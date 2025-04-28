©2025 Akamai Technologies
Pronti per entrare in uno dei mercati di eSport più grandi al mondo
Quando si tratta di eSport, giocatori e fan si aspettano un'experience di streaming ininterrotta e ad alta risoluzione supportata dai più elevati livelli di sicurezza. In uno dei mercati a crescita più rapida al mondo, Rooter aveva bisogno di una piattaforma che le consentisse di scalare rapidamente, offrire un'experience di streaming sorprendente e proteggere i contenuti e i dati dei giocatori da minacce esterne. Rooter non ha avuto alcuna esitazione a scegliere Akamai per soddisfare queste aspettative e per mantenere la sua posizione dominante di community di eSport a maggiore sviluppo in India.
Creazione della più grande piattaforma di gaming online
Stadi pieni, folle adoranti, premi in denaro da milioni di dollari: Gli eSport possono essere eccitanti e competitivi come il tennis, la Formula 1 (F1) o il cricket. I giocatori leader sono superstar internazionali sottoposte alla stessa pressione di molti atleti di livello mondiale, e prima di un torneo importante devono prepararsi per gli eventi top allo stesso modo, allenandosi per migliaia di ore.
L'India è la patria di alcune delle più grandi star del circuito degli eSport e rappresenta uno dei mercati a crescita più rapida, con oltre 500 milioni di giocatori. Ciò rende il Paese la seconda community di gaming più grande al mondoe la sede di alcune delle più grandi piattaforme di streaming, in cui giocatori e fan condividono video clip, si uniscono alle community e dimostrano la loro abilità con titoli che includono Battlegrounds Mobile India, Counter-Strike e Call of Duty.
Gli imprenditori stanno cercando dei modi per attirare e monetizzare questo pubblico enorme, ma pochi hanno avuto il successo di Piyush Kumar, co-fondatore e CEO di Rooter. In brevissimo tempo, Rooter è diventata la più grande piattaforma di gaming ed eSport del Paese, con oltre 40 milioni di membri e un fatturato in continua crescita, grazie alla pubblicità online e agli abbonamenti ai contenuti premium.
Offrire la migliore user experience possibile
Il successo di Rooter è ancora più strabiliante se si pensa che ci sono voluti solo 24 mesi per raggiungere 40 milioni di membri e diventare la piattaforma di game-streaming numero uno in India. Kumar afferma che buona parte del successo di Rooter dipende dalla experience dell'utente finale. "I nostri membri sono molto competitivi e protettivi nei confronti dei propri successi", dichiara. "I due criteri più importanti sono che l'accesso e il caricamento di contenuti siano i più facili possibili e che questi contenuti siano completamente al sicuro. Non possiamo permetterci una violazione che minacci i loro dati".
Quando si è trattato di affrontare le priorità della sua piattaforma, ossia scalabilità, performance e sicurezza, Akamai è stato il primo nome a cui hanno pensato. "La tecnologia della rete per la distribuzione dei contenuti di Akamai, che include la soluzione Adaptive Media Delivery, consente a Rooter di offrire video online coerenti e di alta qualità in modo sicuro al nostro crescente pubblico online, nonché di scalare rapidamente e supportare la rapida crescita del pubblico", afferma Kumar.
Per offrire contenuti ricchi e dinamici agli utenti finali, Rooter si affida alla soluzione Dynamic Site Acceleratordi Akamai, che riduce la latenza di rete e ne accelera le chiamate API. Per motivi di sicurezza, la società ha implementato la soluzione WAF ( Web Application Firewall) di Akamai, che protegge le API e i suoi sistemi dagli attacchi esterni. "I nostri servizi di streaming e il nostro traffico fluisce tramite Akamai. È la colonna portante del nostro business", dichiara Kumar.
Kumar elogia Akamai anche per aver capito che l'experience dell'utente finale è importante quanto la tecnologia. "Scegliendo il migliore set di strumenti sul mercato, siamo riusciti a offrire a professionisti, giocatori e fan di eSport una experience eccitante e fantastica. Anche l'onboarding dei membri è semplice, servono solo due o tre passaggi, così non devono aspettare per entrare in azione", afferma.
Scegliendo il migliore set di strumenti sul mercato, siamo riusciti a offrire a professionisti, giocatori e fan di eSport una experience eccitante e fantastica.Piyush Kumar, Co-fondatore e CEO, Rooter
Ottenere una disponibilità del 99,9% e zero violazioni della sicurezza
Per quanto riguarda l'impatto delle soluzioni Akamai sull'infrastruttura di Rooter, Kumar è felice del fatto che Rooter abbia ottenuto il 99,9% di disponibilità anche durante i livelli di traffico più elevati, inclusi i 900.000 utenti al giorno sulla sua app Android.
