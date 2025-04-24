©2025 Akamai Technologies
为在全球最大的电竞市场之一开展竞争做好充分准备
在电竞世界里，选手和粉丝都希望借助出色的安全防护获享无中断、高清的直播体验。在这个全球发展最快的市场中，Rooter 需要找到一种平台来助其快速扩展，提供出色的直播体验，保护游戏玩家的内容和数据免受外部威胁的侵扰。为了满足这些预期，并使其在印度发展最快的电竞社区中保持优势地位，Rooter 毫不犹豫地选择了 Akamai。
打造规模宏大的在线游戏平台
拥挤的电竞馆、满怀崇拜的人群、数百万美元的高额奖金：电子竞技与网球、F1 或板球运动同样令人激动，也同样竞争激烈。领先的电竞比赛选手堪比国际超级巨星，与许多世界级运动员面临着同样巨大的压力，必须以类似的方式为顶级赛事做好准备，在参加大型比赛前投入成千上万小时的时间训练备赛。
印度拥有电竞圈的一些超级明星，是发展速度最快的市场之一，电竞选手人数超过 5 亿。这造就了 全球第二大的游戏社区，拥有数个规模庞大的游戏流媒体平台，电竞选手和粉丝纷纷在其中分享视频剪辑、参与社区交流，并展现游戏实力，热门游戏包括印度手游版《绝地求生》、《反恐精英》和《使命召唤》。
许多企业家都在设法吸引这一庞大的受众群体，并借此变现，但像 Rooter 创始人兼 CEO Piyush Kumar 一样成功的不多。在很短的时间内，Rooter 就一跃成为印度最大的游戏和电竞平台，拥有超过 4 千万会员，并通过在线广告和付费内容订阅服务实现了收入的快速增长。
提供尽可能出色的用户体验
Rooter 的成功表现令人瞩目，他们只用了不到 24 个月就吸引了 4 千万会员，成为印度排名第一的游戏流媒体平台。Kumar 认为 Rooter 的成功在很大程度上依赖于出色的最终用户体验。他表示：“我们的会员都非常有竞争精神，很注意保护个人成就。两个最重要的标准就是提供尽可能轻松的内容访问或上传体验，以及全方位保证内容安全。一旦发生给其数据造成威胁的泄露事件，后果将不堪设想。”
该平台最关注的方面是可扩展性、性能和安全性，而为了满足这些需求，Rooter 最先想到的就是 Akamai。Kumar 表示：“借助 Adaptive Media Delivery等 Akamai 内容交付网络技术，Rooter 为我们不断发展壮大的在线受众群体安全交付了一致、高品质的在线视频，同时能够快速扩展，支持这一受众群体的快速扩大。”
为了给最终用户提供丰富、动态的内容，Rooter 使用了 Akamai Dynamic Site Accelerator，降低网络延迟并加速 API 调用。为保证安全性，该公司使用 Akamai Web Application Firewall为 API 提供安全防护，并保护系统免受外部攻击的侵扰。Kumar 表示：“我们的所有流媒体服务和流量都会经过 Akamai 平台，Akamai 服务是我们业务的支柱。”
Kumar 对于 Akamai 欣赏有加的另一个方面在于，Akamai 深知最终用户体验与技术同等重要。他表示：“通过选择市面上卓越的工具集，我们成功为电竞专业选手、游戏玩家和粉丝打造激动人心的游戏体验，以及出色的视觉体验。会员建立帐号的过程非常简单，只要完成两三个步骤，就能立即参与社区互动，不必经过漫长的等待。”
99.9% 可用性及零安全入侵事件
至于 Akamai 解决方案对 Rooter 基础架构的影响，Kumar 特别满意的方面在于，即便在流量最高峰期间（包括 Android 应用程序单日用户量达到 90 万名时），Rooter 也实现了 99.9% 的可用性。
Rooter 还成功消除了安全入侵威胁。Akamai Web Application Firewall 为其检测并防范了多项威胁，同时还提供了分布式服务拒绝 (DDoS) 攻击防护，让这类攻击不再给企业造成风险。
最近，Rooter 又额外采用了 Akamai Cloud Wrapper，从而尽可能减少对源站服务器的调用，并更好地管理与此流程相关的成本。Sullivan 表示：“对于大多数节目，只需调用源站服务器一次即可，而大多数流量均通过 Cloud Wrapper 缓存提供。这不仅降低了数据传输成本，而且减轻了我们分布较为广泛的基础架构承受的压力。
Kumar 还强调了 Akamai Plus Service & Support 套餐的重要性，其中包括针对 Akamai 解决方案部署与集成的专家协助，以及持续支持与维护。Kumar 表示：“这让我们能获得定期运行状况检查、建议，还能按需灵活获得专业服务。在我们配置和优化 WAF 规则时，这套服务特别有帮助。”
所有这一切帮助他们为数百万在线游戏玩家打造了无中断的体验。Kumar 表示：“我们的成功基石是建立一个在国际舞台上有亮眼表现的游戏社区，同时为全球数百万人提供娱乐。Akamai 帮助我们快速成长，并且确保在每一天当中实现这些目标。”
打造面向未来的电竞平台
随着价值数十亿美元的电竞市场不断发展壮大，Akamai 支持 Kumar 以及 Rooter 团队为数百万新会员开设帐号，同时提供毫无妥协的优质用户体验。Kumar 表示：“放眼未来，我们预计每月将管理 3000 万场直播，每天托管并直播数千场比赛。
Rooter 还拥有雄心勃勃的国际拓展计划。Akamai 拥有全球业务触角，以及为全球多家从事在线业务的大型企业提供服务的成功往绩，这让我们充满信心，相信我们能为数以亿计的会员提供服务，同时进军全球市场，把握全球受众带来的创收机会。”
但如果没有电竞社区的激情，这一切都无从实现。Kumar 将电子竞技与另一项国际运动项目对比，以此说明电竞选手与粉丝共同的兴奋情绪。他表示：“Akamai 技术让 Rooter 呈现给电竞社区的体验更上一层楼，无论对电竞选手还是其观众而言都是如此，这就像是 F1 为车手安排最快的赛车，并通过车载摄像头为观众呈现同样激动人心的比赛视角。”
关于 Rooter
Rooter 是印度领先的游戏流媒体平台，主要关注移动端。他们目前有 4000 多万名会员，月活用户数达到 1200 万。电子竞技专业选手和玩家可无中断地在线直播、上传视频和图片，并参与各类比赛，赢取奖品。Rooter 应用程序在 Google Play 商店的“体育运动”类别排名第一，在三轮融资中募集了 3000 多万美元的投资。 https://web.rooter.gg
Akamai 简介
Akamai 支持并保护网络生活。全球各大优秀公司纷纷选择 Akamai 来打造并提供安全的数字化体验，为数十亿人每天的生活、工作和娱乐提供助力。我们横跨云端和边缘的计算平台在全球广泛分布，不仅能让客户轻松开发和运行应用程序，而且还能让体验更贴近用户，帮助用户远离威胁。如需详细了解 Akamai 的安全、计算及交付解决方案，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。