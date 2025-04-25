Rooter の成功で特筆すべき点は、会員数 4,000 万人に到達し、インド第 1 位のゲームストリーミングプラットフォームへと成長するのに 2 年もかからなかったことです。Kumar 氏は、Rooter が成功した主な要因はエンドユーザー体験であるとし、次のように述べています。「当社の会員はとても競争心が強く、成果を守ろうとします。最も重要な 2 つの基準は、コンテンツへのアクセスやアップロードができる限り簡単であることと、そのコンテンツのセキュリティが完全に確保されていることです。データを脅かすようなセキュリティ侵害は許されません。」

同社は、スケーラビリティ、パフォーマンス、セキュリティをプラットフォームの優先事項としていましたが、これらの要件への対応を検討する際、真っ先に思い浮かんだのは Akamai でした。「Akamai のコンテンツ・デリバリー・ネットワーク・テクノロジー、たとえば Adaptive Media Deliveryを使用することで、Rooter は、一貫性のある高品質のオンライン動画を、増え続けるオンライン視聴者に安全に配信できます。また、すばやく拡張できるので、急激な視聴者増にも対応できます。」（Kumar 氏）

リッチで動的なコンテンツをエンドユーザーに提供するために、Rooter は Akamai の Dynamic Site Acceleratorを使用しています。これにより、ネットワークのレイテンシーが軽減し、API コールが高速化しました。セキュリティ面では、Akamai の Web アプリケーションファイアウォールを導入しました。この製品は、API を保護してシステムを外部攻撃から守ります。「当社のストリーミングサービスとトラフィックはすべて Akamai を通じて流れています。これはまさに当社のビジネスのバックボーンです。」（Kumar 氏）

Kumar 氏はさらに、エンドユーザー体験がテクノロジーと同様に重要であることを理解しているという点でも Akamai を称賛しています。「市場で最高のツールセットを選択したことで、e スポーツのプロ、ゲーマー、ファンにスリル満点の魅力的な体験を提供することに成功しました。会員のオンボーディングも簡単です。わずか 2、3 ステップなので、ほとんど待たずにアクションに参加できます。」