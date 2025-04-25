Des stades bondés, des foules en délire, des millions de dollars de prix : L'e-sport peut être aussi palpitant et compétitif que le tennis, la Formule 1, ou le cricket. Les joueurs de premier plan sont des stars internationales qui subissent la même pression que de nombreux athlètes de classe mondiale et doivent se préparer aux meilleurs événements de la même manière, en s'entrainant pendant des milliers d'heures avant un tournoi majeur.

L'Inde abrite quelques-unes des plus grandes stars du circuit de l'e-sport et est l'un des marchés à la croissance la plus rapide, avec plus de 500 millions de joueurs. Cela en fait la deuxième plus grande communauté de jeux au monde, qui abrite certaines des plus grandes plateformes de streaming où les joueurs et les fans partagent des clips vidéo, rejoignent des communautés et démontrent leurs prouesses en jouant à des titres tels que Battlegrounds Mobile India, Counter-Strike et Call of Duty.

Les entrepreneurs trouvent des moyens d'attirer et de monétiser cette audience immense, mais peu d'entre eux ont connu le succès de Piyush Kumar, co-fondateur et PDG de Rooter. En très peu de temps, Rooter est devenue la plus grande plateforme de jeux et d'e-sport du pays, avec plus de 40 millions de membres et des revenus en croissance rapide reposant sur la publicité en ligne et les abonnements pour le contenu premium.