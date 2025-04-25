©2025 Akamai Technologies
世界最大級の e スポーツ市場の期待に応える
e スポーツのプレイヤーやファンは、最高レベルのセキュリティに裏打ちされた、中断のない高解像度のストリーミング体験を期待します。世界で最も急成長している市場の 1 つで事業を展開する Rooter には強力なプラットフォームが必要でした。迅速な規模の拡大や卓越したストリーミング体験の提供を可能にし、外部の脅威からゲーマーのコンテンツとデータを保護できるようなプラットフォームです。Rooter は、こうした期待に応えるとともに、インドで最も成長している e スポーツコミュニティーとして独占的な地位を維持するために、迷うことなく Akamai を選択しました。
最大規模のオンラインゲームプラットフォームを構築
満員のスタジアム、熱狂的な観衆、数百万ドルの賞金。e スポーツでは、テニス、F1（Formula 1）、クリケットと同様に、スリリングで激しい競争が繰り広げられます。主要なゲーマーは国際的なスーパースターであり、世界有数のアスリートの多くが感じるようなプレッシャーにさらされています。大きなトーナメントの前には何千時間もトレーニングを行い、トップイベントに向けて準備を整える必要があります。
インドは、e スポーツサーキットのビッグスターを何人も輩出している急成長市場です。プレイヤーの数は 5 億人を超え、 コミュニティーの規模は世界第 2 位となっています。さらにインドには、プレイヤーやファンがビデオクリップを共有したり、コミュニティーに参加したり、Battlegrounds Mobile India、Counter-Strike、Call of Duty などのゲームタイトルで優れた能力を示したりできる大規模なストリーミングプラットフォームがいくつもあります。
起業家はこの膨大な聴衆を惹きつけ、収益化する方法を模索していますが、Rooter の共同設立者であり CEO でもある Piyush Kumar 氏ほど成功した人はほとんどいません。Rooter は、ごく短期間のうちに国内最大のゲーミングおよび e スポーツプラットフォームに成長しました。今や会員数は 4,000 万人を超え、オンライン広告やプレミアムコンテンツのサブスクリプションで収益も急増しています。
実現し得る最高のユーザー体験を提供
Rooter の成功で特筆すべき点は、会員数 4,000 万人に到達し、インド第 1 位のゲームストリーミングプラットフォームへと成長するのに 2 年もかからなかったことです。Kumar 氏は、Rooter が成功した主な要因はエンドユーザー体験であるとし、次のように述べています。「当社の会員はとても競争心が強く、成果を守ろうとします。最も重要な 2 つの基準は、コンテンツへのアクセスやアップロードができる限り簡単であることと、そのコンテンツのセキュリティが完全に確保されていることです。データを脅かすようなセキュリティ侵害は許されません。」
同社は、スケーラビリティ、パフォーマンス、セキュリティをプラットフォームの優先事項としていましたが、これらの要件への対応を検討する際、真っ先に思い浮かんだのは Akamai でした。「Akamai のコンテンツ・デリバリー・ネットワーク・テクノロジー、たとえば Adaptive Media Deliveryを使用することで、Rooter は、一貫性のある高品質のオンライン動画を、増え続けるオンライン視聴者に安全に配信できます。また、すばやく拡張できるので、急激な視聴者増にも対応できます。」（Kumar 氏）
リッチで動的なコンテンツをエンドユーザーに提供するために、Rooter は Akamai の Dynamic Site Acceleratorを使用しています。これにより、ネットワークのレイテンシーが軽減し、API コールが高速化しました。セキュリティ面では、Akamai の Web アプリケーションファイアウォールを導入しました。この製品は、API を保護してシステムを外部攻撃から守ります。「当社のストリーミングサービスとトラフィックはすべて Akamai を通じて流れています。これはまさに当社のビジネスのバックボーンです。」（Kumar 氏）
