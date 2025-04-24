拥挤的电竞馆、满怀崇拜的人群、数百万美元的高额奖金：电子竞技与网球、F1 或板球运动同样令人激动，也同样竞争激烈。领先的电竞比赛选手堪比国际超级巨星，与许多世界级运动员面临着同样巨大的压力，必须以类似的方式为顶级赛事做好准备，在参加大型比赛前投入成千上万小时的时间训练备赛。

印度拥有电竞圈的一些超级明星，是发展速度最快的市场之一，电竞选手人数超过 5 亿。这造就了 全球第二大的游戏社区，拥有数个规模庞大的游戏流媒体平台，电竞选手和粉丝纷纷在其中分享视频剪辑、参与社区交流，并展现游戏实力，热门游戏包括印度手游版《绝地求生》、《反恐精英》和《使命召唤》。

许多企业家都在设法吸引这一庞大的受众群体，并借此变现，但像 Rooter 创始人兼 CEO Piyush Kumar 一样成功的不多。在很短的时间内，Rooter 就一跃成为印度最大的游戏和电竞平台，拥有超过 4 千万会员，并通过在线广告和付费内容订阅服务实现了收入的快速增长。