Rooter ha anche eliminato la minaccia di violazioni della sicurezza. La soluzione WAF (Web Application Firewall) di Akamai ha rilevato ed evitato diverse potenziali minacce, fornendo anche protezione dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service), che non rappresentano più un rischio per l'azienda.
Più di recente, Rooter ha aggiunto la soluzione Akamai Cloud Wrapper, che consente di ridurre al minimo le chiamate ai server di origine e gestire meglio i costi correlati. "In molti casi, basta una semplice chiamata ai server di origine per distribuire la maggior parte del traffico dalla cache di Cloud Wrapper in modo da ridurre i costi di trasferimento dei dati, riducendo anche il carico di lavoro che grava sulla nostra infrastruttura".
Kumar evidenzia anche l'importanza del pacchetto Plus Service & Support di Akamai, che include l'assistenza di esperti nella distribuzione e nell'integrazione delle soluzioni Akamai, nonché un costante livello di supporto e manutenzione. "Significa avere regolari verifiche di integrità, raccomandazioni e accesso flessibile a servizi professionali all'occorrenza, afferma Kumar. "È stato utile soprattutto per la configurazione e l'ottimizzazione delle nostre regole WAF".
Tutto ciò contribuisce a una experience ininterrotta per milioni di giocatori online. "Il nostro successo si basa sul rendere interessante la community di gaming a livello internazionale, intrattenendo milioni di persone in tutto il mondo. Akamai ci sta aiutando a crescere rapidamente e a raggiungere questi obiettivi ogni giorno", dichiara Kumar.
"Il nostro successo si basa sul rendere interessante la community di gaming a livello internazionale, intrattenendo milioni di persone in tutto il mondo. Akamai ci sta aiutando a crescere rapidamente e a raggiungere questi obiettivi ogni giorno.Piyush Kumar, Co-fondatore e CEO, Rooter
Creazione di una piattaforma di eSport per il futuro
Mentre il mercato multimilionario degli eSport continua ad espandersi, Akamai dà a Kumar e al team di Rooter la possibilità di effettuare l'onboarding di nuovi membri senza alcun compromesso in termini di user experience. "In futuro ci aspettiamo di gestire 30 milioni di stream al mese e di ospitare ad effettuare lo streaming di migliaia di tornei al giorno".
Rooter ha anche piani ambiziosi di crescita a livello internazionale. "La presenza globale di Akamai, e il suo record di rilevamenti al servizio di alcune delle più grandi aziende online al mondo, ci danno la totale fiducia di poter raggiungere migliaia di milioni di membri, aprendo anche la porta ai mercati globali e alle opportunità di guadagno che arrivano con un pubblico mondiale", afferma Kumar.
Ma nulla di tutto questo è possibile senza l'entusiasmo della community degli eSport. Kumar fa un confronto con un altro sport internazionale che trasmette lo stesso senso di eccitazione sperimentato da giocatori e fan. "Proprio come la Formula 1 mette i piloti nelle auto più veloci, dando agli spettatori una vista della gara altrettanto elettrizzante dalle videocamere a bordo, allo stesso modo la tecnologia di Akamai porta l'esperienza di Rooter a un livello completamente nuovo, sia per i giocatori che per il pubblico" afferma.
Informazioni su Rooter
Rooter è la piattaforma per il game-streaming leader in India, con particolare attenzione per l'utenza mobile. Vanta più di 40 milioni di membri e 12 milioni di utenti attivi su base mensile. I professionisti e i giocatori di eSport possono eseguire lo streaming online ininterrottamente, caricare video e immagini, e prendere parte a tornei che offrono un'ampia gamma di premi per i vincitori. È anche l'app numero uno nella categoria degli eSport su Google Play Store e ha raccolto più di 30 milioni di dollari in tre turni di finanziamenti. https://web.rooter.gg
Informazioni su Akamai
A sostegno e protezione della vita online c’è sempre Akamai. Le principali aziende al mondo scelgono Akamai per creare, offrire e proteggere le loro experience digitali, aiutando miliardi di persone a vivere, lavorare e giocare ogni giorno. Con la piattaforma di computing più distribuita al mondo, dal cloud all'edge, siamo in grado di semplificare lo sviluppo e l'esecuzione di applicazioni per i nostri clienti, avvicinando le experience agli utenti e allontanando le minacce. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni per la sicurezza, l'Edge Computing e la delivery di Akamai, visitate il sito akamai.com/it o akamai.com/it/bloge seguite Akamai Technologies su Twitter o LinkedIn.