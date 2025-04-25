Der Erfolg von Rooter ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen keine 24 Monate benötigte, um 40 Millionen Mitglieder zu erreichen und die Nummer Eins der Spiele-Streaming-Plattformen in Indien zu werden. Kumar zufolge verdankt Rooter einen großen Teil seines Erfolgs dem Endnutzererlebnis. „Unsere Mitglieder nehmen den Wettbewerb und den Schutz ihrer Errungenschaften sehr ernst“, sagt er. „Die zwei wichtigsten Kriterien für uns waren, dass es so einfach wie möglich sein sollte, Inhalte hochzuladen und auf sie zuzugreifen, und dass diese Inhalte dabei aber absolut sicher sein sollten. Wir können uns in dieser Hinsicht keinerlei Datenschutzverletzungen leisten.“

Als es um die Frage ging, wie sich diese zentralen Anforderungen an die Plattform – Skalierbarkeit, Performance und Sicherheit – in der Praxis umsetzen ließen, fiel sofort der Name Akamai. „Die Akamai Content Delivery Network-Technologie einschließlich Adaptive Media Deliveryermöglicht es Rooter, unserer stetig wachsenden Online-Zielgruppe zuverlässige, sichere und qualitativ hochwertige Online-Videos zur Verfügung zu stellen. Zugleich können wir dank dieser Technologie schnell skalieren und das rasante Wachstum unserer Zielgruppe bewältigen“, sagt Kumar.

Um den Endnutzern ansprechende, dynamische Inhalte bereitstellen zu können, setzt Rooter auf Akamai Dynamic Site Accelerator, eine Lösung, die Netzwerk-Latenzen reduziert und API-Aufrufe beschleunigt. Zur Gewährleistung der Sicherheit setzt das Unternehmen auf die Web Application Firewallvon Akamai, die APIs schützt und die Systeme gegen externen Angriffen verteidigt. „Alle unsere Streaming-Services und der Traffic werden über die Akamai-Server verarbeitet. Dies ist das Fundament unseres gesamten Geschäfts“, sagt Kumar.

Kumar hebt außerdem lobend hervor, dass man sich bei Akamai der Tatsache bewusst ist, dass das Endnutzererlebnis ebenso entscheidend ist wie die eingesetzte Technologie. „Durch den Einsatz der besten Tools auf dem Markt ist es uns gelungen, E-Sport-Profis, Gamern und Fans ein packendes Erlebnis zu bieten, das einfach fantastisch aussieht. Auch das Hinzufügen neuer Mitglieder ist ganz einfach und benötigt nur ein, zwei Schritte, sodass sich alle ohne lange Wartezeit direkt in die Action stürzen können“, sagt er.