Prepárese para jugar en uno de los mercados de E-Sports más grandes del mundo
En cuanto a E-Sports se refiere, tanto los jugadores como los aficionados esperan una experiencia de streaming de alta resolución sin interrupciones que cuente con el respaldo de los mayores niveles de seguridad. En uno de los mercados de más rápido crecimiento del mundo, Rooter necesitaba una plataforma que le permitiera escalar rápidamente, ofrecer una experiencia de streaming excepcional y proteger el contenido y los datos de los jugadores de amenazas externas. Rooter no dudó al seleccionar a Akamai para satisfacer sus expectativas y mantener su posición dominante como la comunidad de E-Sports de más rápido crecimiento en India.
Construcción de la plataforma de juegos online más grande
Estadios repletos, multitudes entregadas, millones de dólares en dinero como premio: los E-Sports pueden ser igual de emocionantes y competitivos que el tenis, la Fórmula 1 (F1) o el cricket. Los mejores jugadores son superestrellas internacionales que viven la misma presión que muchos atletas de clase mundial y que se preparan para los grandes eventos de forma similar, entrenando durante miles de horas para competir en un torneo importante.
India no solo es el hogar de algunas de las estrellas más destacadas del circuito de los E-Sports, sino que también es uno de los mercados de crecimiento más rápido, con más de 500 millones de jugadores. Esto convierte al país en la segunda comunidad de juegos más grande del mundoy en la sede de algunas de las plataformas de streaming más importantes, donde los jugadores y los aficionados comparten clips de vídeo, se unen a comunidades y demuestran sus dotes en títulos como Battlegrounds Mobile India, Counter-Strike y Call of Duty.
Los emprendedores han encontrado formas de atraer y monetizar esta gran audiencia, pero pocos han tenido tanto éxito como Piyush Kumar, cofundador y director ejecutivo de Rooter. En un breve periodo de tiempo, Rooter se ha convertido en la plataforma más grande de juegos y E-Sports del país, con más de 40 millones de miembros e ingresos de rápido crecimiento basados en publicidad online y suscripciones a contenido premium.
Ofrecer la mejor experiencia de usuario posible
El éxito de Rooter es todavía más impresionante cuando se sabe que tardó menos de 24 meses en llegar a 40 millones de miembros y en convertirse en la principal plataforma de streaming de juegos en India. Kumar considera que gran parte del éxito de Rooter depende de la experiencia del usuario final. "Nuestros miembros son muy competitivos y protegen sus logros", afirma. "Hay dos criterios esenciales: que el acceso y la carga de contenido sea lo más fácil posible y que el contenido esté completamente protegido. No podemos permitirnos una filtración de datos".
Para abordar las prioridades de la plataforma (escalabilidad, rendimiento y seguridad), Akamai fue el primer nombre que le vino a la mente. La tecnología de red de distribución de contenido de Akamai, incluida la solución Adaptive Media Deliverypermite a Rooter ofrecer vídeos online de alta calidad y de forma consistente y segura a un público cada vez mayor, al tiempo que escala rápido y apoya el rápido crecimiento de la audiencia", afirma Kumar.
Para ofrecer contenido rico y dinámico a los usuarios finales, Rooter utiliza Akamai Dynamic Site Accelerator,, que reduce las latencias de red y acelera sus llamadas a las API. Para la seguridad, ha implementado el firewall de aplicaciones webde Akamai, que protege las API y sus sistemas frente a ataques externos. "Todos nuestros servicios de streaming y el tráfico fluyen a través de Akamai. Es la columna vertebral de nuestro negocio", comenta Kumar.
Kumar también elogia a Akamai por comprender que la experiencia del usuario final es tan importante como la tecnología. "Elegir el mejor conjunto de herramientas del mercado nos permitió ofrecer a los profesionales, los jugadores y los aficionados de E-Sports una experiencia magnífica que también se ve de forma impresionante. La incorporación de miembros también es muy fácil y solo requiere dos o tres pasos, para evitar esperas y poder pasar a la acción lo antes posible", afirma.
Lograr un 99,9 % de disponibilidad, sin infracciones de seguridad
A la hora de evaluar el impacto de las soluciones de Akamai en la infraestructura de Rooter, Kumar está encantado de que Rooter haya logrado un 99,9 % de disponibilidad, incluso en los niveles de tráfico más elevados, y con 900 000 usuarios al día en la aplicación para Android.
