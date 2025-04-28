Il successo di Rooter è ancora più strabiliante se si pensa che ci sono voluti solo 24 mesi per raggiungere 40 milioni di membri e diventare la piattaforma di game-streaming numero uno in India. Kumar afferma che buona parte del successo di Rooter dipende dalla experience dell'utente finale. "I nostri membri sono molto competitivi e protettivi nei confronti dei propri successi", dichiara. "I due criteri più importanti sono che l'accesso e il caricamento di contenuti siano i più facili possibili e che questi contenuti siano completamente al sicuro. Non possiamo permetterci una violazione che minacci i loro dati".

Quando si è trattato di affrontare le priorità della sua piattaforma, ossia scalabilità, performance e sicurezza, Akamai è stato il primo nome a cui hanno pensato. "La tecnologia della rete per la distribuzione dei contenuti di Akamai, che include la soluzione Adaptive Media Delivery, consente a Rooter di offrire video online coerenti e di alta qualità in modo sicuro al nostro crescente pubblico online, nonché di scalare rapidamente e supportare la rapida crescita del pubblico", afferma Kumar.

Per offrire contenuti ricchi e dinamici agli utenti finali, Rooter si affida alla soluzione Dynamic Site Acceleratordi Akamai, che riduce la latenza di rete e ne accelera le chiamate API. Per motivi di sicurezza, la società ha implementato la soluzione WAF ( Web Application Firewall) di Akamai, che protegge le API e i suoi sistemi dagli attacchi esterni. "I nostri servizi di streaming e il nostro traffico fluisce tramite Akamai. È la colonna portante del nostro business", dichiara Kumar.

Kumar elogia Akamai anche per aver capito che l'experience dell'utente finale è importante quanto la tecnologia. "Scegliendo il migliore set di strumenti sul mercato, siamo riusciti a offrire a professionisti, giocatori e fan di eSport una experience eccitante e fantastica. Anche l'onboarding dei membri è semplice, servono solo due o tre passaggi, così non devono aspettare per entrare in azione", afferma.