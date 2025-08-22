X
Rooter

A Rooter é a maior plataforma de jogos online da Índia, e conta com a Akamai para oferecer uma experiência rápida e segura a milhões de jogadores.

Pronta para atuar em um dos maiores mercados de esportes eletrônicos do mundo

Quando se trata de esportes eletrônicos, os jogadores e os fãs esperam uma experiência de streaming ininterrupta, de alta resolução e apoiada pelos mais altos níveis de segurança. Em um dos mercados com o crescimento mais rápido do mundo, a Rooter precisava de uma plataforma que permitisse um crescimento rápido, oferecesse uma excelente experiência de streaming e protegesse o conteúdo e os dados dos jogadores de ameaças externas. A Rooter não hesitou em escolher a Akamai para atender a essas expectativas e ajudar a manter sua posição dominante como a comunidade de esportes eletrônicos com crescimento mais rápido da Índia.

Criação da maior plataforma de jogos online 

Estádios lotados, multidões de fãs e milhões de dólares em dinheiro: Os esportes eletrônicos podem ser tão emocionantes e competitivos quanto o tênis, a F1 (Fórmula 1) ou o críquete. Os melhores jogadores são estrelas internacionais e sofrem a mesma pressão que muitos atletas de nível internacional, e devem se preparar para os principais eventos de forma semelhante, com milhares de horas de treinamento antes de um grande torneio.

A Índia é o lar de algumas das maiores estrelas no circuito de esportes eletrônicos, e é um dos mercados com crescimento mais rápido, com mais de 500 milhões de jogadores. Isso a torna a segunda maior comunidade de jogos do mundo,e lar de algumas das maiores plataformas de streaming em que os jogadores e fãs compartilham videoclipes, se juntam a comunidades e mostram suas proezas em jogos como Battlegrounds Mobile India, Counter-Strike e Call of Duty.

Os empreendedores buscam maneiras de atrair e monetizar este público enorme, mas poucos são tão bem sucedidos como Piyush Kumar, cofundador e CEO da Rooter. Em pouco tempo, a Rooter se tornou a maior plataforma de jogos e esportes eletrônicos do país, com mais de 40 milhões de membros e receitas com rápido crescimento baseada em publicidade online e assinaturas de conteúdo premium.

Proporcionar a melhor experiência possível ao usuário

O sucesso da Rooter é ainda mais impressionante sabendo que levou menos de 24 meses para ela alcançar 40 milhões de membros e se tornar a plataforma nº 1 de streaming de jogos na Índia. Kumar diz que grande parte do sucesso da Rooter depende da experiência do usuário final. "Nossos membros são muito competitivos e protetores de suas conquistas", diz ele. "Os dois critérios mais importantes são: o acesso e o carregamento do conteúdo deve ser o mais fácil possível e este conteúdo deve ser totalmente seguro. Eles não podem ter seus dados violados de forma alguma."

Quando se trata de abordar as prioridades da plataforma, crescimento, desempenho e segurança, a Akamai foi o primeiro nome que veio à mente. "A tecnologia de rede de entrega de conteúdo da Akamai, incluindo a Adaptive Media Delivery, permite que a Rooter forneça vídeo online consistente e de alta qualidade com segurança para o crescente público online, ao mesmo tempo em que cresce de forma rápida e suporta um grande aumento de público", afirma Kumar.

Para oferecer conteúdo rico e dinâmico para os usuários finais, a Rooter usa o Dynamic Site Acceleratorda Akamai que reduz as latências de rede e acelera as chamadas à API. Por questões de segurança, ela implantou o web application firewallda Akamai que protege as APIs e seus sistemas contra ataques externos. "Todos os nossos serviços de streaming e tráfego fluem pela Akamai. É a espinha dorsal do nosso negócio", diz Kumar.

Kumar também elogiou a Akamai por entender que a experiência do usuário final é tão importante quanto a da tecnologia. "Ao escolher o melhor conjunto de ferramentas do mercado, conseguimos oferecer aos profissionais de esportes eletrônicos, jogadores e fãs uma experiência emocionante e fantástica. A integração de membros também é simples: apenas duas ou três etapas, assim você não precisa esperar para entrar em ação", diz ele.

Ao escolher o melhor conjunto de ferramentas do mercado, conseguimos oferecer aos profissionais de esportes eletrônicos, jogadores e fãs uma experiência emocionante e fantástica.

