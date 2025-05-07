Estadios repletos, multitudes entregadas, millones de dólares en dinero como premio: los E-Sports pueden ser igual de emocionantes y competitivos que el tenis, la Fórmula 1 (F1) o el cricket. Los mejores jugadores son superestrellas internacionales que viven la misma presión que muchos atletas de clase mundial y que se preparan para los grandes eventos de forma similar, entrenando durante miles de horas para competir en un torneo importante.

India no solo es el hogar de algunas de las estrellas más destacadas del circuito de los E-Sports, sino que también es uno de los mercados de crecimiento más rápido, con más de 500 millones de jugadores. Esto convierte al país en la segunda comunidad de juegos más grande del mundoy en la sede de algunas de las plataformas de streaming más importantes, donde los jugadores y los aficionados comparten clips de vídeo, se unen a comunidades y demuestran sus dotes en títulos como Battlegrounds Mobile India, Counter-Strike y Call of Duty.

Los emprendedores han encontrado formas de atraer y monetizar esta gran audiencia, pero pocos han tenido tanto éxito como Piyush Kumar, cofundador y director ejecutivo de Rooter. En un breve periodo de tiempo, Rooter se ha convertido en la plataforma más grande de juegos y E-Sports del país, con más de 40 millones de miembros e ingresos de rápido crecimiento basados en publicidad online y suscripciones a contenido premium.