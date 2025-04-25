©2025 Akamai Technologies
Préparez-vous à jouer dans l'un des plus grands marché de l'e-sport au monde
Lorsqu'il s'agit d'e-sport, les joueurs et les fans s'attendent à une expérience de streaming haute résolution ininterrompue, soutenue par les niveaux de sécurité les plus élevés. Dans l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde, Rooter avait besoin d'une plateforme capable de s'adapter rapidement, de fournir une expérience de streaming exceptionnelle et de protéger le contenu et les données des joueurs contre les menaces externes. Rooter n'a pas hésité à choisir Akamai pour répondre à ces attentes et contribuer à maintenir sa position dominante en tant que communauté d'e-sport à la croissance la plus rapide en Inde.
Construire la plus grande plateforme de jeu en ligne
Des stades bondés, des foules en délire, des millions de dollars de prix : L'e-sport peut être aussi palpitant et compétitif que le tennis, la Formule 1, ou le cricket. Les joueurs de premier plan sont des stars internationales qui subissent la même pression que de nombreux athlètes de classe mondiale et doivent se préparer aux meilleurs événements de la même manière, en s'entrainant pendant des milliers d'heures avant un tournoi majeur.
L'Inde abrite quelques-unes des plus grandes stars du circuit de l'e-sport et est l'un des marchés à la croissance la plus rapide, avec plus de 500 millions de joueurs. Cela en fait la deuxième plus grande communauté de jeux au monde, qui abrite certaines des plus grandes plateformes de streaming où les joueurs et les fans partagent des clips vidéo, rejoignent des communautés et démontrent leurs prouesses en jouant à des titres tels que Battlegrounds Mobile India, Counter-Strike et Call of Duty.
Les entrepreneurs trouvent des moyens d'attirer et de monétiser cette audience immense, mais peu d'entre eux ont connu le succès de Piyush Kumar, co-fondateur et PDG de Rooter. En très peu de temps, Rooter est devenue la plus grande plateforme de jeux et d'e-sport du pays, avec plus de 40 millions de membres et des revenus en croissance rapide reposant sur la publicité en ligne et les abonnements pour le contenu premium.
Offrir la meilleure expérience utilisateur possible
Le succès de Rooter est encore plus impressionnant sachant qu'il lui a fallu moins de 24 mois pour atteindre 40 millions de membres et devenir la première plateforme de streaming de jeux en Inde. M. Kumar affirme que la réussite de Rooter repose en grande partie sur l'expérience de l'utilisateur final. « Nos membres sont très compétitifs et soucieux de protéger leurs réalisations », dit-il. « Les deux critères les plus importants sont qu'il devrait être aussi facile que possible d'accéder à du contenu ou de le télécharger, et que ce contenu soit complètement sécurisé. On ne peut pas se permettre une violation qui menace les données. »
Lorsqu'il a fallu répondre aux priorités de sa plateforme, à savoir l'évolutivité, les performances et la sécurité, Akamai a été le premier nom à avoir été pris en compte. « La technologie de réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai, y compris Adaptive Media Delivery, permet à Rooter de diffuser en toute sécurité des vidéos en ligne uniformes et de haute qualité à nos audiences en ligne croissantes, tout en assurant une croissance rapide de ces audiences », explique M. Kumar.
Pour diffuser du contenu riche et dynamique pour les utilisateurs finaux, Rooter utilise Dynamic Site Acceleratord'Akamai, qui réduit les latences du réseau et accélère ses appels API. Pour des raisons de sécurité, le service informatique a déployé Web Application Firewalld'Akamai, qui protège les API et ses systèmes contre les attaques externes. « Tous nos services de streaming et nos flux de trafic transitent via Akamai. C'est la colonne vertébrale de notre activité », explique M. Kumar.
M. Kumar salue également Akamai pour avoir compris que l'expérience utilisateur était tout aussi importante que la technologie. « En choisissant les meilleurs outils du marché, nous avons réussi à offrir aux professionnels, joueurs et fans d'e-sports une expérience palpitante à l'apparence fantastique. L'intégration des membres est également simple : il suffit de deux ou trois étapes pour entrer dans l'action sans attendre », explique-t-il.
En choisissant le meilleur ensemble d'outils du marché, nous avons réussi à offrir aux professionnels, joueurs et fans d'e-sports une expérience palpitante à l'apparence fantastique.Piyush Kumar, Co-fondateur et PDG, Rooter
Disponibilité de 99,9 %, sans faille de sécurité
En ce qui concerne l'impact des solutions Akamai sur l'infrastructure de Rooter, M. Kumar est ravi que Rooter ait atteint une disponibilité de 99,9 %, même avec les niveaux de trafic les plus élevés, allant jusqu'à 900 000 utilisateurs par jour sur son application Android.
