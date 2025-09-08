©2025 Akamai Technologies
최신 위협에 맞서는 신뢰할 수 있는 동맹
디지털 혁신이 빠르게 일어나고 있는 시대에 기업은 점점 더 많은 사이버 보안 과제에 직면하고 있습니다. 이러한 요구사항을 충족하기 위해 대표적인 글로벌 전문 서비스 회사 중 하나인 Deloitte Brazil은 사이버 보안 기술 부문에서 인정받은 리더인 Akamai와 파트너십을 체결했습니다. 이 협업을 통해 전략적 컨설팅, 운영 우수성 및 Akamai Guardicore Segmentation과 같은 고급 솔루션이 함께 제공됩니다. 두 회사는 함께 많은 기업이 공격을 차단하고, 더 빠르게 복구하고, 장기적인 사이버 안정성을 구축할 수 있도록 지원합니다.
파트너십 혜택 누리기
Deloitte는 사이버 보안 툴을 만드는 것이 아니라 전문 서비스를 제공합니다. 클라이언트에게 최상의 보호 기능을 제공하기 위해 Deloitte는 Akamai와 같은 첨단 기술 공급업체로 눈을 돌렸습니다. Deloitte Brazil의 사이버 및 안정성 담당 수석 파트너 안드레 가르가루는 "보다 포괄적인 서비스를 제공하기 위해 저희는 최상의 보안 기술을 제공하는 기업을 찾습니다."라고 설명했습니다. "Akamai는 확실히 이러한 기업 중 하나입니다."
가르가루에 따르면, 오늘날 클라이언트들은 더 적은 수의 벤더사와 간소화된 계약을 맺는 것을 점점 더 선호하고 있습니다. Deloitte Brazil과 Akamai의 긴밀한 관계는 자문, 구축, 사이버 위협 방어, 유출 복구 등의 엔드 투 엔드 보안 솔루션을 모두 하나의 협업 프레임워크에서 제공함으로써 이러한 요구사항을 충족합니다.
조정된 인시던트 대응: 먼저 차단하고 빠르게 복구
기업이 공격을 받고 있을 때는 속도와 조정이 매우 중요합니다. Deloitte Brazil이 신속한 인시던트 대응을 제공하는 동시에 Akamai의 솔루션은 위협을 즉시 식별하고 격리합니다. 가르가루는 "네트워크 세그멘테이션을 통해 확산을 방지하기 위해 Akamai Guardicore Segmentation을 사용하고 있으며, 이를 통해 더욱 빠른 문제 해결과 피해 제한이 가능합니다."라고 말했습니다.
이러한 위협 차단은 중요한 운영상의 공간을 마련해 주어 기업이 복구를 시작하는 동시에 비즈니스 중단을 최소화할 수 있도록 합니다. 가르가루의 설명에 따르면 클라이언트들은 인시던트 상황에 압도당하고 있습니다. "Akamai Guardicore Segmentation은 영향을 받는 영역을 신속하게 봉쇄함으로써 복구 시 중요한 유연성을 제공합니다. 일단 장벽이 마련되면, 클라이언트가 복구할 뿐만 아니라 향후 인시던트를 방지하는 데 도움이 되는 다른 개선 영역도 종종 발견하게 됩니다."라고 그는 말을 이었습니다.
예방이 최선의 방어
이 파트너십 덕분에 예방 조치와 관련해 탁월한 성과도 얻을 수 있었습니다. 한 가지 대표적인 사례를 들자면, Deloitte Brazil은 국영 석유 및 가스 회사에서 Akamai Guardicore Segmentation을 구축해 방어 체계를 강화했습니다. 이 회사는 정밀한 세그멘테이션 정책을 마련함으로써 공격 가능성을 줄였습니다.
또 다른 예로, Deloitte Brazil은 주요 이커머스 플랫폼과 협력해 공격 표면과 보안 유출 리스크를 크게 줄일 수 있었습니다. 노출이 최소화된 상황에서 클라이언트는 중복 내부 제어 기능을 줄여 프로세스를 최적화했으며 의미 있는 보안상의 이득과 운영 효율성을 실현했습니다.
가르가루에 따르면, Deloitte Brazil의 서비스와 Akamai의 기술을 모두 활용하는 기업은 향후 공격을 방어하기에 더 유리한 입지를 확보하게 됩니다. 그는 "이 프로세스를 거친 기업은 준비성과 안정성을 더욱 높일 수 있게 될 것입니다."라고 설명했습니다. "경영진이 훨씬 더 안심하고 기업을 운영할 수 있습니다."
기술적 시너지 효과를 통해 영향력 증폭하기
이 파트너십의 가장 큰 이점은 두 팀이 심도 있는 기술적 전문 지식을 제공한다는 것입니다. 가르가루는 "Akamai의 기술팀은 지식과 경험이 매우 풍부합니다."라고 말했습니다. "이러한 지식은 클라이언트의 환경과 잠재적 위협을 이해하는 데 있어 엄청난 가치를 더해 줍니다."
기술을 넘어서서, 이 관계는 공통의 목표, 투명성 및 열린 소통을 바탕으로 더욱 성장합니다. 가르가루는 "모든 수준에서 신뢰할 수 있기에 이 관계가 유지될 수 있습니다."라고 말했습니다. 고위 경영진에서 엔지니어링팀에 이르기까지, Deloitte Brazil과 Akamai는 긴밀하게 협력하면서 아이디어를 교환하고, 복잡한 과제를 해결하고, 주요 업계(뱅킹, 에너지, 통신 등)를 위한 맞춤형 사이버 보안 솔루션을 공동 개발합니다.
신뢰를 토대로 세계적인 규모로 확장하기
이 협업은 브라질에서 시작되었지만 빠르게 성장하고 있습니다. Deloitte Brazil과 Akamai는 이미 라틴 아메리카 전역에서 공동 노력을 확대하고 있으며 유럽과 아시아 지역에서 새로운 기회를 모색하고 있습니다. 한 개발 이니셔티브에서는 브라질 전역의 주요 도시에 대한 디지털 혁신에 초점을 맞추며 도심 인프라에 최신 사이버 보안을 제공하고 있습니다. 또한 API 노출로 인한 위험을 완화하고 DORA(Digital Operational Resilience Act) 및 PSD3(Payment Services Directive 3)과 관련된 규제 요구사항을 해결하기 위해 주요 유럽 은행에 Akamai API Security를 구축하고자 공동 노력을 기울이고 있습니다.
"저희는 이를 통해 진정한 글로벌 관계를 맺고 있습니다. 클라이언트들이 전 세계적으로 직면하는 문제에 대응해 Akamai의 솔루션을 고려할 것을 전 세계 Deloitte의 동료들에게 추천합니다."라고 가르가루는 말을 맺었습니다.
Deloitte 소개
Deloitte는 Fortune 500 글로벌 리더 중 거의 90%에 달하는 기업과 수천 개의 민간 기업에 선두 전문 서비스를 제공합니다. Deloitte의 직원들은 자본 시장에 대한 대중의 신뢰를 강화하고 클라이언트의 혁신과 성공을 도모할 수 있도록 측정 가능하고 지속적인 성과를 제공합니다. 180년 역사를 자랑하는 Deloitte는 150개 이상의 국가와 지역을 아우릅니다. 전 세계에서 활약하는 약 46만 명의 Deloitte 직원들이 어떻게 중요한 영향력을 발휘하고 있는지 deloitte.com에서 알아보세요.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 모든 곳에서 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하는 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼에서 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com/, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.