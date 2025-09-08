Deloitte는 사이버 보안 툴을 만드는 것이 아니라 전문 서비스를 제공합니다. 클라이언트에게 최상의 보호 기능을 제공하기 위해 Deloitte는 Akamai와 같은 첨단 기술 공급업체로 눈을 돌렸습니다. Deloitte Brazil의 사이버 및 안정성 담당 수석 파트너 안드레 가르가루는 "보다 포괄적인 서비스를 제공하기 위해 저희는 최상의 보안 기술을 제공하는 기업을 찾습니다."라고 설명했습니다. "Akamai는 확실히 이러한 기업 중 하나입니다."

가르가루에 따르면, 오늘날 클라이언트들은 더 적은 수의 벤더사와 간소화된 계약을 맺는 것을 점점 더 선호하고 있습니다. Deloitte Brazil과 Akamai의 긴밀한 관계는 자문, 구축, 사이버 위협 방어, 유출 복구 등의 엔드 투 엔드 보안 솔루션을 모두 하나의 협업 프레임워크에서 제공함으로써 이러한 요구사항을 충족합니다.