 절감될 뿐 아니라 광범위한 인프라에 대한 부담도 줄일 수 있습니다."
아울러 쿠마르는 Akamai의 Plus Service & Support 패키지의 필요성에 대해서도 강조합니다. 이 패키지는 Akamai 솔루션의 배포 및 통합과 지속적인 지원 및 유지 관리에 대한 전문가 지원을 제공합니다. 쿠마르는 "이를 통해 정기적으로 보안 상태를 확인하고 권장 사항을 받고 필요할 때마다 전문 서비스에 유연하게 접속할 수 있습니다. 이는 WAF 규칙을 설정하고 최적화할 때 특히 유용했습니다.
수백만 명의 온라인 게이머에게 중단 없이 원활한 경험을 제공할 수 있었습니다. Rooter는 전 세계 수백만 명의 사람들에게 즐거움을 선사하면서 세계 무대에서 멋진 게임 커뮤니티를 구현하는 것을 목표로 합니다. Akamai는 빠른 성장과 동시에 목표를 달성할 수 있도록 아낌없이 지원합니다."고 말합니다.
미래의 e스포츠 플랫폼 구현
수십억 달러 규모의 e스포츠 시장의 지속적인 확장세에 힘입어, Akamai는 쿠마르와 Rooter 팀이 최상의 사용자 경험을 제공하여 수백만 명의 신규 회원을 온보딩할 수 있는 성능을 제공합니다. "앞으로 Rooter는 매달 3천만 개의 스트림을 관리하고 하루에 수천 개의 토너먼트를 호스팅 및 스트리밍할 것으로 예상합니다."
Rooter는 또한 전 세계를 무대로 뻗어 나갈 야심찬 계획도 가지고 있습니다. 쿠마르는 "Akamai의 글로벌 인프라와 세계 최대 온라인 기업에 서비스를 제공하는 우수한 실적을 덕분에 Rooter는 수억 명의 회원을 확보하고 글로벌 시장에 진출하는 동시에 전 세계 시청자를 기반으로 다양한 매출 기회를 엿볼 수 있다고 확신합니다."라고 말합니다.
이 모든 것은 e스포츠 커뮤니티의 열정 없이는 불가능합니다. 쿠마르는 플레이어와 팬 모두에게 짜릿함을 전달하는 또 다른 국제 스포츠에 빗대어 설명합니다. "F1은 가장 빠른 자동차에 운전자가 탑승하고 온보딩 카메라로 관중에게 역동적인 움직임을 전달하는 것과 마찬가지로, Akamai의 기술은 플레이어와 시청자에게 동시에 완전히 새로운 차원의 경험을 선사합니다."고 쿠마르는 말합니다.
Rooter 소개
Rooter는 인도 최고의 게임 스트리밍 플랫폼으로, 4천만 명 이상의 회원과 1,200만 명의 월간 활성 사용자를 보유하고 있습니다. e스포츠 전문가와 게이머들은 온라인으로 중단 없이 스트리밍하고 비디오와 이미지를 업로드하며 우승자에게 다양한 경품을 제공하는 토너먼트에 참여할 수 있습니다. 또한 Google Play Store에서 스포츠 부문에서 1위 앱을 기록하며, 세 차례 펀딩으로 3천만 달러 이상을 모금하는 데 성공했습니다. https://web.rooter.gg
Akamai 소개
Akamai는 온라인 라이프를 지원하고 보호합니다. 전 세계 대표적인 기업들은 매일 수십억 명의 사람들의 생활, 업무, 여가를 지원할 디지털 경험을 구축하고, 전송하고, 보호하기 위해 Akamai를 선택합니다. Akamai는 클라우드에서 엣지에 이르는 전 세계 가장 분산된 컴퓨팅 플랫폼을 구축했고 고객들이 쉽게 애플리케이션을 개발 및 실행하도록 지원하며 사용자와 가까운 곳에서 경험을 제공하고 위협을 차단합니다. Akamai의 보안, 컴퓨팅, 전송 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 akamai.com 또는 akamai.com/ko/blog를 방문하거나 Twitter 또는 LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.