Rooter puso fin también a las infracciones de seguridad. El firewall de aplicaciones web de Akamai ha detectado y evitado numerosas amenazas potenciales, al tiempo que ha ofrecido protección contra ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) que ya no representan un riesgo para la empresa.
De forma más reciente, Rooter ha añadido Akamai Cloud Wrapper, que le permite minimizar las llamadas a sus servidores de origen y gestionar mejor los costes asociados con este proceso. "Para la mayoría de los artefactos, solo una llamada se dirige a los servidores de origen, y la mayor parte del tráfico se distribuye desde la caché de Cloud Wrapper. Esto reduce los costes de transferencia de datos y la presión sobre nuestra infraestructura".
Kumar también destaca la importancia del paquete Plus Service & Support de Akamai, que incluye asistencia experta en la implementación e integración de las soluciones de Akamai, así como asistencia y mantenimiento continuos. "Recibimos comprobaciones de estado regulares, recomendaciones y acceso flexible a servicios profesionales cuando lo necesitamos", indica Kumar. "Ha sido especialmente útil durante el proceso de configuración y optimización de nuestras reglas de WAF".
Todo esto contribuye a una experiencia ininterrumpida para millones de jugadores online. "Nuestro éxito se basa en hacer que la comunidad de juegos se vea de la mejor manera posible en un escenario internacional mientras entretiene a millones de personas en todo el mundo. Akamai nos ayuda a crecer rápido y a alcanzar estos objetivos todos los días", dice Kumar.
Creación de la plataforma de E-Sports del futuro
A medida que el multimillonario mercado de E-Sports sigue expandiéndose, Akamai ofrece a Kumar y a su equipo de Rooter la capacidad de incorporar a millones de nuevos miembros sin comprometer la experiencia del usuario. "En el futuro, esperamos gestionar 30 millones de streamings al mes, al tiempo que organizamos y transmitimos miles de torneos al día".
Rooter también tiene ambiciosos planes de expansión internacional. "La presencia global de Akamai y su trayectoria en el servicio a algunas de las empresas online más grandes del mundo nos da la confianza total de que podemos llegar a cientos de millones de miembros, mientras abrimos la puerta a los mercados globales y las oportunidades de ingresos que vienen con un público mundial", dice Kumar.
No obstante, nada de esto sería posible sin el entusiasmo de la comunidad de E-Sports. Kumar realiza una comparación con otro deporte internacional para transmitir la sensación de emoción que experimentan los jugadores y los aficionados. "Del mismo modo que la F1 pone a los pilotos al mando de los coches más rápidos mientras ofrece a los espectadores una vista igual de emocionante de la carreras con las cámaras a bordo, la tecnología de Akamai lleva la experiencia de Rooter a un nuevo nivel tanto para los jugadores como para el público", afirma.
Acerca de Rooter
Rooter es la plataforma de streaming de juegos centrada en teléfonos móviles más importante de India. Cuenta con más de 40 millones de miembros y 12 millones de usuarios mensuales activos. Los profesionales y jugadores de E-Sports pueden transmitir vídeos e imágenes online sin interrupción, subir vídeos y participar en torneos que ofrecen una variedad de premios para los vencedores. También es la aplicación número uno en la categoría de deportes de Google Play Store y ha recaudado más de 30 millones de USD en tres rondas de financiación. https://web.rooter.gg
Acerca de Akamai
Akamai potencia y protege la vida online. Las empresas líderes de todo el mundo eligen Akamai para crear, proteger y ofrecer sus experiencias digitales, ayudando así a millones de personas a vivir, trabajar y jugar cada día. Gracias a la plataforma informática más distribuida del mundo, de la nube al Edge, nuestros clientes pueden desarrollar y ejecutar las aplicaciones con facilidad, mientras acercamos las experiencias a los usuarios y mantenemos las amenazas a raya. Para obtener más información acerca de las soluciones de seguridad, informática y distribución de Akamai, visite akamai.com/es/es/ y akamai.com/blog, o siga a Akamai Technologies en Twitter y LinkedIn.