Piyush Kumar, cofundador e CEO, Rooter

Alcança 99,9% de disponibilidade, zero violações de segurança

Quando se trata do impacto das soluções da Akamai na infraestrutura da Rooter, Kumar está satisfeito com o fato de que a Rooter alcançou 99,9% de disponibilidade, mesmo durante os mais altos níveis de tráfego, incluindo 900.000 usuários por dia na aplicação Android.

A Rooter também eliminou a ameaça de violações de segurança. O Web Application Firewall da Akamai detecta e previne várias ameaças potenciais, ao mesmo tempo que também fornece proteção contra ataques DDoS (Negação Distribuída de Serviço) que não são mais um risco para a empresa.

Mais recentemente, a Rooter adicionou o Cloud Wrapper, que permite minimizar as chamadas para seus servidores de origem e gerenciar melhor os custos associados a esse processo. "Para a maioria dos artefatos, apenas uma única chamada é para os servidores de origem, e a maioria do tráfego é atendida pelo cache do Cloud Wrapper. Isso reduz os custos de transferência de dados, além de reduzir a pressão sobre a infraestrutura mais ampla."

Kumar também destaca a importância do pacote Plus Service & Support da Akamai, que inclui assistência especializada na implantação e integração de soluções da Akamai e suporte e manutenção contínuos. "Isso significa que temos verificações regulares de saúde, recomendações e acesso flexível a serviços profissionais sempre que precisamos", diz Kumar. "Isso foi muito útil quando configuramos e otimizamos nossas regras de WAF."

Tudo isso contribui para uma experiência ininterrupta para milhões de jogadores online. "O nosso sucesso se baseia em tornar a comunidade de jogos mais atrativa em um palco internacional, enquanto diverte milhões de pessoas em todo o mundo. A Akamai nos ajuda a crescer de maneira rápida e, ao mesmo tempo, atingir essas metas todos os dias", diz Kumar.

O nosso sucesso se baseia em tornar a comunidade de jogos mais atrativa em um palco internacional, enquanto diverte milhões de pessoas em todo o mundo. A Akamai nos ajuda a crescer de maneira rápida e, ao mesmo tempo, atingir essas metas todos os dias.

Piyush Kumar, cofundador e CEO, Rooter

Criar a plataforma de esportes eletrônicos do futuro

À medida que o mercado de esportes eletrônicos multibilionário continua crescendo, a Akamai oferece a Kumar e à equipe Rooter a capacidade de integrar milhões de novos membros sem comprometer a experiência do usuário. "No futuro, esperamos gerir 30 milhões de transmissões por mês, ao mesmo tempo que hospedamos e transmitimos milhares de torneios por dia." 

A Rooter também tem planos ambiciosos para crescer internacionalmente. "A presença global da Akamai, e seu histórico de atendimento a algumas das maiores empresas online do mundo, nos dá a total confiança de que podemos alcançar centenas de milhões de membros, enquanto abrimos as portas para os mercados globais e as oportunidades de receita que vêm com um público mundial", diz Kumar.

Mas nada disso é possível sem o entusiasmo da comunidade de esportes eletrônicos. Kumar compara os esportes eletrônicos a outro esporte internacional para transmitir a sensação de emoção vivenciada por jogadores e fãs. "Da mesma forma que a F1 coloca os pilotos nos carros mais rápidos e oferece aos espetadores uma visão igualmente emocionante da corrida a partir de câmeras a bordo, a tecnologia da Akamai leva a experiência da Rooter a um nível totalmente novo para os jogadores e o público", diz ele.

Sobre a Rooter

A Rooter é uma plataforma de streaming de jogos líder na Índia, com foco em dispositivos móveis. Ela tem mais de 40 milhões de membros e 12 milhões de usuários mensais ativos. Os profissionais e jogadores de esportes eletrônicos podem transmitir online sem interrupção, carregar vídeos e imagens e participar de torneios que oferecem uma variedade de prêmios para os vencedores. É também o aplicativo número um na categoria de esportes da Google Play Store e conseguiu mais de 30 milhões de dólares em três rodadas de financiamento. https://web.rooter.gg

Sobre a Akamai

A Akamai potencializa e protege a vida online. As principais empresas do mundo escolhem a Akamai para criar, entregar e proteger suas experiências digitais, ajudando bilhões de pessoas a viver, trabalhar e jogar todos os dias. Com a plataforma de computação mais distribuída do mundo, da nuvem à edge, nós facilitamos o desenvolvimento e a execução de aplicações para os nossos clientes, enquanto mantemos as experiências mais próximas dos usuários e as ameaças ainda mais distantes. Saiba mais sobre as soluções de segurança, computação e entrega da Akamai em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blogou siga a Akamai Technologies no Twitter e LinkedIn.