Rooter a également éliminé la menace des violations de sécurité. Web Application Firewall (WAF) d'Akamai a détecté et écarté plusieurs menaces potentielles, tout en fournissant une protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS), qui ne représentent plus un risque pour l'entreprise.
Plus récemment, Rooter a ajouté Akamai Cloud Wrapper, qui lui permet de minimiser les appels vers ses serveurs d'origine et d'optimiser les coûts associés à ce processus. « Pour la plupart des artefacts, un seul appel est destiné aux serveurs d'origine et la plus grande partie du trafic est fournie à partir du cache Cloud Wrapper. Cela permet de réduire les coûts de transfert de données, ainsi que la pression exercée sur notre infrastructure plus vaste. »
M. Kumar souligne également l'importance du package Plus Service & Support d'Akamai. Cette offre comprend une assistance d'experts pour le déploiement et l'intégration des solutions Akamai, ainsi qu'une assistance et une maintenance continues. « Cela signifie que nous avons des contrôles d'intégrité réguliers, des recommandations et un accès flexible aux services professionnels chaque fois que nous en avons besoin », explique M. Kumar. « Cela a été particulièrement utile lorsque nous configurions et optimisions nos règles pour WAF. »
Tout cela contribue à une expérience ininterrompue pour des millions de joueurs en ligne. « Notre succès repose sur le fait de donner une bonne image de la communauté du jeu vidéo sur la scène internationale tout en divertissant des millions de personnes dans le monde entier. Akamai nous aide à nous développer rapidement tout en atteignant ces objectifs chaque jour », explique M. Kumar.
Notre succès repose sur le fait de donner une bonne image de la communauté de jeu vidéo sur la scène internationale tout en divertissant des millions de personnes dans le monde entier. Akamai nous aide à nous développer rapidement tout en atteignant ces objectifs au quotidien.Piyush Kumar, Co-fondateur et PDG, Rooter
Créer la plateforme e-sport du futur
Alors que le marché de l'e-sport vaut plusieurs milliards de dollars et continue de se développer, Akamai offre à M. Kumar et à l'équipe de Rooter la possibilité d'intégrer des millions de nouveaux membres sans faire de compromis sur l'expérience utilisateur. « À l'avenir, nous prévoyons de gérer 30 millions de flux vidéos par mois, tout en accueillant et en diffusant des milliers de tournois par jour. »
Rooter a également des plans ambitieux de croissance internationale. « La présence mondiale d'Akamai et son historique au service de certaines des plus grandes entreprises en ligne du monde nous assurent de pouvoir atteindre des centaines de millions de membres tout en ouvrant la porte aux marchés mondiaux et aux opportunités de revenus qui viennent avec une audience mondiale », explique M. Kumar.
Mais rien de tout cela n'est possible sans l'enthousiasme de la communauté e-sport. M. Kumar établit une comparaison avec un autre sport international pour transmettre le sentiment d'excitation éprouvé par les joueurs comme par les fans. « De la même manière que la Formule 1 place les pilotes dans les voitures les plus rapides tout en offrant aux spectateurs une vue tout aussi palpitante de la course à l'aide de caméras embarquées, la technologie d'Akamai porte l'expérience de Rooter à un nouveau niveau pour les joueurs et leur audience », explique-t-il.
A propos de Rooter
Rooter est la première plateforme de streaming de jeux en Inde axée sur le mobile. Elle compte plus de 40 millions de membres et 12 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Les professionnels et les joueurs d'e-sport peuvent diffuser en continu des vidéos et des images en ligne, et participer à des tournois qui offrent toute une gamme de prix aux vainqueurs. C'est également l'application numéro un dans la catégorie sports sur le Google Play Store, qui a recueilli plus de 30 millions de dollars en trois séries de financement. https://web.rooter.gg
À propos d'Akamai
Akamai soutient et protège la vie en ligne. Les entreprises leaders du monde entier choisissent Akamai pour concevoir, diffuser et sécuriser leurs expériences digitales, et aident des milliards de personnes à vivre, travailler et jouer chaque jour. Grâce à la plateforme de traitement la plus distribuée au monde, du cloud à la bordure de l'Internet, nos clients peuvent facilement développer et exécuter des applications, tandis que nous plaçons les expériences au plus près des utilisateurs et éloignons les menaces. Pour en savoir plus sur les solutions de sécurité, de traitement et de diffusion d'Akamai, consultez akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur Twitter et LinkedIn.