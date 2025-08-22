O sucesso da Rooter é ainda mais impressionante sabendo que levou menos de 24 meses para ela alcançar 40 milhões de membros e se tornar a plataforma nº 1 de streaming de jogos na Índia. Kumar diz que grande parte do sucesso da Rooter depende da experiência do usuário final. "Nossos membros são muito competitivos e protetores de suas conquistas", diz ele. "Os dois critérios mais importantes são: o acesso e o carregamento do conteúdo deve ser o mais fácil possível e este conteúdo deve ser totalmente seguro. Eles não podem ter seus dados violados de forma alguma."

Quando se trata de abordar as prioridades da plataforma, crescimento, desempenho e segurança, a Akamai foi o primeiro nome que veio à mente. "A tecnologia de rede de entrega de conteúdo da Akamai, incluindo a Adaptive Media Delivery, permite que a Rooter forneça vídeo online consistente e de alta qualidade com segurança para o crescente público online, ao mesmo tempo em que cresce de forma rápida e suporta um grande aumento de público", afirma Kumar.

Para oferecer conteúdo rico e dinâmico para os usuários finais, a Rooter usa o Dynamic Site Acceleratorda Akamai que reduz as latências de rede e acelera as chamadas à API. Por questões de segurança, ela implantou o web application firewallda Akamai que protege as APIs e seus sistemas contra ataques externos. "Todos os nossos serviços de streaming e tráfego fluem pela Akamai. É a espinha dorsal do nosso negócio", diz Kumar.

Kumar também elogiou a Akamai por entender que a experiência do usuário final é tão importante quanto a da tecnologia. "Ao escolher o melhor conjunto de ferramentas do mercado, conseguimos oferecer aos profissionais de esportes eletrônicos, jogadores e fãs uma experiência emocionante e fantástica. A integração de membros também é simples: apenas duas ou três etapas, assim você não precisa esperar para entrar em ação", diz ele.