Wie man ein Player in einem der größten E-Sport-Märkte der Welt wird
Bei E-Sport-Events erwarten Teilnehmer und Fans ein unterbrechungsfreies, hochauflösendes Streaming-Erlebnis, das noch dazu auch höchsten Sicherheitsansprüchen gerecht wird. Um in einem der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt zu bestehen, benötigte Rooter eine Plattform, die es dem Unternehmen ermöglichte, schnell zu skalieren, ein herausragendes Streaming-Erlebnis zu bieten und Inhalte und Daten der Gamer vor externen Bedrohungen zu schützen. Ohne zu zögern wandte sich Rooter an Akamai, um diese Erwartungen zu erfüllen und die dominante Position des Unternehmens als am schnellsten wachsende E-Sport-Community in Indien zu behaupten.
Die größte Online-Gaming-Plattform entwickeln
Volle Stadien, begeisterte Menschenmengen, Millionen Dollar an Preisgeld: E-Sport-Wettkämpfe können genauso spannend und mitreißend sein wie Tennis, Formel 1 oder Cricket. Die bestplatzierten Gamer sind heute weltweit gefeierte Superstars, die unter ebenso hohem Druck stehen wie viele andere Weltklasse-Athleten und die sich auf die Top-Events in ähnlicher Weise vorbereiten müssen. Vor einem großen Turnier bedeutet das üblicherweise, Tausende Stunden lang zu trainieren.
Indien ist nicht nur die Heimat einiger der größten Stars der E-Sport-Szene, sondern mit mehr als 500 Millionen Spielern auch einer der am schnellsten wachsenden Märkte. Neben der zweitgrößten Gaming-Community der Weltfinden sich in Indien auch einige der größten Streaming-Plattformen, auf denen Spieler und Fans Videoclips teilen, sich in Communitys vernetzen und ihre Fähigkeiten bei Titeln wie Battlegrounds Mobile India, Counter-Strike und Call of Duty unter Beweis stellen.
Findige Unternehmer entdecken immer wieder neue Wege, diese gewaltige Zielgruppe anzusprechen und zu monetarisieren, aber nur wenige waren dabei so erfolgreich wie Piyush Kumar, Mitgründer und CEO von Rooter. Innerhalb kürzester Zeit ist Rooter zur größten Gaming- und E-Sport-Plattform des Landes aufgestiegen und verzeichnet heute mehr als 40 Millionen Mitglieder und rasant steigende Einnahmen, die auf Online-Werbung und Abonnements für Premium-Inhalte basieren.
Das bestmögliche Nutzererlebnis bieten
Der Erfolg von Rooter ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen keine 24 Monate benötigte, um 40 Millionen Mitglieder zu erreichen und die Nummer Eins der Spiele-Streaming-Plattformen in Indien zu werden. Kumar zufolge verdankt Rooter einen großen Teil seines Erfolgs dem Endnutzererlebnis. „Unsere Mitglieder nehmen den Wettbewerb und den Schutz ihrer Errungenschaften sehr ernst“, sagt er. „Die zwei wichtigsten Kriterien für uns waren, dass es so einfach wie möglich sein sollte, Inhalte hochzuladen und auf sie zuzugreifen, und dass diese Inhalte dabei aber absolut sicher sein sollten. Wir können uns in dieser Hinsicht keinerlei Datenschutzverletzungen leisten.“
Als es um die Frage ging, wie sich diese zentralen Anforderungen an die Plattform – Skalierbarkeit, Performance und Sicherheit – in der Praxis umsetzen ließen, fiel sofort der Name Akamai. „Die Akamai Content Delivery Network-Technologie einschließlich Adaptive Media Deliveryermöglicht es Rooter, unserer stetig wachsenden Online-Zielgruppe zuverlässige, sichere und qualitativ hochwertige Online-Videos zur Verfügung zu stellen. Zugleich können wir dank dieser Technologie schnell skalieren und das rasante Wachstum unserer Zielgruppe bewältigen“, sagt Kumar.
Um den Endnutzern ansprechende, dynamische Inhalte bereitstellen zu können, setzt Rooter auf Akamai Dynamic Site Accelerator, eine Lösung, die Netzwerk-Latenzen reduziert und API-Aufrufe beschleunigt. Zur Gewährleistung der Sicherheit setzt das Unternehmen auf die Web Application Firewallvon Akamai, die APIs schützt und die Systeme gegen externen Angriffen verteidigt. „Alle unsere Streaming-Services und der Traffic werden über die Akamai-Server verarbeitet. Dies ist das Fundament unseres gesamten Geschäfts“, sagt Kumar.
Kumar hebt außerdem lobend hervor, dass man sich bei Akamai der Tatsache bewusst ist, dass das Endnutzererlebnis ebenso entscheidend ist wie die eingesetzte Technologie. „Durch den Einsatz der besten Tools auf dem Markt ist es uns gelungen, E-Sport-Profis, Gamern und Fans ein packendes Erlebnis zu bieten, das einfach fantastisch aussieht. Auch das Hinzufügen neuer Mitglieder ist ganz einfach und benötigt nur ein, zwei Schritte, sodass sich alle ohne lange Wartezeit direkt in die Action stürzen können“, sagt er.