Kumar 氏はさらに、エンドユーザー体験がテクノロジーと同様に重要であることを理解しているという点でも Akamai を称賛しています。「市場で最高のツールセットを選択したことで、e スポーツのプロ、ゲーマー、ファンにスリル満点の魅力的な体験を提供することに成功しました。会員のオンボーディングも簡単です。わずか 2、3 ステップなので、ほとんど待たずにアクションに参加できます。」
99.9% の可用性、セキュリティ侵害ゼロを達成
Akamai のソリューションは Rooter のインフラに大きな効果をもたらし、トラフィックレベルが最も高い期間にも、99.9% の可用性を達成しています。これは、1 日あたり 900,000 人の Android アプリユーザーを含めた結果であり、Kumar 氏は大いに満足しています。
Rooter は、セキュリティ侵害の脅威を排除することもできました。Akamai の Web アプリケーションファイアウォールは、いくつかの潜在的な脅威を検知して阻止するとともに、分散型サービス妨害（DDoS）攻撃に対する防御を提供します。これにより、DDoS はもはやビジネスリスクではなくなりました。
最近、Rooter は Akamai Cloud Wrapperも導入しました。Cloud Wrapper を使用すると、オリジンサーバーへのコールが最小限に抑えられ、このプロセスに関連するコストを適切に管理できるようになります。「ほとんどのアーティファクトで、オリジンサーバーへのコールは 1 回のみで済み、トラフィックの大部分は Cloud Wrapper キャッシュから提供されています。そのため、データ転送コストが削減され、当社の広範なインフラへの負担も軽減されています。」
Kumar 氏は Akamai Plus Service & Support パッケージの重要性も強調しています。このパッケージには、Akamai ソリューションの導入と統合における専門家の支援に加え、継続的なサポートとメンテナンスが含まれています。Kumar 氏は次のように述べています。「定期的なヘルスチェックや推奨案が提供されるほか、必要な時にはいつでもプロフェッショナルサービスに柔軟にアクセスできます。特に、当社の WAF ルールを設定して最適化する際にはとても助かりました。」
これらすべてが、数百万人のオンラインゲーマーに中断のない体験をもたらすために役立っています。「当社の成功は、世界中の何百万人もの人々を楽しませながら、このゲームコミュニティーが国際的な舞台でクールに見えるかどうかにかかっています。Akamai は、私たちが日々これらの目標を達成しながら、迅速に成長できるよう支援してくれています。」（Kumar 氏）
将来の e スポーツプラットフォームの構築
数十億ドル規模の e スポーツ市場は今も拡大し続けています。そのため、Akamai はユーザー体験を犠牲にすることなく、何百万人もの新会員をオンボーディングできる機能を Kumar 氏と Rooter のチームに提供しています。「将来的には、毎月 3,000 万のストリームを管理し、1 日に数千のトーナメントを開催しストリーミングすることになると見込まれます。」
Rooter には、国際的な成長を目指す意欲的な計画もあります。「Akamai は、世界での存在感が大きく、世界最大規模のオンライン企業数社にサービスを提供している実績もあります。Akamai を活用すれば、グローバル市場への扉を開き、世界の視聴者へと収益機会を拡げながら、数億人規模の会員数に到達できると確信しています。」（Kumar 氏）
しかし、この計画は e スポーツコミュニティーに勢いがなければ達成できません。Kumar 氏は他の国際スポーツと比較しながら、選手もファンも同様に経験する高揚感について次のように述べています。「F1 では、最速の車にドライバーを乗せ、車載カメラからドライバーと同等のスリリングなレースビューを観客に提供します。これと同じように、Akamai のテクノロジーを活用することで、Rooter は、プレイヤーと視聴者の双方にまったく新しいレベルの体験を提供できるのです。」
Rooter について
Rooter は、モバイルを中心としたインドの主要なゲームストリーミングプラットフォームです。会員数は 4,000 万人を超え、月間アクティブユーザー数は 1,200 万人を超えています。e スポーツのプロやゲーマーは、ノンストップのオンラインストリーミングを楽しんだり、ビデオや画像をアップロードしたり、優勝者にさまざまな賞品が提供されるトーナメントに参加したりできます。また、Rooter のアプリは、Google Play ストアのスポーツカテゴリーで第 1 位となり、同社は 3 回の資金調達で 3,000 万ドルを超える資金を集めました。 https://web.rooter.gg
Akamai について