99,9 % Verfügbarkeit ohne Sicherheitsverstöße bieten
Kumar ist besonders begeistert von den positiven Auswirkungen der Akamai-Lösungen auf die Infrastruktur von Rooter: Selbst in Zeiten extrem hohen Traffics – mit unter anderem 900.000 täglichen Nutzern in der Android-App –, konnte eine Verfügbarkeit von 99,9 % gewährleistet werden.
Zudem konnte Rooter so die Gefahr von Sicherheitsverstößen eliminieren. Die Web Application Firewall von Akamai hat nicht nur eine Vielzahl potenzieller Bedrohungen erkannt und verhindert, sondern bietet gleichzeitig auch Schutz vor DDoS-Attacken (Distributed Denial-of-Service), die nun für das Unternehmen kein Risiko mehr darstellen.
Zuletzt hat Rooter Akamai Cloud Wrappereingeführt. Mit dieser Lösung lassen sich die Aufrufe an die Ursprungsserver minimieren und somit Kosten sparen. „Bei den meisten Artefakten wird nur ein einziger Aufruf an die Ursprungsserver geleitet, der Großteil des Traffics wird vom Cloud-Wrapper-Cache aus verarbeitet. Das verringert die Kosten bei der Datenübertragung und die Belastung für unsere erweiterte Infrastruktur.“
Kumar betont darüber hinaus die Bedeutung des Plus Service & Support- Pakets von Akamai, das Expertenunterstützung bei der Bereitstellung und Integration von Akamai-Lösungen sowie fortlaufenden Support und Wartung beinhaltet. „Mit diesem Paket erhalten wir regelmäßige Zustandsprüfungen, Empfehlungen und flexiblen Zugang zu den Professional Services, wann immer wir sie brauchen“, sagt Kumar. „Besonders hilfreich war das beim Konfigurieren und Optimieren unserer WAF-Regeln.“
All dies trägt zu einem unterbrechungsfreien Gaming-Erlebnis für Millionen von Online-Spielern bei. „Unser Erfolgsrezept: Wir sorgen dafür, dass die Gaming-Community Millionen von Menschen auf der ganzen Welt glänzend unterhält und dabei auf einer internationalen Bühne cool aussieht. Akamai hilft uns dabei, ein rasantes Wachstum zu erreichen und dennoch stets unsere täglichen Ziele zu erreichen“, erklärt Kumar.
Die E-Sport-Plattform der Zukunft erschaffen
Der milliardenschwere E-Sport-Markt wächst kontinuierlich – und Akamai ermöglicht es Kumar und dem Team von Rooter, schnell Millionen neuer Mitglieder aufzunehmen, ohne beim Nutzererlebnis Abstriche machen zu müssen. „Für die Zukunft rechnen wir damit, 30 Millionen Streams pro Monat zu verwalten und gleichzeitig täglich Tausende von Turnieren zu hosten und zu streamen.“
Auch im Hinblick auf das internationale Wachstum verfolgt Rooter ehrgeizige Pläne. „Angesichts der weltweiten Präsenz von Akamai und seiner Erfolgsbilanz als Partner von einigen der größten Online-Unternehmen der Welt sind wir überzeugt davon, dass wir Hunderte von Millionen von Mitgliedern erreichen können und dass uns dabei die Tür zu den globalen Märkten und den Umsatzmöglichkeiten, die ein globales Publikum mit sich bringt, offen steht“, sagt Kumar.
Doch all diese Erfolge wären unmöglich ohne den Enthusiasmus der E-Sport-Community. Um die Begeisterung zu verdeutlichen, die Gamer und Fans teilen, zieht Kumar einen Vergleich mit einem anderen weltweit gefeierten Sport heran: „Bei einem Formel 1-Rennen sitzen zwar nur die Fahrer in den schnellen Autos, aber dank der zahlreichen im Rennwagen installierten Kameras können die Zuschauer die Action beinahe ebenso hautnah erleben wie die Rennfahrer. In einem ganz ähnlichen Sinne sorgt die Technologie von Akamai dafür, dass sowohl die Gamer als auch ihr Publikum das Rooter-Erlebnis auf eine ganz neue, intensivere Weise wahrnehmen können“, erklärt er.
Über Rooter
Rooter ist die führende Spiele-Streaming-Plattform in Indien mit einem Schwerpunkt auf mobilen Anwendungen. Die Plattform hat mehr als 40 Millionen Mitglieder und 12 Millionen aktive monatliche Nutzer. E-Sport-Profis und Gamer können unterbrechungsfrei online streamen, Videos und Bilder hochladen und an Turnieren teilnehmen, bei denen die Sieger unterschiedliche Preise gewinnen können. Rooter ist außerdem die führende App in der Kategorie „Sport“ im Google Play Store und konnte in drei Finanzierungsrunden bislang mehr als 30 Millionen US-Dollar sammeln. https://web.rooter.gg
